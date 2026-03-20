DAX Verlierer: Vonovia Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Stärkster DAX Verlierer

Klar bärisches Chartbild

Weitere Risiken

Die Liste der DAX Verlierer wird aktuell klar von der Vonovia Aktie angeführt. In einem ohnehin schwachen Marktumfeld musste der Immobilienkonzern massive Verluste hinnehmen und geriet deutlich unter Druck. Der deutliche Kursrückgang wirft für Anleger die entscheidende Frage auf: Ist die Vonovia Aktie jetzt ein Fall für mutige Käufer – oder drohen weitere Verluste? Ein Blick auf die technische Lage zeigt, dass die Risiken derzeit überwiegen. ► Vonovia ISIN: DE000A1ML7J1 | WKN: A1ML7J | Ticker: VNA.DE ⚡ Key Takeaways 📉 Stärkster DAX Verlierer: Vonovia Aktie verliert -11,27 % an einem Handelstag.

📊 Klar bärisches Chartbild: Bruch wichtiger Unterstützungen und Durchschnittslinien.

⚠️ Weitere Risiken: Kurs könnte in Richtung 19,63 EUR fallen. 📊 DAX Verlierer: Vonovia Aktie unter massivem Druck Die Vonovia Aktie war der schwächste Wert im DAX: 📉 Tagesverlust: -11,27 %

🥇 Platz 1 der DAX Verlierer Weitere schwache Werte: 🚗 Continental (-5,90 %)

💻 Infineon (-4,91 %) Insgesamt zeigt sich ein klares Bild: Der Markt war breit schwach, doch die Vonovia Aktie traf es besonders hart. 📉 Technische Analyse: Vonovia Aktie im Abwärtstrend 📊 Tageschart Die Vonovia Aktie zeigt ein deutlich angeschlagenes Bild: 📉 Bruch unter die 22 EUR-Marke

❗ Notiert unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten

📊 Etablierung unter der SMA50 (~25,43 EUR) 👉 Fazit:

Das Chartbild ist klar bärisch und deutet auf weitere Schwäche hin. Vonovia Aktie Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📊 4-Stunden-Chart Auch kurzfristig bleibt die Lage angespannt: 📉 Rückfall unter die SMA20 (~24,05 EUR)

📊 Erholungen verlieren schnell an Dynamik 👉 Solange die Aktie unter dieser Marke bleibt, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen. 📉 Wichtige Marken der Vonovia Aktie 🔼 Widerstände 23,51 EUR

24,05 EUR (SMA20)

24,33 EUR (GAP)

25,43 EUR (SMA50) 🔽 Unterstützungen 19,63 EUR

17,52 EUR

16,20 EUR Diese Marken sind entscheidend für die weitere Entwicklung der Vonovia Aktie. ⚖️ Szenarien für die Vonovia Aktie 🔴 Bärisches Szenario (wahrscheinlicher) Fortsetzung des Abwärtstrends

Kursziel im Bereich 19,63 EUR 🟢 Bullisches Szenario (Gegenbewegung) kurzfristige Erholung möglich

Ziel: Schließen des GAP bei 24,33 EUR 👉 Wichtig:

Eine nachhaltige Trendwende erfordert eine Rückkehr über die wichtigen Durchschnittslinien. 💰 DAX Verlierer: Vonovia Aktie jetzt kaufen? Die Frage, ob Anleger aktuell Vonovia Aktien kaufen sollten, ist besonders kritisch. 👉 Kurzfristig: klarer Abwärtstrend

hohe Volatilität

erhöhtes Risiko 👉 Langfristig: mögliche Turnaround-Chance

abhängig von Zinsentwicklung und Immobilienmarkt Für konservative Anleger bleibt Vorsicht geboten. YouTube Trading Videos 🧾 Fazit: Vonovia Aktie bleibt angeschlagen Die Vonovia Aktie ist aktuell der größte DAX Verlierer und zeigt ein deutlich angeschlagenes Chartbild. Der Bruch wichtiger Unterstützungen und die hohe Dynamik der Abwärtsbewegung sprechen für anhaltende Schwäche. Für Anleger, die überlegen Aktien zu kaufen, bleibt die Aktie aktuell ein spekulativer Wert mit erhöhtem Risiko. Vonovia Aktie 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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