DAX von vereiteltem Trump Attentat unbeeindruckt – Bären lauern Aktuelle DAX Analyse (Future-basiert) am 15.09.2024: Chartanalyse, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick ► DAX ISIN (Kassa): DE0008469008 | WKN: 846900 | Ticker: DAX Während es beim Blick auf den Wirtschaftsdatenkalender zum Wochenbeginn sehr dünn ausschaut und es erst ab Mittwoch mit der FED richtig volatil werden dürfte, machten übers Wochenende politische Nachrichten die Runde, die erstaunlicherweise zu keiner erhöhten Volatilität zum Wochenbeginn in Aktien(-indizes) wie dem DAX, aber auch Gold oder Bitcoin führten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In der Tat gab es wohl am Sonntag einen erneuten Attentatsversuch auf den ehemaligen US-Präsidenten und derzeitigen, republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. So soll der Secret Service einen vom FBI als „Attentatsversuch“ bezeichneten Anschlag vereitelt haben, während Trump auf seinem Golfplatz in West Palm Beach, Florida, Golf spielte. Agenten des Secret Service entdeckten und schossen auf einen bewaffneten Mann in den Büschen nahe der Grundstücksgrenze des Golfplatzes, nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem Trump spielte, teilten Polizeibeamte mit. Der Verdächtige ließ demnach ein Sturmgewehr vom Typ AK-47 und andere Gegenstände am Tatort zurück und floh in einem Fahrzeug, wurde aber später festgenommen. Beim Blick auf den DAX, der nahezu unverändert zum Freitagsschlusskurs am Montagmorgen notiert, aber auch beim Blick auf den S&P 500 oder Nasdaq 100, Gold oder auch Bitcoin, die alle nahezu unverändert zu Freitag notieren, einzig Bitcoin mit leichten Abschlägen und zurück unter $60.000, mutet es meiner Einschätzung nach schon erstaunlich an, wie selbstverständlich und schulterzuckend sowohl die Finanzmärkte, als aber auch wir persönlich scheinbar Attentate und -Versuche auf (ehemalige) US-Präsidenten mittlerweile hinnehmen. Mit Blick auf den DAX offenbart diese „gleichgültige“ Reaktion, dass das Hauptevent der Woche einzig und allein die FED Leitzinsentscheidung am Mittwoch zu sein scheint. Meine Tendenz geht diesbezüglich in Richtung einer 25 Basispunkt-Zinssenkung, womit ich, Stand jetzt (10 Uhr deutscher Zeit) in der Minderheit bin, denn der Terminmarkt erwartet laut FED Watch Tool mittlerweile tatsächlich mit 60%iger Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung um 50 Basispunkte.  Das ist erstaunlich expansiv und fällt mir, wie im „Guten Abend Börse“ am vergangenen Freitag bereits thematisiert (Aufzeichnung hier ), schwer vorzustellen ausgehend von den vor drei Monaten im Juni vorgelegten „Economic Projections“, wo alle stimmberechtigten FED-Mitglieder bis Ende des Jahres 2024 maximal eben jenes 50 Basispunkte niedrigere Zinsniveau (in der Tat sahen 10 der 19 Mitglieder den Leitzins gar bis Dezember nur 25 Basispunkte niedriger), dass die FED ihren „Dot Plot“ nun derart dramatisch nach unten korrigiert.  Trading Einschätzung für den DAX Aktuell gehe ich von einem eher unspektakulären Treiben bis zur FED Entscheidung am Mittwoch aus, sehe den DAX in einer Range zwischen 18.550/600 Punkte nach unten und 18.750/800 Punkte nach oben pendeln. Sollte die FED sich geldpolitisch dann, wie von mir erwartet, nur für eine 25 Basispunkt-Zinssenkung entscheiden, sehe ich Aktienindizes generell und somit auch den DAX, eher bearish und mit einem Bruch unter 18.500 Punkte wäre ein Test der 18.150/200er Region (grün gestrichelte Region im Chart) zu erwarten. Käme es hingegen (wenn auch überraschend) zu einem Break über 18.800 Punkte, wäre ein zeitnaher Lauf über die 19.000er Marke und neue Allzeithochs die logische Konsequenz. DAX Chartanalyse – Stunde: Quelle: XTB xStation5 DAX / DE40 Hourly Chart (20. Juni 2024 bis 16. September 2024). Screenshot erstellt am 16. September 2024, 10:15 Uhr (deutsche Zeit) DER DEUTSCHE LEITINDEX BESTES DAX CFD Handelsangebot in Deutschland gemäß dem Test von mobilebanking.de (2024)

