DAX Verlierer: Sartorius Aktie - In den letzten Handelstagen wieder etwas erholt

Per Xetra Schluss notierten Montag (23.06.2025) 19 Aktien im Plus, 21 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Sartorius, die mit einem Abschlag von 2,37 Prozent gehandelt wurden, Münchener Rück gab um 2,17 Prozent nach, Brenntag verbilligten sich um 1,90 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Montag - Sartorius ► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3

Die Sartorius Aktie (SRT) hat gestern per Xetra Schluss um 2,37 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie lief bis Ende Januar 2025 in einer engen Box seitwärts. Es ging Ende Januar mit einem GAP up bis fast an die 230 EUR-Marke. Dieses GAP wurde nachfolgend aber rasch geschlossen; die Aktie fiel zunächst in die Box zurück und löste diese nachfolgend nach Süden auf. Das Jahrestief (135,20 EUR) wurde direkt zurückgekauft, die Aktie schob sich in die Box zurück. Es ging zunächst seitwärts weiter, Schwäche führte das Papier wieder unter die 170 EUR. In den letzten Handelstagen hat sich das Papier wieder etwas erholen können, was aus dem Chart auch gut herausgelesen werden kann.

Das Wertpapier konnte sich im Zuge des GAP up über die SMA200 (aktuell bei 184,56 EUR) schieben, dort aber nicht etablieren. Die folgenden Rücksetzer konnte sich erst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 176,51 EUR) / SMA200 stabilisieren, aber nicht erholen. Anfang April wurde auch die SMA20 (aktuell bei 170,22 EUR) im Rahmen von Schwäche aufgegeben. Nachdem das Jahrestief formatiert war, konnte sich das Papier wieder erholen und zurück über die SMA20 als auch die SMA50 laufen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die SMA200 die Bewegung beendet hat. Die Aktie konnte sich zwar über diese Durchschnittslinie schieben, aber nicht festsetzen. Nach drei Wochen endloser Versuche sich über dieser Linie zu etablieren, wurde der Anteilsschein wieder nach Süden abgewiesen. Es ging an die SMA50, die zunächst als Support gehalten hat, dann aber aufgegeben wurde. Im Rahmen der aktuellen Erholung konnte sich das Wertpapier wieder in den Dunstkreis der SMA20 / SMA50 schieben. Im Handel gestern ging es mit einem GAP down wieder in Richtung Süden.

Es kommt jetzt darauf an, ob die Aktie in den kommenden Handelstagen die Kraft hat, über die SMA50 zu laufen. Sollten diese Kursmuster abgebildet werden, so wäre es zwingend, dass sich direkt nachfolgend weitere Aufwärtsimpulse einstellen, die die Aktie wieder an die SMA200 tragen. Es bleibt aber abzuwarten, ob das Wertpapier die Substanz hat, die SMA50 zu nehmen und die weiteren Kursmuster abzubilden.

Sollte der Tagesschluss von gestern heute im Handel bestätigt werden, so würde sich eine weitere rote Tageskerze ausbilden, die das Potential hat, die Aktie deutlich von der SMA20 nach Süden zu drücken. Geht der Kontakt nachfolgend verloren, so könnte es zum GAP close (155,60 EUR) gehen.

Sartorius Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bärisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie ist Ende Februar an die SMA200 (aktuell bei 174,59 EUR) gelaufen, konnte sich im Dunstkreis dieser Linie aber zunächst stabilisieren, allerdings nicht erholen. Es ging im Rahmen der Schwäche bis Anfang April deutlich abwärts bis an die 135 EUR. An dieser Marke stellten sich Erholungen ein, die wieder über die SMA20 (aktuell bei 168,19 EUR) / SMA50 (aktuell bei 168,19 EUR) bis an die SMA200 gingen. Das Papier hat es zwar geschafft, über die SMA200 zu laufen, hat es aber auch auf dieser Zeitebene nicht geschafft, sich über dieser Linie festzusetzen. Das Papier ist wieder unter alle drei Durchschnittslinien gefallen, konnte sich in den letzten Handelstagen aber wieder erholen. Es ging im Zuge dessen erneut an die SMA200, wo die Aktie aber abgewiesen worden ist. Der Rücksetzer, der folgte, hatte einen moderaten Charakter, die Verluste wurden in den letzten beiden Handelstagen wieder zurückgekauft und es wurde der nächste Versuch gestartet, über die SMA200 zu kommen, der aber auch gescheitert ist.

Auch auf dieser Zeitebene stellt sich die Frage, ob die Aktie die Kraft hat, sich über die SMA200 zu schieben und vor allem nachfolgend auch zu etablieren. Sollte die Bewegung abgebildet werden, so ist es zwingend, dass es nach dem Überschreiten zügig weiter aufwärts geht. Als belastbar würde die Aufwärtsbewegung dann zu interpretieren sein, wenn sich das Papier verbindlich über der 195 EUR-Marke festgesetzt hat.

Vorstellbar ist, dass die Aktie nach einem erneuten Anlaufen der SMA200 wieder abgewiesen wird und unter die SMA20 / SMA50 fällt. Abhängig von der Dynamik des Rücksetzers könnte es bis zum GAP close (160,80 EUR) gehen.

Es gilt übergeordnet zu konstatieren, dass je öfter die Versuche scheitern über die SMA200 zu laufen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich größere Rücksetzer einstellen. Dies sollte bei der Meinungsbildung nicht unberücksichtigt bleiben.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

Widerstände

170,22

170,23

170,50

170,88

171,62

172,60 (GAP)

174,59

176,51

184,56

Unterstützungen

168,19

161,00

160,80 (GAP)

145,00

135,20

