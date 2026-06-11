BÖRSE HEUTE: Wall Street startet Erholung – DAX gewinnt nach EZB-Zinsentscheid (11.06.2026)

Börse Heute & Börse Aktuell: Wall Street startet Erholungsrally – DAX gewinnt nach EZB-Entscheid 📈

Die Börse Heute zeigt sich deutlich freundlicher als in den vergangenen Tagen. Nach den kräftigen Rücksetzern der Vorwoche greifen Anleger wieder beherzt zu und sorgen sowohl an der Wall Street als auch an Europas Börsen für steigende Kurse. Besonders Technologiewerte und Halbleiteraktien profitieren von neuen Impulsen aus dem KI-Sektor sowie von der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt.

Für die Börse Aktuell stehen dabei gleich mehrere Themen im Mittelpunkt: die überraschende Kehrtwende von Donald Trump in der Iran-Frage, die jüngste EZB-Zinsentscheidung sowie die mit Spannung erwarteten Börsenpläne von SpaceX und OpenAI.

Key Takeaways 📌

US-Indizes legen nahezu 3 % zu und starten eine kräftige Erholung.

Ölpreis fällt um fast 5 % auf rund 90 US-Dollar je Barrel.

EZB erhöht den Einlagenzins um 25 Basispunkte auf 2,25 %.

🌍 Börse Aktuell: Wall Street feiert Entspannungssignale aus dem Nahen Osten

Nach mehreren schwachen Handelstagen konnten die US-Börsen kräftig zulegen. Die großen Indizes gewannen zeitweise fast 3 %, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend angekündigt hatte, geplante Luftangriffe gegen den Iran vorerst auszusetzen.

Zusätzlichen Rückenwind lieferte Oracle. Zwar verlor die Aktie nach den Quartalszahlen zeitweise bis zu 11 %, doch die hohen Investitionen in Cloud- und KI-Infrastruktur wurden vom Markt als positives Signal für die gesamte Halbleiterbranche gewertet. Die Folge: Chip-Aktien und KI-Werte drehten deutlich ins Plus.

Auch die bevorstehenden Börsengänge von SpaceX und möglicherweise OpenAI sorgen für Optimismus und beleben die Risikobereitschaft der Anleger.

📊 Tops und Flops im DAX 40 heute

Im deutschen Leitindex standen vor allem Energie- und Technologiewerte im Fokus.

🚀 DAX-Gewinner

Siemens Energy AG: +6,13 %

RWE AG: +3,35 %

Infineon Technologies AG: +2,84 %

📉 DAX-Verlierer

SAP SE: -6,43 %

Deutsche Telekom AG: -3,18 %

Siemens Healthineers AG: -2,08 %

Vor allem Siemens Energy profitierte von der verbesserten Risikostimmung und dem wieder steigenden Interesse an Energie- und Infrastrukturwerten. Auf der Verliererseite belasteten Gewinnmitnahmen bei SAP und Telekom-Aktien.

Kurse vom 11.06.2026, Stand: 17:30

🏦 EZB, Rohstoffe und Kryptowährungen im Fokus

Die Europäische Zentralbank erhöhte ihren Einlagenzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 2,25 %. Hintergrund sind anhaltende Inflationsrisiken, die insbesondere durch die zuletzt gestiegenen Energiepreise befeuert wurden.

Am Rohstoffmarkt sorgten Entspannungssignale aus dem Nahen Osten für deutliche Bewegungen:

Brent Öl fällt um fast 5 % auf rund 90 US-Dollar

NATGAS testet erneut die Marke von 3 US-Dollar

Gold steigt um rund 2 %

Silber legt sogar um mehr als 4 % zu

Auch der Kryptomarkt präsentiert sich stark. Bitcoin steigt um 3,5 % auf rund 63.000 US-Dollar, während Ethereum über 4 % gewinnt. Besonders stark zeigt sich Solana mit einem Plus von fast 7 %.

🚀 Sonstiges: SpaceX-IPO und OpenAI sorgen für Fantasie

Neben den klassischen Marktthemen richten Anleger ihren Blick zunehmend auf den Technologiesektor. Laut Medienberichten könnte OpenAI vor einem möglichen Börsengang einen aggressiven Wettbewerb mit Anthropic vorbereiten. Gleichzeitig steht der mit Spannung erwartete Börsengang von SpaceX unmittelbar bevor.

Die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur bleibt ein entscheidender Wachstumstreiber. Dass Unternehmen wie Oracle trotz enormer Investitionssummen weiterhin massiv in Rechenzentren und Cloud-Kapazitäten investieren, wird vom Markt als Bestätigung des langfristigen KI-Booms gewertet.

Experten Fazit

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die Börse Heute zeigt eindrucksvoll, wie schnell sich die Stimmung an den Finanzmärkten drehen kann. Die Hoffnung auf eine geopolitische Entspannung und die weiterhin starken Investitionen in künstliche Intelligenz sorgen für eine kräftige Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten.

Für die Börse Aktuell bleibt jedoch Vorsicht angebracht. Die Inflationsdaten, die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung im Nahen Osten bleiben die zentralen Einflussfaktoren für die kommenden Wochen. Kurzfristig dominiert zwar wieder die Risikofreude, langfristig wird entscheidend sein, ob die fundamentalen Rahmenbedingungen diese Rally nachhaltig unterstützen können.

SO SEHEN SIEGER AUS!