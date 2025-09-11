DAX Aktuell: Verhaltener Start an den europäischen Börsen Die Eröffnung der Aktienmärkte in Westeuropa verläuft heute unter erhöhter Vorsicht. Während der UK100 und der FRA40 leicht zulegen, bleibt der DAX (DE40) nahezu unverändert. Diese verhaltene Reaktion zeigt, dass Anleger auf bevorstehende makroökonomische Entscheidungen warten. Der DAX Aktuell eröffnet in ruhigem Ton. Die Notierungen sind stabil, die Volatilität gering – der Markt scheint sich in einer „Pause vor Entscheidungen“ zu befinden. Anleger blicken vor allem auf die anstehenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie auf wichtige Inflationsdaten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wichtige Makrodaten im Fokus Zu Beginn der Handelssitzung sind die Bewegungen überschaubar. Europa wartet auf entscheidende Impulse: EZB-Zinsentscheid: Erwartet wird keine Veränderung der Geldpolitik.

USA: Veröffentlichung von Verbraucherpreisen (CPI) und Arbeitslosenzahlen – entscheidend für die zukünftige Zinspolitik der Federal Reserve. Die EZB-Entscheidung ist für die Märkte richtungsweisend. Auch ohne Zinsänderung analysieren Investoren die Tonlage von Christine Lagarde genau. Bereits Nuancen in der Kommunikation können Auswirkungen auf die DAX Prognose haben. Gleichzeitig beeinflussen die US-Daten die globalen Kapitalströme. Stärkere Inflationszahlen könnten den Dollar stützen und den Euro schwächen, was für europäische Unternehmen teils belastend wäre. Schwächere Daten hingegen könnten die Risikofreude erhöhen und Kapital in den europäischen Aktienmarkt – inklusive des DAX – lenken.

DAX - Technische Analyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX bleibt in einer Korrekturphase und konsolidiert aktuell an einer wichtigen Unterstützungszone, die mit dem 38,2 %-Fibonacci-Level übereinstimmt. Bullishes Szenario: Hält diese Zone, könnte ein Rebound erfolgen – mit Chancen auf einen Test der gleitenden Durchschnitte und höherer Widerstände.

Bärisches Szenario: Ein Bruch nach unten würde die Wahrscheinlichkeit verstärkter Rückgänge Richtung 50 %- und 61,8 %-Fibonacci-Level erhöhen, im Extremfall sogar bis zur EMA200. Damit bleibt die DAX Prognose kurzfristig von makroökonomischen Daten abhängig, während die Charttechnik die relevanten Schlüsselzonen klar absteckt. Unternehmensnachrichten Avio (AVIO.IT): Sucht neue Investoren zur Finanzierung von Infrastruktur- und Forschungsprojekten. Aktie fällt um über 10 %.

Buzzi (BZU.IT), Heidelberg (HEI.DE): Positive Einschätzung von JP Morgan treibt die Kurse um +8 % bzw. +3 %.

Adecco (ADEN.CH): Jefferies hebt Kursziel von 18,5 auf 24 CHF an. Aktie steigt über 1 %.

Airbus (AIR.FR): Trotz Verzögerungen sollen Aufträge pünktlich geliefert werden. Aktie gewinnt 2 %. 👉 Fazit:

