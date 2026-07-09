DAX Verlierer: Vonovia Aktie fällt um 5,15% - Analyse & Prognose

- Die Vonovia Aktie war mit einem Minus von 5,15% der größte DAX Verlierer des Handelstags
- Der Kurs fiel per Gap Down unter wichtige gleitende Durchschnitte und sendete neue kurzfristige Verkaufssignale
- Die Unterstützungen bei 20,85 EUR und 19,95 EUR stehen nun im Fokus und entscheiden über die weitere Kursentwicklung
- Die Vonovia Aktie war mit einem Minus von 5,15% der größte DAX Verlierer des Handelstags
- Der Kurs fiel per Gap Down unter wichtige gleitende Durchschnitte und sendete neue kurzfristige Verkaufssignale
- Die Unterstützungen bei 20,85 EUR und 19,95 EUR stehen nun im Fokus und entscheiden über die weitere Kursentwicklung
Am Xetra-Handelstag vom 08.07.2026 präsentierte sich der DAX überwiegend schwach. Lediglich vier der 40 Indexmitglieder schlossen im Plus, während 36 Aktien Verluste verzeichneten.
Die Vonovia Aktie war dabei der größte DAX Verlierer und verlor zum Xetra-Schluss 5,15%. Dahinter folgten Heidelberg Materials mit einem Minus von 4,64% sowie Rheinmetall mit einem Abschlag von 4,61%.
► Vonovia WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1 | Ticker: VNA
📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways
- Die Vonovia Aktie war mit einem Minus von 5,15% der größte DAX Verlierer des Handelstags.
- Der Kurs fiel per Gap Down unter wichtige gleitende Durchschnitte und sendete neue kurzfristige Verkaufssignale.
- Die Unterstützungen bei 20,85 EUR und 19,95 EUR stehen nun im Fokus und entscheiden über die weitere Kursentwicklung.
DAX Verlierer am Mittwoch (08.07.2026)
- Vonovia Aktie: -5,15%
- Heidelberg Materials: -4,64%
- Rheinmetall: -4,61%
DAX Verlierer: Vonovia Aktie unter starkem Verkaufsdruck
Die Vonovia Aktie (WKN: A1ML7J | ISIN: DE000A1ML7J1 | Ticker: VNA) musste am Mittwoch den höchsten Tagesverlust im DAX hinnehmen. Der kräftige Abverkauf erfolgte mit einem deutlichen Abwärts-GAP und führte den Kurs wieder unter wichtige gleitende Durchschnitte.
Chartanalyse der Vonovia Aktie - Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einer Stabilisierung Ende Januar konnte die Vonovia Aktie zunächst ein neues Jahreshoch markieren. Anschließend setzten jedoch umfangreiche Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs innerhalb kurzer Zeit bis an die Marke von 20 EUR zurückführten. Eine Erholung bis knapp über 22,50 EUR brachte zwar kurzfristige Entlastung, erwies sich jedoch nicht als nachhaltig. Der gestrige Handelstag beendete diese Gegenbewegung abrupt.
Mit einem deutlichen Gap Down und einer langen roten Tageskerze fiel die Aktie sowohl unter die SMA50 (21,45 EUR) als auch unter die SMA20 (24,23 EUR) zurück. Entscheidend wird nun sein, ob dieser Ausbruch nach unten im heutigen Handel bestätigt wird. Bestätigt sich die Schwäche, dürfte die Vonovia Aktie zunächst das offene Gap bei 20,85 EUR anlaufen. Darunter rückt das nächste Gap bei 19,95 EUR in den Fokus. Beide Bereiche könnten als technische Unterstützungen dienen und eine Gegenbewegung auslösen. Sollte dagegen eine deutliche Erholung einsetzen und der Kurs wieder über der SMA50 schließen, bestünde zunächst Potenzial zur Schließung des Gaps bei 22,36 EUR. Erst oberhalb dieses Bereichs würden sich die Aussichten auf einen Anstieg in Richtung SMA200 (24,23 EUR) wieder verbessern.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral bis bärisch
YouTube Trading Videos
Chartanalyse der Vonovia Aktie - 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart dominiert weiterhin der Abwärtstrend. Während der vergangenen Wochen scheiterten nahezu alle Erholungsbewegungen im Bereich der SMA20 beziehungsweise der SMA50. Zuletzt gelang zwar kurzfristig der Sprung über alle wichtigen Durchschnittslinien einschließlich der SMA200, jedoch fehlte anschließend das notwendige Momentum, um den Ausbruch nachhaltig zu bestätigen. Mit dem gestrigen Gap Down fiel die Aktie wieder unter sämtliche relevanten gleitenden Durchschnitte zurück. Solange der Kurs unter der SMA50 (21,99 EUR) notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht.
Kann sich die Vonovia Aktie nicht im Bereich des Gaps bei 20,85 EUR stabilisieren, dürfte das darunterliegende Gap bei 19,95 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus rücken. Eine kurzfristige Erholung hätte zunächst Potenzial bis an die eng beieinanderliegenden SMA20 und SMA200 bei rund 21,89 EUR. Für einen nachhaltigen Trendwechsel wäre allerdings deutlich mehr Kaufdynamik erforderlich.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch
Tagesprognose für die Vonovia Aktie
Aus technischer Sicht bleibt das kurzfristige Bild angeschlagen. Solange die Aktie unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, überwiegen die Risiken weiterer Kursverluste.
Tendenz für den heutigen Handel: Abwärts
Wichtige Widerstände
- 21,30 EUR
- 21,45 EUR
- 21,88 EUR
- 21,89 EUR
- 21,99 EUR
- 22,10 EUR
- 22,36 EUR (Gap)
- 23,33 EUR
- 24,23 EUR
- 24,26 EUR
Wichtige Unterstützungen
- 21,19 EUR
- 20,85 EUR (Gap)
- 19,95 EUR (Gap)
- 19,55 EUR
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ zur Vonovia Aktie
Warum war die Vonovia Aktie der größte DAX Verlierer?
Die Vonovia Aktie verlor am 08.07.2026 per Xetra-Schluss 5,15% und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust aller DAX-Mitglieder.
Welche Unterstützungen sind bei der Vonovia Aktie aktuell wichtig?
Aus charttechnischer Sicht liegen die wichtigsten Unterstützungen derzeit bei 20,85 EUR sowie 19,95 EUR, wo sich offene Kurslücken befinden.
Wie lautet die aktuelle Prognose für die Vonovia Aktie?
Die kurzfristige technische Einschätzung bleibt bärisch. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 sowie die Schließung des Gaps bei 22,36 EUR würde das Chartbild wieder verbessern.
Lufthansa Aktie unter Druck: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? ✈️
Rüstungsaktien geben nach dem NATO-Gipfel nach 🚩 Rheinmetall verliert 4 %, KNDS setzt Börsengang aus
BÖRSE AKTUELL: Kapital fließt zurück in den Technologiesektor; ASML legt um 2,5 % zu🚀
DAX Gewinner am Mittwoch: Hannover Rück 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.