Siemens Healthineers Prognose: Aktie klarer DAX Verlierer | Chartanalyse

- Siemens Healthineers ist klarer DAX Verlierer
- Siemens Healthineers Prognose bleibt bärisch
- Unterseite im Fokus: Nächste wichtige Unterstützungen liegen bei 40,00 EUR und darunter bei 37,53 EUR
- Siemens Healthineers ist klarer DAX Verlierer
- Siemens Healthineers Prognose bleibt bärisch
- Unterseite im Fokus: Nächste wichtige Unterstützungen liegen bei 40,00 EUR und darunter bei 37,53 EUR
Per Xetra-Schluss am Freitag (06.02.2026) notierten im DAX 40 insgesamt 25 Aktien im Plus, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen.
Siemens Healthineers belegte dabei das Schlusslicht und war damit klarer DAX Verlierer des Tages.
Die Aktie verlor per Xetra-Schluss 2,26 Prozent und wies damit den größten Tagesverlust im Leitindex auf. Ebenfalls schwächer notierten BASF mit einem Minus von 1,30 Prozent sowie Zalando mit einem Abschlag von 1,29 Prozent.
► Siemens Healthineers WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL100 | Ticker: SHL
🔑 Drei Key Takeaways zur Zalando Aktie als DAX Verlierer
-
Siemens Healthineers ist klarer DAX Verlierer: Die Aktie verlor per Xetra-Schluss -2,26 % und war damit der schwächste Wert im DAX 40.
-
Siemens Healthineers Prognose bleibt bärisch: Im Tageschart notiert die Aktie unter SMA20 und SMA50, was das Risiko weiterer Abgaben erhöht.
-
Unterseite im Fokus: Nächste wichtige Unterstützungen liegen bei 40,00 EUR und darunter bei 37,53 EUR, während Widerstände bereits ab 42,10 EUR und im Bereich 43,94/43,97 EUR warten.
Siemens Healthineers Prognose: Tageschart deutlich bärisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Chartcheck – Tageschart
Die Siemens-Healthineers-Aktie markierte Mitte Februar 2025 ihr Jahreshoch bei 58,30 EUR, verlor danach jedoch deutlich an Substanz. Zunächst verlief der Abverkauf schrittweise, später beschleunigte sich die Abwärtsbewegung mit zunehmendem Momentum.
Im April wurde im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers das Jahrestief bei 41,24 EUR erreicht. Zwar folgte anschließend eine moderate Erholung, ein nachhaltiger Anstieg über die 50-EUR-Marke gelang jedoch nicht. Ende Mai setzte eine Seitwärtsbewegung ein.
Der dynamische Aufwärtsimpuls Ende Juli führte nur kurzfristig über die 50 EUR und ist rückblickend als Fehlausbruch zu werten. Nachfolgend ging es direkt zurück in die Seitwärtsbox. Auch der Erholungsversuch Mitte Oktober scheiterte: Nach einem GAP down fiel die Aktie unter alle drei relevanten Durchschnittslinien.
Die im November gestartete Entlastungsbewegung wurde in den vergangenen Handelswochen vollständig abverkauft. Im Tageschart sind lediglich zwei der letzten 15 Tageskerzen grün, was die Schwäche unterstreicht.
Technische Einordnung – Siemens Healthineers Prognose (Daily)
Mit dem jüngsten Rücksetzer hat sich die Aktie erneut klar nach Süden orientiert. Der Kurs ist unter die SMA50 (43,97 EUR) sowie unter die SMA20 (43,94 EUR) gefallen und hat sich darunter etabliert.
➡️ Siemens Healthineers Prognose (Daily): bärisch
Solange die Aktie per Tagesschluss unter diesen beiden gleitenden Durchschnitten notiert, besteht das Risiko weiterer Abgaben.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite:
-
40,00 EUR
-
37,53 EUR
Erst wenn der Schlusskurs des Freitags nicht bestätigt wird und sich eine grüne Tageskerze ausbildet, könnte es zu einer technischen Gegenbewegung kommen. In diesem Fall wären erneute Anläufe an SMA20 und SMA50 denkbar. Die Kursmuster in diesem Bereich sollten dann engmaschig beobachtet werden.
YouTube Trading Videos
Siemens Healthineers Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Chartcheck – 4-Stunden-Chart
Im 4h-Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Oktober 2025 zunächst von der SMA200 (44,08 EUR) nach Norden lösen konnte. Eine substanzielle Aufwärtsbewegung blieb jedoch aus, der Impuls wurde direkt wieder abverkauft.
Auch die jüngsten Erholungsversuche scheiterten erneut an der SMA20 (42,10 EUR). Die Aktie wurde jeweils nach Süden abgewiesen, was das bärische Gesamtbild bestätigt.
➡️ Siemens Healthineers Prognose (4h): bärisch
Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, bleibt die Gefahr weiterer Rücksetzer bestehen. Die relevanten Abwärtsziele entsprechen denen aus der Tagesbetrachtung.
Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes wäre jedoch erst dann gegeben, wenn sich die Aktie verbindlich über diese Linie schieben und nach Norden absetzen kann. In diesem Fall wären Anschlussbewegungen bis zur SMA50 (43,35 EUR) möglich.
Tagesprognose Siemens Healthineers
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts
Widerstände
-
41,60
-
42,02
-
42,10
-
43,35
-
43,94
-
43,97
-
44,08
-
44,20
-
46,15
-
48,77 (GAP)
Unterstützungen
-
40,67
-
40,52
-
40,29
-
39,77
-
37,53
* Angaben per Xetra-Schluss
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
RTL AKTIE 🔴 Analyse und Einschätzung für Investoren
Palo Alto Networks Aktie: CyberArk-Deal stärkt Wachstum
US Börsenstart: Starke Non-Farm Payrolls beflügeln die US Börse
BÖRSE AKTUELL: Ölpreis steigt aufgrund der Spannungen zwischen den USA und dem Iran 📈 Europäische Indizes vor Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts verhalten
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.