Der DAX hat den (größeren) Rücksetzer zu Wochenbeginn der zurückliegenden Handelswoche sehr gut weggesteckt. Es ging an drei von fünf Handelstagen aufwärts. Der Index ist im Wochenverlauf an immer neue Hochs gelaufen und ist am Freitag in Schlagdistanz zur 22.000 Punkte-Marke gekommen. Am Freitagnachmittag hat der DAX etwas Luft abgelassen. An den 19 letzten Handelstagen hat es nur vier rote Tageskerzen gegeben. Der DAX läuft aktuell von Hoch zu Hoch. Für den DAX gilt aktuell immer noch: "the sky is the limit".

DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 09.02.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Dezember 2024 gegenüber dem Vormonat um 2,4 Prozent gesunken. Sie sank damit auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion um 0,9 Prozent niedriger als im gleichen Betrachtungszeitraum des Vorjahrs. Insbesondere die Automobilindustrie hat zu diesem Rückgang beigetragen. Hier sank die Produktion um 10 Prozent. Auch der Produktionsrückgang in der Maschinenwartung und -montage beeinflusste das Ergebnis negativ. Hier wurde 10,5 Prozent weniger Leistung erbracht. Positiv hat sich die Pharmaindustrie entwickelt. Hier stieg die Produktion um 11,6 Prozent. Besonders in den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Dezember 2024 mit minus 3,1 Prozent spürbar gesunken. Im Gesamtjahr 2024 sankt die Industrieproduktion um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

US-Arbeitsmarktdaten für Januar 2025 sind gemischt ausgefallen. Auf der einen Seite wurden deutlich weniger Job als erwartet geschaffen. Mit 143.000 neuen Stellen wurde die Prognose von 170.000 neuen Stellen deutlich verfehlt. Auf der anderen Seite wurden die Daten für die beiden Vormonate deutlich nach oben revidiert. In diesen beiden Monaten wurden 100.000 Stellen mehr geschaffen als zunächst gemeldet. Die US-Stundenlöhne haben mit 0,5 Prozent deutlich stärker zugelegt als erwartet. Mit 4,1 % Plus gegenüber dem Vorjahresmonat könnte dies für ein erneutes Anziehen der Inflation sprechen. Die US-Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 4,0 Prozent.

DAX Rückblick: (03.02.2025 -07.02.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 21.210 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 1 Punkt über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche, aber 431 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte das Wochentief bereits am Montagmorgen. Es ging von hier aus zunächst moderat aufwärts und dann in eine Seitwärtsbox. Erst am Mittwochmorgen konnten die Bullen etwas Geschwindigkeit aufnehmen. Das offene GAP wurde am Mittwochabend geschlossen. Am Donnerstagabend formatierte der DAX ein neues Allzeithoch. Den Bullen gelang es den DAX im Bereich der 21.900 Punkte festzusetzen. Am Freitagmorgen wurde ein neues Hoch formatiert. Der DAX schwankte bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Die Notierungen gaben im Handelsverlauf bis zum Abend deutlicher nach. Den Bullen gelang die Stabilisierung aber nachfolgend keine nennenswerte Erholung abzubilden. Der Index ging bei 21.754 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch lag über dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief konnte auch über dem Level der Vorwoche formatiert werden. Der DAX hat seit Jahresanfang jede Woche höhere Hochs und höhere Tiefs auf Wochenschlussbasis formatiert. Es konnte in der abgelaufenen Handelswoche erneut ein Wochengewinn ausgewiesen werden (prozentual rund 0,25% Plus - und wer hätte dies am Montag erwartet, an einem Tag, als aufgrund Nachrichten von US Zöllen alles nach Ausverkauf aussah...), der aber der kleinste in diesem Jahr war. Die Wochengewinne werden seit der KW 03/2025 jede Woche kleiner. Die Range lang über dem Niveau der Woche zuvor als auch über dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 21.942/44 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 21.961/63 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde minimal verpasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 21.235/33 Punkte-Marke unter unser nächstes Anlaufziel bei 21.217/15 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände 21.778 21.804/21/74 21.927/53/78/98 22.089 22.228

