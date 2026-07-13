DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesverlust am Freitag

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (10.07.2026) 24 DAX-Werte im Plus, während 16 Aktien den Handelstag mit Kursverlusten beendeten. Die Liste der DAX Verlierer wurde von der Siemens Energy Aktie angeführt, die um 2,46% nachgab. Es folgten Rheinmetall mit einem Minus von 2,03% sowie Hochtief mit einem Abschlag von 2,02%.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Siemens Energy Aktie war mit einem Tagesverlust von 2,46% der größte DAX Verlierer am Freitag.

war mit einem Tagesverlust von der größte am Freitag. Das Chartbild hat sich unterhalb der SMA20 und SMA50 sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart eingetrübt.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 147,94 EUR und 140 EUR, während sich das technische Bild erst oberhalb von 168,04 EUR wieder deutlich aufhellen würde.

DAX Verlierer am Freitag (10.07.2026)

Siemens Energy Aktie: -2,46% Rheinmetall: -2,03% Hochtief: -2,02%

Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

Die Siemens Energy Aktie (WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker: ENR) verlor am Freitag per Xetra-Schluss 2,46% und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstags.

Chartcheck Siemens Energy Aktie - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Siemens Energy Aktie hatte nach dem Jahreshoch 2025 bei 124,80 EUR zunächst eine moderate Korrektur vollzogen. Zu Beginn des Jahres setzte sich der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch fort. Rücksetzer wurden konsequent als Kaufgelegenheiten genutzt, wodurch die Aktie sukzessive auf neue Höchststände steigen konnte.

Nach dem Hoch bei 171,55 EUR kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs zeitweise unter die Marke von 140 EUR drückten. Nach einer längeren Konsolidierungsphase gelang anschließend ein erneuter Anstieg auf ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR. Dieses Hoch konnte jedoch nicht gehalten werden. Die Gewinnmitnahmen intensivierten sich, wodurch die Aktie zunächst unter die SMA20 (aktuell 161,55 EUR) und anschließend auch unter die SMA50 (aktuell 165,47 EUR) fiel. Zwar konnte sich die Aktie im Bereich von 140 EUR erneut stabilisieren und bis an die SMA50 erholen, diese erwies sich jedoch als signifikanter Widerstand. Auch der zweite Versuch, die SMA50 nachhaltig zurückzuerobern, scheiterte. In der vergangenen Handelswoche setzte sich die Schwäche fort. Der Tagesschluss wurde erneut unterhalb der SMA20 markiert.

Tageschart: Eintrübung des Chartbildes

Das technische Bild hat sich damit deutlich verschlechtert. Sollte sich heute eine weitere rote Tageskerze ausbilden, dürfte zunächst das offene Gap bei 147,94 EUR in den Fokus rücken. Wird diese Unterstützung ebenfalls aufgegeben, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich von 140 EUR.

Kann der schwache Freitagsschluss dagegen nicht bestätigt werden und gelingt eine grüne Tageskerze, wäre zunächst eine Rückkehr über die SMA20 denkbar. Für eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes müsste sich die Siemens Energy Aktie allerdings auch oberhalb der SMA50 etablieren und anschließend das offene Gap bei 168,04 EUR schließen. Erst dann würde das Jahreshoch wieder in Reichweite rücken.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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Chartcheck Siemens Energy Aktie - 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart hatte die SMA200 (aktuell 167,34 EUR) im März noch eine wichtige Stützungsfunktion übernommen. Auch die SMA20 (159,52 EUR) und die SMA50 (161,84 EUR) unterstützten die vorangegangene Aufwärtsbewegung über längere Zeit zuverlässig. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Durchschnittslinien gelang jedoch nicht. Nach dem Rückfall unter SMA20 und SMA50 bot auch die SMA200 lediglich begrenzten Halt. Zwar gelang Mitte Juni nochmals ein dynamischer Anstieg über die SMA200, dieser konnte jedoch nicht bestätigt werden. In den vergangenen Handelstagen setzte sich die Schwäche erneut fort. Die Aktie notiert inzwischen wieder unter SMA20 und SMA50, womit das kurzfristige Chartbild klar bärisch einzustufen ist.

4-Stunden-Chart: Weitere Schwäche möglich

Sollte der Verkaufsdruck zum Wochenbeginn anhalten, könnten die bereits im Tageschart genannten Unterstützungen bei 147,94 EUR und anschließend 140 EUR angelaufen werden. Kommt es dagegen zu einer Erholung, dürfte zunächst die SMA20 getestet werden. Anschließend wäre die SMA50 die nächste wichtige Hürde. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA200 sowie das offene Gap bei 168,04 EUR würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Tagesprognose Siemens Energy Aktie

Die kurzfristige technische Ausgangslage spricht derzeit für anhaltenden Abwärtsdruck. Solange die Aktie unter SMA20 und SMA50 notiert, bleiben Rücksetzer in Richtung 147,94 EUR und 140 EUR das wahrscheinlichere Szenario. Erst oberhalb von 168,04 EUR würde sich das Chartbild wieder nachhaltig verbessern.

Tagesprognose: Abwärts

Wichtige Widerstände

158,65 EUR

159,78 EUR

159,82 EUR

161,55 EUR (SMA20)

161,84 EUR (SMA50 4h)

165,47 EUR (SMA50 Daily)

167,34 EUR (SMA200 4h)

168,02 EUR (Gap)

170,58 EUR

174,08 EUR

Wichtige Unterstützungen

154,38 EUR

149,02 EUR (Gap)

144,00 EUR

141,36 EUR

140,10 EUR

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FAQ zur Siemens Energy Aktie und den DAX Verlierern

Warum war die Siemens Energy Aktie der größte DAX Verlierer?

Die Siemens Energy Aktie verlor am Freitag per Xetra-Schluss 2,46% und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust aller DAX-Unternehmen.

Welche Marken sind bei der Siemens Energy Aktie aktuell entscheidend?

Kurzfristig stehen die Unterstützungen bei 147,94 EUR und 140 EUR im Fokus. Auf der Oberseite gilt das Gap bei 168,04 EUR als zentrale Widerstandszone.

Ist die Siemens Energy Aktie technisch weiterhin bullish?

Langfristig befindet sich die Aktie weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Kurzfristig dominiert jedoch ein bärisches Chartbild, da der Kurs unter wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.

Was sind DAX Verlierer?

Als DAX Verlierer werden die Aktien bezeichnet, die an einem Handelstag die größten Kursverluste innerhalb des deutschen Leitindex DAX verzeichnen.