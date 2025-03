DAX Verlierer: Rücksetzer in solidem Aufwärtstrend in der Allianz Aktie

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (28.02.2025) 30 Aktien im Plus, 10 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Allianz, die mit einem Abschlag von 1,08 Prozent gehandelt wurden, Infineon gab um 0,69 Prozent nach, Dr. Ing. h.c. F. Porsche verbilligte sich weitere um 0,64 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Montag - Allianz ► Allianz ISIN: DE0008404005 | WKN: 840400 | Ticker: ALV

Die Allianz Aktie (ALV) hat am Freitag per Xetra Schluss 1,08 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Die Aktie konnte sich von Jahresbeginn bis Anfang April erholen. Das Hoch wurde aber abverkauft, das Wertpapier begab sich in eine Seitwärtsbox, die Anfang August nach Süden aufgelöst wurde. Das Jahrestief (240,70 EUR) wurde aber direkt zurückgekauft. Es ging ab August sukzessive in kleineren Impulsen aufwärts. Nach einem Rücksetzer im Oktober konnte das Papier die Aufwärtsbewegung im November weiter fortsetzen. Es ging zunächst moderat, zu Jahresbeginn aber dynamisch weiter aufwärts. In der letzten Handelswoche wurde das Jahreshoch bei 334,30 EUR festgestellt. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier im Bereich der 330 EUR-Marke festgesetzt hat.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich die Aktie ab Mitte April im Bereich der SMA20 (aktuell bei 322,38 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 310,51 EUR) seitwärts bewegt hat. Die SMA20 war im Rahmen von Rücksetzern bis Ende Juli ein guter Support gewesen. Ging es einmal unter diese Durchschnittslinie, so hat das Wertpapier immer den Kontakt gehalten. Der Support hat im Rahmen der Schwäche Ende Juli aber nicht mehr gehalten. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Aktie unter die SMA200 (aktuell bei 285,37 EUR) zurückgesetzt hat, dieser Rücksetzer aber direkt wieder zurückgekauft wurde. Es ging im Nachgang dessen problemlos wieder über alle drei Durchschnittslinien. Ende September war die erneut eine gute Unterstützung im Rahmen des Rücksetzers. Auch die folgenden Rücksetzer konnten sich an der SMA20 bzw. an der SMA50 stabilisieren und erholen. Anfang Januar war die SMA50 ein guter Support gewesen.

Das Chartbild ist übergeordnet bullisch zu interpretieren. Solange es die Aktie schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es zu neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 350/55 EUR bzw. übergeordnet die 385 EUR sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnte die SMA20 erneut eine gute Unterstützung bieten. Im Rahmen der letzten Rücksetzer im Februar hat dieser Support gut gehalten. Ein Unterschreiten dieser Durchschnittslinie wäre erst dann kritisch zu interpretieren, wenn der Kontakt zu dieser Linie verloren geht. Denkbar wäre es, dass sich die Schwäche in Richtung der SMA50 ausdehnen könnte. Sollte diese Linie in den nächsten Handelswochen angelaufen werden, so sollten sich die Notierungen spätestens hier erholen, um den bullischen Grundton im Tageschart aufrechtzuerhalten. Etabliert sich das Papier aber per Tagesschluss unter der SMA50, so würde sich das Tageschart verbindlich eintrüben.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist die Aufwärtsbewegung seit Anfang Januar noch besser nachzuvollziehen. Es ging zunächst zurück über alle drei Durchschnittslinien. Im November wurden alle drei Durchschnittslinien unterschritten, die Aktie konnte sich im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 326,28 EUR) festsetzen. Nachfolgend hat insbesondere die SMA200 (aktuell bei 306,46 EUR) eine gute Unterstützung geboten. Die Rücksetzer im Dezember als auch im Januar konnte sich jeweils im Bereich dieser Durchschnittslinie erholen. In den letzten Handelstagen hat sich das Papier wieder über die SMA20 geschoben.

Das 4h Chart kann aktuell als bullisch interpretiert werden. Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, solange kann die Einschätzung aufrechterhalten werden, dass sich weitere Aufwärtsimpulse einstellen könnten, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer haben aktuell die Chance sich im Bereich der SMA20 / SMA50 (aktuell bei 324,15 EUR) zu stabilisieren und zu erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, die Aktie wäre hier vergleichsweise gut unterstützt. Selbst ein Unterschreiten wäre nicht als kritisch zu interpretieren, solange sich der Anteilsschein im Dunstkreis dieser beiden Linien festsetzen kann. Geht der Kontakt aber verloren, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich weitere Schwäche einstellen könnte, die übergeordnet das Potential haben könnte bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 306,46 EUR) zu laufen. Im Chart kann die Relevanz der SMA200 sehr gut herausgelesen werden.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