DAX Unterstützungen 21.738/01 21.625/21/06 21.585/65 21.442 21.381 21.260

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 22.061 und 21.435

Tagesschlussmarken 22.464 und 20.844

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 22.693 bis 14.346

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 24.633 bis 7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

An unserer übergeordneten Einschätzung hat sich nichts geändert. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 21.260 Punkten) bzw. dem 23,6 % Retracement notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst die 22.000 Punkte und übergeordnet der Bereich bei 22.210/30 Punkten bzw. bei 22.400 Punkten sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 bzw. des 23,6 % Retracement stabilisieren und erholen. Unter dem 23,6 Prozent könnte noch das 38,2 % Retracement einen weiteren Support bieten. Da der Index aktuell gut 500 Punkte Abstand zu dieser Durchschnittslinie hat ist denkbar, dass sich Rücksetzer bereits vorher im Bereich der 21.490/70 Punkte bzw. bei 21.330/310 Punkte stabilisieren und erholen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zu Beginn dieser Handelswoche, im Rahmen des GAP down, unter die SMA50 (aktuell bei 21.621 Punkten) gefallen ist, sich aber stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Es ging zurück an die SMA50, wobei der DAX es zunächst Probleme hatte, sich über diese Durchschnittslinie zu schieben. Erst zur Wochenmitte hin konnte diese Linie als auch die SMA20 (aktuell bei 21.701 Punkten) erneut überwunden werden. Nachfolgend ging es mit Dynamik aufwärts in Richtung der 22.000 Punkte. Am Freitagnachmittag hat sich zwar Schwäche eingestellt, der DAX hat im Zuge dessen aber die SMA20 noch nicht erreicht.

Damit kann das 4h Chart, trotz des Rücksetzers am Freitag noch bullisch interpretiert werden. Kann der DAX jetzt den Aufwärtsdruck aufrecht erhalten, so könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer haben die Möglichkeit sich entweder an der SMA20 oder an der SMA50 zu erholen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell vergleichsweise eng zusammen, der DAX wäre hier gut unterstützt. Werden diese Linien aber wieder aufgegeben und verliert der Index nachfolgend auch den Kontakt zu diesen Linien, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Abgaben würde steigen. Diese haben das Potential bis in den Bereich des 23,6 % Retracements zu laufen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: das Tageschart kann aktuell als uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen. Vorstellbar ist aber, dass sich die Schwäche vom Wochenschluss zunächst weiter fortsetzen könnte.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 21.754 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 21.771/73, bei 21.788/90, bei 21.809/11, bei 21.824/26, bei 21.840/42, bei 21.855/57, bei 21.867/69, bei 21.885/87, bei 21.901/03 bzw. bei 21.924/26 Punkten gehen. Über der 21.924/26 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 21.942/44, bei 21.961/63, bei 21.977/79, bei 21.991/93, bei 22.005/07, bei 22.020/22, bei 22.038/40, bei 22.051/53, bei 22.068/70, bei 22.088/90, bei 22.107/09, bei 22.125/27, bei 22.144/46 bzw. bei 22.165/67 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 21.754 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 21.741/39, bei 21.724/22, bei 21.707/05, bei 21.689/87, bei 21.673/71, bei 21.655/53, bei 21.635/33, bei 21.618/16, bei 21.603/01, bei 21.584/82, bei 21.567/65, bei 21.549/47, bei 21.533/31, bei 21.520/18, bei 21.506/04 und dann bei 21.488/86 Punkten zu drücken. Unter der 21.488/86 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 21.473/71, bei 21.458/56, bei 21.423/21, bei 21.404/02, bei 21.388/86, bei 21.377/75, bei 21.359/57, bei 21.340/38, bei 21.323/21, bei 21.305/03, bei 21.286/84, bei 21.264/62, bei 21.235/33, bei 21.217/15, bei 21.199/97, bei 21.180/78 bzw. bei 21.158/56 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 07 / 2025:

seitwärts / abwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

