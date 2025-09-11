KEY TAKEAWAYS Das Tageschart bleibt bärisch zu interpretieren. Die jüngsten Erholungsversuche haben an der SMA20 ihr Ende gefunden. Solange die Aktie per Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Die Aktie könnte auf der Unterseite zunächst das offene GAP bei 222,95 EUR schließen. ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP DAX Verlierer am 10.09.2025 – SAP Aktie unter Druck Zum Xetra-Schluss am 10. September 2025 standen 29 Aktien im Minus, lediglich 11 Werte konnten im Plus schließen. An der Spitze der DAX Verlierer befand sich die SAP Aktie, die mit einem Abschlag von 3,46 Prozent den größten Tagesverlust im DAX 40 verzeichnete. Ebenfalls unter Druck standen die Deutsche Telekom (–2,35 %) und Beiersdorf (–2,02 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen SAP Aktie – Größter Verlierer im DAX 40 Die SAP Aktie fiel per Xetra-Schluss deutlich zurück und belegte damit den letzten Platz unter den DAX-Werten. Mit einem Verlust von 3,46 % entwickelte sich das Papier zum klaren DAX Verlierer des Tages. Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die SAP Aktie hatte sich bis Mitte Februar 2025 sukzessive aufwärtsbewegt und ein Hoch bei 282,55 EUR markiert. Nachfolgend setzte jedoch Schwäche ein: Bruch der SMA20 (232,87 EUR) und SMA50 (245,24 EUR)

Unterstützung an der SMA200 (250,87 EUR)

Mehrfacher Widerstand an SMA20 / SMA50 verhinderte neue Aufwärtsdynamik Im Chart zeigt sich ein bärisches Muster: Erholungen endeten jeweils an der SMA20

Offene Gaps nach unten könnten bei 222,95 EUR, 211,00 EUR und 195,40 EUR angesteuert werden Damit bleibt die Prognose für die SAP Aktie bärisch. Erst ein nachhaltiges Überschreiten der SMA20 könnte eine Erholung einleiten. Betrachtung im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt die SAP Aktie Schwäche: Juni-Erholung an der SMA200 (248,02 EUR)

Rückfall unter die SMA50 (232,43 EUR)

GAP-Up-Versuche wurden direkt wieder abverkauft Die Kursmuster bestätigen die Schwäche, sodass weitere Abgaben wahrscheinlich sind. Prognose für die SAP Aktie Übergeordnete Einschätzung (Daily & 4h): bärisch

Wichtige Widerstände: 230,50 – 234,04 – 245,24 EUR

Wichtige Unterstützungen: 222,95 – 211,00 – 195,40 EUR Fazit: Die SAP Aktie bleibt aktuell ein klarer DAX Verlierer. Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, überwiegt die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.