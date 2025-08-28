DAX Aktuell: Europäische Börsen starten optimistisch

Eine Welle des Optimismus treibt die europäischen Indizes an. Die Börsen in Europa eröffneten heute mit Kursgewinnen. Diese Aufwärtsbewegung wird von einer verbesserten Stimmung sowie positiven Kommentaren führender Investmentbanken getragen. Trotz der negativen Marktreaktion auf die Ergebnisse von Nvidia zeigt sich der europäische Markt stabil. Der DAX Aktuell liegt in den frühen Handelsstunden 0,5 % im Plus, der FRA40 steigt um 1 % und der EU50 um 0,6 %.

Zwischen Euphorie und Konsolidierung

Im weiteren Handelsverlauf mangelt es den Märkten allerdings an Dynamik. Viele Indizes geben einen Teil ihrer Gewinne wieder ab, auch wenn der FRA40 im positiven Bereich bleibt.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Die Quartalszahlen des US-Chipherstellers Nvidia sorgten global für Aufmerksamkeit. Trotz übertroffener Erwartungen reagieren die Anleger zurückhaltend. Die Aktie verliert vorbörslich rund 2 %. Der europäische Markt bleibt davon jedoch weitgehend unbeeindruckt.

DAX Prognose: Banken erwarten weiteres Aufwärtspotenzial

Analysten von Goldman Sachs und Citi äußern sich positiv zu den europäischen Aktienmärkten. Ihrer Einschätzung nach seien Risiken aus der politischen Krise in Frankreich bereits eingepreist. Zudem gelten europäische Aktien als stark unterbewertet – ein Faktor, der für eine bullishe DAX Prognose spricht.

Auch von institutioneller Seite gibt es Impulse: Banque Populaire Caisse d'Épargne führt neue Anleihen für die europäische Rüstungsindustrie ein. Die erste Emission beläuft sich auf über 500 Millionen Euro und soll die strategische Industrie stärken.

Makrodaten im Blick

Die EU-Kommission veröffentlichte heute neue Konjunkturdaten:

Business Climate Indicator: -0,72 (unverändert)

Eurozonen-Verbrauchervertrauen: -15,5 (im Einklang mit den Erwartungen)

Am Nachmittag steht zudem das Protokoll der EZB-Sitzung im Fokus. Der Markt rechnet mit einer Fortsetzung des aktuellen geldpolitischen Kurses.

Auch aus Großbritannien kommen positive Signale: Die Autoproduktion stieg im Juli um 5,6 % auf 69.127 Fahrzeuge. Die Gesamtproduktion legte um 10,8 % zu. Für 2026 erwarten Experten ein weiteres Wachstum von 6,4 %.

DAX Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auf dem DAX Chart (DE40, D1) zeigt sich eine Verteidigung der Unterstützung um die 24.000 Punkte-Marke. Gelingt kein schneller Anstieg über die obere Begrenzung der Supportzone, könnte diese Zone zusammen mit dem EMA50 zum Widerstand werden. In diesem Fall wäre eine Konsolidierung zwischen 24.000 Punkten und der mittelfristigen Trendlinie (EMA100) möglich. Ein Ausbruch nach oben würde zunächst an der Kreuzung von kurzfristigem Abwärtstrend und mittelfristigem Aufwärtstrend (rot) auf Widerstand treffen, gefolgt vom Allzeithoch.

Unternehmensnachrichten: Gewinner und Verlierer

Tesla (TSLA.DE): Absatz in Europa bricht um 40 % im Jahresvergleich ein. Marktanteil sinkt von 1,4 % auf 0,8 %. Gründe sind ein Konsumenten-Boykott, die Nähe Elon Musks zum US-Präsidenten und wachsende Konkurrenz aus China. Die Aktie fällt um 1 %.

Europäische Autobauer profitieren: Aston Martin +2,6 % Volkswagen +1 % Mercedes +1,9 % BMW +1,4 % Renault +5 % Stellantis +3,2 %

Pernod Ricard: +7 % nach starken Zahlen.

Drax (UK): -10 % nach Ermittlungen der FCA wegen möglicher Verstöße bei Holzbeschaffung.

Fazit: DAX Prognose bleibt positiv

Trotz kurzfristiger Konsolidierung bleibt die DAX Prognose mittel- bis langfristig optimistisch. Positive Einschätzungen führender Banken, robuste Unternehmensdaten und solide Makrozahlen sprechen für weiteres Wachstum am europäischen Aktienmarkt. Der DAX Aktuell stabilisiert sich über der wichtigen 24.000er-Marke, was ein entscheidender Faktor für den nächsten Aufwärtstrend sein könnte.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: