EURUSD Prognose & Börse Aktuell: Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus den USA 14:30 Uhr dt. Zeit, United States – Inflationsdaten für August: VPI (Verbraucherpreisindex): aktuell 0,4 % im Monatsvergleich (MoM) Prognose 0,3 % MoM vorher 0,2 % MoM aktuell 2,9 % im Jahresvergleich (YoY) Prognose 2,9 % YoY vorher 2,7 % YoY

Core VPI (Kerninflation, ohne Energie & Lebensmittel): aktuell 0,3 % MoM (in Linie mit Prognose und vorherigem Wert) 3,1 % YoY (ebenfalls stabil bei Prognose und Vormonat)

Trotz der im Rahmen der Erwartungen liegenden Daten reagierte der EURUSD Kurs positiv. Händler hatten nach dem gestrigen PPI-Überraschungseffekt teilweise schwächere CPI-Zahlen erwartet. Nun gilt ein Zinsschritt der Fed in der kommenden Woche als nahezu sicher. Allerdings dürfte der Schritt moderat bleiben – mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr als 25 Basispunkte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD 14:30 Uhr dt. Zeit, United States – Arbeitsmarktdaten für August: Initial Jobless Claims (Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe): aktuell 263.000 Prognose 235.000 vorher 236.000

Der starke Anstieg auf den höchsten Stand seit Oktober 2021 wirkt deutlich marktbewegender als die CPI-Daten. Zusammen mit schwächeren NFP- und ADP-Daten signalisiert der Arbeitsmarkt eine klare Abschwächung. Damit verschiebt sich der Fokus der Fed stärker auf das zweite Mandat: die Stabilisierung des Arbeitsmarkts. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Börse Aktuell – Ausblick für EURUSD und Fed-Politik Für Anleger und Trader bedeutet dies: EURUSD Prognose bleibt kurzfristig positiv, da schwächere US-Arbeitsmarktdaten den Dollar belasten.

An den Börsen aktuell zeichnet sich eine Erwartungshaltung für eine vorsichtige, aber dennoch unvermeidbare Zinssenkung durch die Fed ab.

Solange die Inflation im Rahmen bleibt und die Arbeitsmarktdaten schwächer ausfallen, könnte der Euro weiter Auftrieb gegen den US-Dollar erhalten. 👉 Fazit:

Die Kombination aus stabiler Inflation und schwächerem Arbeitsmarkt stützt die Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen durch die Fed. Für die EURUSD Prognose ergibt sich damit ein kurzfristig bullishes Szenario. Börse aktuell steht ganz im Zeichen dieser entscheidenden Datenlage.

