DAX Verlierer: SAP im Fokus 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Die Liste der DAX Gewinner Verlierer vom 05. September 2025 zeigt: Während 19 Aktien im Plus notierten, dominierten 21 Werte die Verliererseite. Besonders schwach präsentierte sich die SAP Aktie, die mit -2,28 % den größten Tagesverlust verzeichnete. Wir werfen einen Blick auf die charttechnische Lage und die DAX heute Prognose ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAP ✅ Drei Key Takeaways 📊 SAP führt die DAX Verlierer an SAP-Aktie verlor -2,28 % per Xetra-Schluss

Größter Tagesverlierer im DAX

Siemens Energy (-1,91 %) und Münchener Rück (-1,85 %) ebenfalls unter Druck ⚠️ Chartbild bärisch Aktie notiert unter SMA20 (234,66 EUR) und SMA50 (246,89 EUR)

Erholungsversuche scheitern regelmäßig an diesen Marken

Weitere Abgaben bis 222,95 EUR (Gap) oder 211,00 EUR möglich 🎯 DAX heute – Prognose abwärts Übergeordnete Einschätzung: bärisch

Solange SAP unter der SMA20 bleibt, überwiegt die Schwäche

📊 DAX heute – Wichtige Chartmarken bei SAP Widerstände (R) Unterstützungen (S) R1: 232,07 € S1: 222,95 € (Gap) R2: 232,52 € S2: 211,00 € R3: 233,92 € S3: 199,66 € R4: 234,66 € S4: 195,40 € (Gap) R5: 236,97 € 🧠 Fazit: DAX Gewinner Verlierer – DAX heute schwach Die DAX Gewinner Verlierer vom 05.09.2025 verdeutlichen die Schwäche bei SAP, Siemens Energy und Münchener Rück. Besonders die SAP Aktie zeigt ein bärisches Chartbild, das kurzfristig weitere Verluste erwarten lässt. Die DAX heute Prognose bleibt negativ, solange keine Rückeroberung der SMA20 gelingt. Chartcheck – SAP Aktie im 4-Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

