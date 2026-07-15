DAX Verlierer: SAP Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse und Prognose

Per Xetra-Schluss vom 14.07.2026 schlossen 22 DAX-Werte im Plus, während 18 Aktien mit Kursverlusten aus dem Handel gingen. Die Liste der DAX Verlierer führte die SAP Aktie mit einem Minus von 2,62% an. Dahinter folgten Siemens Healthineers mit einem Abschlag von 2,47% sowie Henkel mit einem Minus von 1,92%.

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die SAP Aktie war mit einem Minus von 2,62% der größte DAX Verlierer des Handelstags.

war mit einem Minus von der größte des Handelstags. Das Chartbild bleibt im Tages- und 4-Stunden-Chart klar bärisch, nachdem mehrere Ausbruchsversuche gescheitert sind.

Fällt die Unterstützung bei 132,85 EUR, könnte die SAP Aktie das Mehrjahrestief im Bereich von 118 EUR ansteuern.

DAX Verlierer des Tages - SAP Aktie verliert 2,62%

Die SAP Aktie war am Dienstag mit einem Tagesverlust von 2,62% der schwächste Wert im DAX. Der erneute Verkaufsdruck verschlechtert das kurzfristige Chartbild und erhöht das Risiko weiterer Kursverluste.

Chartanalyse SAP Aktie - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die SAP Aktie befindet sich weiterhin in einem angeschlagenen technischen Gesamtbild. Zwar gelang Ende November zunächst eine Bodenbildung, anschließend folgte jedoch lediglich eine Erholungsbewegung, die sich nicht nachhaltig etablieren konnte. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, sich oberhalb der SMA20 und später auch der SMA50 zu etablieren, setzte erneut deutlicher Verkaufsdruck ein. Der Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte erwies sich letztlich als Fehlsignal. Im Anschluss markierte die Aktie ein neues Jahrestief und konnte sich seitdem lediglich stabilisieren, ohne eine überzeugende Gegenbewegung einzuleiten.

Die jüngste Erholung führte die SAP Aktie zwar erneut knapp über die SMA20, allerdings fehlte anschließend die Dynamik, um sich nachhaltig von diesem gleitenden Durchschnitt zu lösen oder die SMA50 überhaupt zu erreichen. Der gestrige schwache Xetra-Schluss spricht dafür, dass die Verkäufer weiterhin das Marktgeschehen dominieren.

Prognose Tageschart

Wird der schwache Schlusskurs heute bestätigt, könnte die SAP Aktie ihre Abwärtsbewegung fortsetzen. Zunächst dürfte das aktuelle Jahrestief erneut in den Fokus rücken. Sollte diese Unterstützung nicht halten, könnte anschließend das Mehrjahrestief aus dem September 2023 im Bereich von 118 EUR angelaufen werden. Gelingt dagegen eine schnelle Gegenreaktion und bildet sich eine stabile grüne Tageskerze, wäre zunächst ein Anstieg bis an die SMA50 denkbar. Erst ein bestätigter Tagesschluss oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bärisch

SAP Aktie im Chartcheck - 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Ausgangslage angespannt. Mitte Mai konnte sich die Aktie zunächst über SMA20 und SMA50 etablieren und anschließend bis an die SMA200 steigen. Genau dort scheiterten jedoch sämtliche Ausbruchsversuche mehrfach.

Nachdem die Aktie kurzzeitig über die SMA200 ausbrechen konnte, setzte unmittelbar eine kräftige Verkaufswelle ein. Sämtliche gleitenden Durchschnitte wurden anschließend unterschritten und boten im Rücklauf kaum Unterstützung. Nach dem neuen Jahrestief gelang zwar eine technische Erholung zurück über SMA20 und SMA50, jedoch reichte die Kaufdynamik nicht aus, um erneut die SMA200 anzugreifen. Die SMA50 fungierte zuletzt noch als Unterstützung, wurde im gestrigen Handel jedoch ebenfalls wieder unterschritten.

Prognose 4-Stunden-Chart

Solange die SAP Aktie unter den wichtigen Durchschnittslinien notiert, bleibt das Risiko eines erneuten Tests des Jahrestiefs bestehen. Sollte die Unterstützung bei 132,85 EUR aufgegeben werden, dürfte sich die Abwärtsbewegung in Richtung des Mehrjahrestiefs fortsetzen.

Kann sich die Aktie dagegen wieder oberhalb der SMA20 etablieren, eröffnet sich kurzfristig die Chance auf einen Anstieg bis an die SMA200. Ob hierfür ausreichend Kaufinteresse vorhanden ist, muss sich jedoch erst noch zeigen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Tagesprognose SAP Aktie

Unsere Einschätzung für heute: Abwärts

Widerstände

137,09 EUR

137,20 EUR

137,27 EUR

137,33 EUR

137,69 EUR

138,27 EUR

138,96 EUR

145,25 EUR

145,93 EUR

154,62 EUR (Gap)

161,52 EUR (Gap)

Unterstützungen

133,74 EUR

133,27 EUR

132,85 EUR

130,89 EUR

128,30 EUR

118,52 EUR

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FAQ zur SAP Aktie und den DAX Verlierern

Warum war die SAP Aktie der größte DAX Verlierer?

Die SAP Aktie verlor am 14.07.2026 per Xetra-Schluss 2,62% und verzeichnete damit den höchsten Tagesverlust aller DAX-Unternehmen.

Wie ist die aktuelle Charttechnik der SAP Aktie einzuschätzen?

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominiert derzeit ein bärisches Bild. Die Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten und zeigt bislang keine nachhaltigen Erholungssignale.

Welche Kursmarken sind bei der SAP Aktie jetzt entscheidend?

Auf der Unterseite gilt insbesondere 132,85 EUR als wichtige Unterstützung. Oberhalb der SMA50 bei 145,25 EUR würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern.