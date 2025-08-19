Börse Aktuell: DAX Prognose und Marktausblick Die europäische Börse startet heute verhalten. Anleger blicken gespannt auf die Ergebnisse der Friedensgespräche sowie auf die Veröffentlichung des FED-Protokolls (FOMC Minutes). Die Marktreaktionen bleiben zunächst moderat: DAX (DE40): -0,17%

FRA40: +0,36%

UK100: -0,14%

EU50: +0,13% Aktuell fehlen bedeutende Unternehmenszahlen oder frische Konjunkturdaten. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren vor allem auf die US-Notenbank. Das am Mittwoch erwartete Protokoll der letzten Fed-Sitzung könnte wichtige Hinweise auf die künftige Zinspolitik liefern. Noch bedeutender dürfte das Jackson-Hole-Symposium am Freitag werden, bei dem Fed-Chef Jerome Powell und weitere Mitglieder Reden halten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40 Politische Einflüsse und Risiken für die Börse Parallel dazu fanden gestern Treffen zwischen NATO, EU-Vertretern und Donald Trump statt. Während die USA Garantien für die Zeit nach Kriegsende zusichern wollen, sprechen sich europäische Staaten für zusätzliche Sanktionen aus. Die DAX Prognose wird zudem durch globale Unsicherheiten belastet: US-Zölle, Konkurrenz aus China, geopolitische Spannungen mit Russland sowie interne EU-Probleme wie schwaches Wachstum und hohe Verschuldung setzen die Märkte unter Druck. Anleger vertrauen derzeit darauf, dass Europa diese Herausforderungen meistert – ob dies gerechtfertigt ist, bleibt offen. DAX / DE40 im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX Prognose: Technische Analyse Der DAX befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase innerhalb eines Aufwärtstrends. Die Trendlinie bei der EMA100 dient als starke Unterstützung. Auf der Oberseite rückt nun das Allzeithoch vom Vormonat bei 24.757 Punkten in den Fokus. Ein Ausbruch darüber könnte neue Aufwärtsdynamik bringen. Unternehmensnachrichten Börse Aktuell Rheinmetall, Dassault, BAE Systems : Friedenshoffnungen belasten die Rüstungsbranche. Aktien verlieren zwischen 2–3%.

Stratec (SBS.DE) : Positiver Halbjahresbericht sorgt für Kursplus von über 3%.

