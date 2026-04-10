DAX Verlierer: SAP Aktie mit größtem Tagesverlust – Schwache Charttechnik belastet

Das Wichtigste in Kürze SAP Aktie als klarer DAX Verlierer

Chartbild bleibt bärisch

Weitere Rücksetzer möglich

Per Xetra-Schluss vom 09.04.2026 notierten 21 Aktien im Plus, während 19 Werte Verluste verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte insbesondere die SAP Aktie, die mit einem Minus von 4,04 Prozent den letzten Platz im Index belegte. Ebenfalls schwächer tendierten Airbus (-1,79 Prozent) und Mercedes-Benz Group (-1,53 Prozent). Die SAP Aktie war damit der klare Tagesverlierer im DAX und steht aktuell verstärkt im Fokus der Anleger. ► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1 ⚡ Key Takeaways SAP Aktie als klarer DAX Verlierer: Mit -4,04 Prozent war die SAP Aktie der schwächste Wert im DAX und führte die Liste der DAX Verlierer an.

Mit -4,04 Prozent war die SAP Aktie der schwächste Wert im DAX und führte die Liste der DAX Verlierer an. Chartbild bleibt bärisch: Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart notiert die SAP Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was auf anhaltenden Abwärtsdruck hindeutet.

Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart notiert die SAP Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, was auf anhaltenden Abwärtsdruck hindeutet. Weitere Rücksetzer möglich: Solange keine nachhaltige Rückeroberung der SMA20 gelingt, bleiben Kursziele bei 134 EUR und 121 EUR realistisch. SAP Aktie im Chartcheck – Tageschart bleibt angeschlagen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die SAP Aktie nach dem Hoch bei 270 EUR im Juni 2025 deutlich unter Druck geraten ist. Gewinnmitnahmen führten zu einer ausgeprägten Abwärtsbewegung bis Mitte September. Eine anschließende Erholung blieb schwach und ohne nachhaltige Dynamik. Seit Ende Oktober setzte sich die Abwärtsbewegung fort, bevor Ende November eine Bodenbildung eingeleitet wurde. Diese konnte jedoch keine nachhaltige Trendwende etablieren. Aktuell notiert die SAP Aktie unter der SMA20 (152,96 EUR), was das Chartbild weiterhin belastet. Solange dieser gleitende Durchschnitt nicht zurückerobert wird, bleibt das Risiko weiterer Verluste bestehen. Mögliche Kursziele auf der Unterseite: 134 EUR

121,08 EUR Sollte sich hingegen keine Bestätigung des gestrigen Abverkaufs zeigen, könnte eine kurzfristige Gegenbewegung einsetzen. Ob die SAP Aktie jedoch genügend Stärke entwickelt, um die SMA20 erneut zu erreichen, bleibt abzuwarten. Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch YouTube Trading Videos SAP Aktie Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bleibt das Bild schwach. Die SAP Aktie konnte sich zwar zeitweise über die SMA20 (146,50 EUR) und SMA50 (150,91 EUR) schieben, zeigte jedoch keine nachhaltige Stärke oberhalb dieser Marken. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bis zur SMA200 (173,51 EUR) wurde die Aktie erneut nach unten abgewiesen. Seither dominieren Gewinnmitnahmen das Bild. Die jüngste Erholung in dieser Handelswoche scheiterte erneut im Bereich der SMA50. In der Folge setzte sich die Abwärtsbewegung fort, und die SAP Aktie etablierte sich unterhalb der SMA20. Fazit im 4h-Chart: Trend weiterhin klar abwärtsgerichtet

Erholungen bislang nur kurzfristig

Widerstände bleiben technisch relevant Übergeordnete Einschätzung (4h): bärisch SAP Aktie: Wichtige Marken im Überblick Widerstände: 146,50 EUR

146,73 EUR

147,27 EUR

150,91 EUR

152,96 EUR

155,62 EUR

163,78 EUR

173,51 EUR Unterstützungen: 134,82 EUR

121,08 EUR

96,43 EUR

79,59 EUR Fazit: SAP Aktie bleibt einer der zentralen DAX Verlierer Die SAP Aktie zählt aktuell zu den schwächsten Werten im DAX. Sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster dominieren bärische Signale. Solange wichtige gleitende Durchschnitte nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Kurzfristige Erholungen sind möglich, dürften jedoch zunächst auf technische Widerstände treffen. Anleger sollten die Entwicklung der SAP Aktie daher weiterhin genau beobachten, insbesondere im Hinblick auf die Rolle als wiederkehrender DAX Verlierer. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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