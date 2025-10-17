Gold Prognose 2025: Preisrücksetzer nach Trump-Aussagen – Silber folgt dem Trend 📉

🪙 Gold Prognose: Preisrücksetzer nach Trump-Aussagen – Edelmetalle unter Druck 📊

Die Edelmetallmärkte gaben am Freitag nach, nachdem sich der US-Dollar infolge neuer Handelskommentare von Donald Trump deutlich erholte.

Der US-Präsident erklärte, dass ein „vollumfänglicher Zoll auf China auf Dauer nicht tragbar“ sei – eine Aussage, die kurzfristig für Entspannung im Handelsstreit sorgte und damit die Nachfrage nach sicheren Häfen dämpfte.

Zuvor hatte Gold kurzzeitig den größten Anstieg seit dem Lehman-Crash 2008 fortsetzen wollen, drehte jedoch im Tagesverlauf wieder ins Minus, nachdem Trump einen versöhnlicheren Ton gegenüber China anschlug und ein Treffen mit Präsident Xi ankündigte.

🚀 Key Takeaways

Goldpreis korrigiert leicht: Nach einer 60%-Rallye seit Jahresbeginn kommt es zu Gewinnmitnahmen. Trump-Töne dämpfen Risikoangst: Die Aussicht auf ein US-China-Treffen reduziert Safe-Haven-Nachfrage. Langfristige Gold Prognose positiv: Analysten von Standard Chartered und HSBC sehen 2026 Preise über 4.500 bis 5.000 USD.

📈 Gold Prognose: Aufwärtstrend intakt trotz kurzfristiger Schwäche

Trotz der jüngsten Konsolidierung bleibt die Gold Prognose mittel- bis langfristig bullisch.

Der Goldpreis hat im laufenden Jahr über 60 % zugelegt – angetrieben durch:

Geopolitische Spannungen (Ukraine, Nahost, Taiwan-Konflikt),

Zukäufe durch Zentralbanken (vor allem China, Indien, Türkei),

und Erwartungen sinkender US-Leitzinsen.

Diese Faktoren dürften den Goldpreis auch 2025 weiter stützen.

Laut Standard Chartered wird der durchschnittliche Goldpreis 2026 bei 4.488 USD liegen, während HSBC sogar ein Kursziel von 5.000 USD für realistisch hält.

💍 Starke physische Nachfrage in Asien – Indien als Preistreiber 🇮🇳

Besonders in Asien bleibt die physische Nachfrage nach Gold robust.

In Indien erreichten die Spot-Gold-Prämien zuletzt das höchste Niveau seit über zehn Jahren, was auf anhaltende Kaufbereitschaft trotz hoher Preise hinweist.

Auch in China verstärken saisonale Effekte und das wachsende Interesse der Mittelschicht die Nachfrage.

Analysten sehen hierin ein starkes Fundament für eine anhaltend positive Gold Prognose.

⚪ Silber Prognose: Technisch angeschlagen, aber mit Nachholpotenzial ⚙️

Der Silberpreis folgte dem schwächeren Goldkurs und gab leicht nach.

Kurzfristig belasten der stärkere US-Dollar und das nachlassende Kriseninteresse,

doch mittel- bis langfristig bleibt die Silber Prognose positiv.

Industriegetriebene Nachfrage – insbesondere aus den Bereichen Elektromobilität, Solarenergie und Halbleiterfertigung – sorgt für strukturelle Unterstützung.

Analysten sehen den Silberpreis 2025 bei durchschnittlich über 38 USD, mit Potenzial für Anstiege bis in den Bereich von 45 USD.

🧭 Fazit: Gold Prognose bleibt positiv – kurzfristige Korrektur bietet Chancen 💡

Die Konsolidierung am Goldmarkt ist eine gesunde Reaktion nach der Rekordrallye.

Während kurzfristig ein stärkerer US-Dollar und Trump-Kommentare für Druck sorgen, bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt.

📊 Kurzfazit:

Gold Prognose: Zielbereich 4.500–5.000 USD bis 2026

Silber Prognose: Potenzial bis 45 USD, unterstützt durch Industrie-Nachfrage

Marktfaktoren: Zentralbankkäufe, geopolitische Unsicherheiten, Zinsfantasie

Gold Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Silber Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

