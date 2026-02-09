Siemens Healthineers Prognose: Aktie klarer DAX Verlierer | Chartanalyse

Per Xetra-Schluss am Freitag (06.02.2026) notierten im DAX 40 insgesamt 25 Aktien im Plus, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen.

Siemens Healthineers belegte dabei das Schlusslicht und war damit klarer DAX Verlierer des Tages.

Die Aktie verlor per Xetra-Schluss 2,26 Prozent und wies damit den größten Tagesverlust im Leitindex auf. Ebenfalls schwächer notierten BASF mit einem Minus von 1,30 Prozent sowie Zalando mit einem Abschlag von 1,29 Prozent.

► Siemens Healthineers WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL100 | Ticker: SHL

🔑 Drei Key Takeaways zur Zalando Aktie als DAX Verlierer

Siemens Healthineers ist klarer DAX Verlierer: Die Aktie verlor per Xetra-Schluss -2,26 % und war damit der schwächste Wert im DAX 40.

Siemens Healthineers Prognose bleibt bärisch: Im Tageschart notiert die Aktie unter SMA20 und SMA50 , was das Risiko weiterer Abgaben erhöht.

Unterseite im Fokus: Nächste wichtige Unterstützungen liegen bei 40,00 EUR und darunter bei 37,53 EUR, während Widerstände bereits ab 42,10 EUR und im Bereich 43,94/43,97 EUR warten.

Siemens Healthineers Prognose: Tageschart deutlich bärisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartcheck – Tageschart

Die Siemens-Healthineers-Aktie markierte Mitte Februar 2025 ihr Jahreshoch bei 58,30 EUR, verlor danach jedoch deutlich an Substanz. Zunächst verlief der Abverkauf schrittweise, später beschleunigte sich die Abwärtsbewegung mit zunehmendem Momentum.

Im April wurde im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers das Jahrestief bei 41,24 EUR erreicht. Zwar folgte anschließend eine moderate Erholung, ein nachhaltiger Anstieg über die 50-EUR-Marke gelang jedoch nicht. Ende Mai setzte eine Seitwärtsbewegung ein.

Der dynamische Aufwärtsimpuls Ende Juli führte nur kurzfristig über die 50 EUR und ist rückblickend als Fehlausbruch zu werten. Nachfolgend ging es direkt zurück in die Seitwärtsbox. Auch der Erholungsversuch Mitte Oktober scheiterte: Nach einem GAP down fiel die Aktie unter alle drei relevanten Durchschnittslinien.

Die im November gestartete Entlastungsbewegung wurde in den vergangenen Handelswochen vollständig abverkauft. Im Tageschart sind lediglich zwei der letzten 15 Tageskerzen grün, was die Schwäche unterstreicht.

Technische Einordnung – Siemens Healthineers Prognose (Daily)

Mit dem jüngsten Rücksetzer hat sich die Aktie erneut klar nach Süden orientiert. Der Kurs ist unter die SMA50 (43,97 EUR) sowie unter die SMA20 (43,94 EUR) gefallen und hat sich darunter etabliert.

➡️ Siemens Healthineers Prognose (Daily): bärisch

Solange die Aktie per Tagesschluss unter diesen beiden gleitenden Durchschnitten notiert, besteht das Risiko weiterer Abgaben.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

40,00 EUR

37,53 EUR

Erst wenn der Schlusskurs des Freitags nicht bestätigt wird und sich eine grüne Tageskerze ausbildet, könnte es zu einer technischen Gegenbewegung kommen. In diesem Fall wären erneute Anläufe an SMA20 und SMA50 denkbar. Die Kursmuster in diesem Bereich sollten dann engmaschig beobachtet werden.

YouTube Trading Videos

Siemens Healthineers Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chartcheck – 4-Stunden-Chart

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Oktober 2025 zunächst von der SMA200 (44,08 EUR) nach Norden lösen konnte. Eine substanzielle Aufwärtsbewegung blieb jedoch aus, der Impuls wurde direkt wieder abverkauft.

Auch die jüngsten Erholungsversuche scheiterten erneut an der SMA20 (42,10 EUR). Die Aktie wurde jeweils nach Süden abgewiesen, was das bärische Gesamtbild bestätigt.

➡️ Siemens Healthineers Prognose (4h): bärisch

Solange der Kurs unter der SMA20 notiert, bleibt die Gefahr weiterer Rücksetzer bestehen. Die relevanten Abwärtsziele entsprechen denen aus der Tagesbetrachtung.

Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Eine nachhaltige Aufhellung des Chartbildes wäre jedoch erst dann gegeben, wenn sich die Aktie verbindlich über diese Linie schieben und nach Norden absetzen kann. In diesem Fall wären Anschlussbewegungen bis zur SMA50 (43,35 EUR) möglich.

Tagesprognose Siemens Healthineers

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: abwärts

Widerstände

41,60

42,02

42,10

43,35

43,94

43,97

44,08

44,20

46,15

48,77 (GAP)

Unterstützungen

40,67

40,52

40,29

39,77

37,53

* Angaben per Xetra-Schluss

AKTIEN GRATIS HANDELN!*