DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse und Ausblick

Per Xetra-Schluss vom 22.07.2026 schlossen 30 DAX-Werte im Plus, während zehn Aktien Verluste verzeichneten. Unter den DAX Verlierern führte die Siemens Energy Aktie die Liste mit einem Minus von 4,08% an. SAP verlor 2,61%, Scout24 gab 1,67% nach.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Siemens Energy Aktie war mit -4,08% der größte DAX Verlierer .

war mit -4,08% der größte . Charttechnisch entscheidet die SMA200 über den weiteren mittelfristigen Trend.

Erst ein Ausbruch über die SMA50 würde das technische Bild wieder verbessern.

DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie verliert 4,08%

Die Siemens Energy Aktie (WKN: ENR) war am Mittwoch mit einem Abschlag von 4,08% der größte DAX Verlierer. Nach der jüngsten Gewinnmitnahme richtet sich der Blick nun auf wichtige charttechnische Unterstützungen und Widerstände, die für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein dürften.

Siemens Energy Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem markanten Jahreshoch 2025 bei 124,80 EUR Mitte Dezember setzte zunächst eine moderate Korrektur ein. Zum Jahresbeginn nahm die Aufwärtsbewegung jedoch wieder Fahrt auf. Der Tageschart zeigt einen intakten Aufwärtstrend, wobei Rücksetzer regelmäßig als Kaufgelegenheiten genutzt wurden. Nachdem Anleger am Hoch bei 171,55 EUR verstärkt Gewinne mitnahmen, fiel die Siemens Energy Aktie zeitweise unter die Marke von 140 EUR. Nach einer längeren Konsolidierungsphase gelang eine erneute Erholung bis auf ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR.

Dieses Hoch wurde ebenfalls verkauft. Während die ersten Rücksetzer noch moderat ausfielen, verstärkte sich der Verkaufsdruck anschließend deutlich. Die Aktie unterschritt zunächst die SMA20 (156,83 EUR) und anschließend auch die SMA50 (161,15 EUR). Im Bereich von 140 EUR stabilisierte sich der Kurs erneut, scheiterte jedoch mehrfach an der SMA50, die sich als ausgeprägter Widerstand erwies. Positiv bleibt, dass die jüngsten Rücksetzer bislang oberhalb der SMA200 (143,37 EUR) endeten.

Prognose Tageschart

Das Chartbild der Siemens Energy Aktie ist derzeit neutral einzustufen. Bestätigt sich der gestrige Tagesschluss mit einer weiteren schwachen Handelssitzung, könnte sich die Abwärtsbewegung bis an die SMA200 fortsetzen. Diese Durchschnittslinie besitzt hohe Bedeutung für das mittelfristige Chartbild. Ein nachhaltiger Bruch würde die technische Lage deutlich verschlechtern und weiteres Abwärtspotenzial bis zum offenen Gap bei 132,75 EUR eröffnen.

Kann sich die Aktie dagegen wieder erholen, rücken zunächst SMA20 und SMA50 in den Fokus. Vor allem die SMA50 stellte zuletzt einen hartnäckigen Widerstand dar. Erst ein bestätigter Tagesschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie würde das technische Bild wieder aufhellen und neue Chancen auf der Oberseite eröffnen.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): Neutral

YouTube Trading Videos

Siemens Energy Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im März wurde die Aktie mehrfach erfolgreich von der SMA200 (165,50 EUR) gestützt. Anschließend sorgten auch SMA20 (152,22 EUR) und SMA50 (156,61 EUR) für Unterstützung während der Aufwärtsbewegung. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Durchschnittslinien gelang jedoch nicht. Stattdessen fiel die Aktie wieder unter SMA20 und SMA50 zurück. Auch die SMA200 konnte den Abverkauf nur kurzfristig bremsen.

Mitte Juni gelang zwar nochmals der Sprung über die SMA200, eine dauerhafte Etablierung oberhalb dieser Marke blieb jedoch aus. Die anschließenden Erholungsversuche scheiterten erneut. In dieser Handelswoche konnte sich die Siemens Energy Aktie zwar wieder über die SMA20 schieben und bis an die SMA50 heranlaufen, dort setzte jedoch erneut Verkaufsdruck ein.

Prognose 4-Stunden-Chart

Kann sich die Aktie in den kommenden Handelstagen nachhaltig über der SMA50 etablieren, eröffnet sich Potenzial für einen erneuten Anstieg bis an die SMA200. Dort dürfte allerdings erneut mit erhöhtem Widerstand gerechnet werden. Fällt die Aktie dagegen wieder unter die SMA20 zurück, dürfte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Dann rückt das bereits im Tageschart genannte Ziel im Bereich von 132,75 EUR zunehmend in den Fokus.

Übergeordnete Einschätzung (4h): Neutral bis bärisch

Tagesprognose

Die kurzfristige Einschätzung bleibt für die Siemens Energy Aktie zunächst abwärtsgerichtet.

Widerstände

151,57 EUR

152,22 EUR (SMA20 4h)

154,40 EUR

156,61 EUR (SMA50 4h)

156,83 EUR (SMA20 Daily)

157,29 EUR

161,15 EUR (SMA50 Daily)

165,50 EUR (SMA200 4h)

168,02 EUR (Gap)

170,58 EUR

174,08 EUR

Unterstützungen

144,00 EUR

143,35 EUR (SMA200 Daily)

141,36 EUR

140,10 EUR

134,00 EUR

132,75 EUR (Gap)

Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Schluss vom 22.07.2026.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren

FAQ

Warum war die Siemens Energy Aktie der größte DAX Verlierer?

Die Siemens Energy Aktie verlor zum Xetra-Schluss 4,08% und verzeichnete damit den höchsten Tagesverlust unter allen DAX-Werten.

Welche Unterstützung ist aktuell entscheidend?

Aus charttechnischer Sicht steht die SMA200 bei rund 143,35 EUR im Fokus. Ein nachhaltiger Bruch könnte weiteres Abwärtspotenzial bis 132,75 EUR eröffnen.

Wann verbessert sich das Chartbild der Siemens Energy Aktie?

Ein bestätigter Tagesschluss oberhalb der SMA50 würde die technische Lage deutlich aufhellen und die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhöhen.