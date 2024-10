Bereits zu Beginn der zur√ľckliegenden Handelswoche setzte sich Schw√§che beim¬†DAX durch, die ausgepr√§gt war. Vier Tageskerzen der Handelswoche sind rot eingef√§rbt, die Tageskerze am Freitag war die erste und einzige in dieser Handelswoche, die einen Tagesgewinn zeigte. Der Index hat in den letzten Handelstagen eindeutig Luft abgelassen. Trotz der R√ľcksetzer kann das Chartbild aber noch bullisch interpretiert werden, wobei die b√§rischen Tendenzen zugenommen haben.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX

Aktuelle DAX¬†Analyse ¬†am 06.10.2024: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Der Inflationsdruck hat sich auch im letzten Monat abgeschw√§cht. Am Montag hat das Statistische Bundesamt die Verbraucherpreise im September ver√∂ffentlicht, die auf Jahressicht "nur" noch um 1,8 Prozent gestiegen sind. Damit liegt die Inflation zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren unter dem Zwei-Prozent-Ziel der EZB. Vergleichbare Entwicklungen gibt es in Frankreich (1,5 Prozent) und in Spanien (1,7 Prozent), in Italien ist die Teuerung sogar unter ein Prozent gefallen. In erster Linie sind f√ľr den R√ľckgang die sinkenden Energiepreise verantwortlich. Auch die EZB unterstreicht, dass die Inflation in absehbarer Zeit im Bereich der Zielmarke von 2 Prozent liegen k√∂nnte. Die Kerninflation ist auf 2,7 Prozent gefallen, muss sich aber ebenso noch sp√ľrbar in Richtung der 2 Prozent bewegen.

Die europ√§ische Zentralbank hatte die Zinswende im Juni angesto√üen und im September weiter fortgesetzt. Angesichts der schwachen Konjunkturentwicklung insbesondere in Deutschland steht die EZB jetzt unter Druck die Zinsen schneller zu senken, √§hnlich wie es die Fed gemacht hat. Einen erneuten Zinsschritt im Oktober ist bis vor Kurzem als unwahrscheinlich angesehen worden, angesichts der aktuellen Daten gehen √Ėkonomen jetzt davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass die EZB, unter dem Eindruck der schwachen Wirtschaftsdaten, im Oktober den n√§chsten Zinsschritt macht.

 

Deutschland hat seit einiger Zeit mit einer chronischen Wachstumsschw√§che und einem abk√ľhlenden Arbeitsmarkt zu k√§mpfen. Die Kennzahlen der deutschen Wirtschaft zeigen nach unten, die f√ľhrenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognosen abgesenkt. Senkt die EZB die Leitzinsen, so w√ľrde es f√ľr Unternehmen wie Haushalte g√ľnstiger werden sich zu verschulden. Das k√∂nnte Investitionen und den Konsum anregen. Allerdings m√ľssen auch dringend Strukturreformen durchgef√ľhrt werden, um wieder mehr und verl√§ssliches Wachstum zu bekommen.

In den USA sind im September deutlich mehr neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Mit 254.000 neu geschaffenen Stellen wurde die Erwartung von 150.000 Stellen deutlich √ľbertroffen. Auch die Daten des Vormonats wurden nach oben korrigiert. Urspr√ľnglich war man von 142.000 neuen Stellen im August ausgegangen, tats√§chlich wurden 159.000 neue Jobs geschaffen. Die US-Arbeitslosenquote sank auf 4,1 Prozent. Die Daten unterstreichen, dass der Arbeitsmarkt in den USA nach wie vor als robust angesehen werden kann. Dies hat Investoren Mut gemacht, obgleich die Zinssenkungshoffnungen etwas ged√§mpft worden sind.

DAX R√ľckblick: (30.09.2024 -04.10.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.444 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 528 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 38 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab am Montagmorgen zun√§chst etwas nach, lief nachfolgend in einer Box seitw√§rts weiter. Das Hoch, das am Dienstagnachmittag formatiert wurde, ist gleich anschlie√üend abverkauft worden. Es ging in einer dynamischen Bewegung zur√ľck in den Bereich der 19.200 Punkte. Zwar konnte sich der DAX zun√§chst in diesem Bereich festsetzen, ab Mittwoch dominierte aber wieder Schw√§che das Kursgeschehen. Am Freitag gelang es den Bullen einen Richtungswechsel abzubilden. Es ging am Freitagnachmittag wieder aufw√§rts in Richtung der 19.200 Punkte und die Bullen schafften es auch, einen Wochenschluss √ľber dieser Marke zu formatieren. Der Index ging bei 19.203 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch konnte nicht √ľber dem Niveau der Vorwoche formatiert werden, das Wochentief hingegen schon. Nach drei Gewinnwochen in Folge wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Wochenverlust ausgewiesen. Die Range war etwas kleiner als in der Woche zuvor, lag aber knapp √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†19.450/52 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei¬†19.465/67 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 18.989/87 Punkte-Marke unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†18.971/69 Punkten.¬† ¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände 19.204/57/78   19.347   19.411/44/84   19.513   19.633   19.715/32    

 

DAX-Unterst√ľtzungen 19.177/41/14 ¬† 19.079/72 ¬† 18.928 ¬† 18.898/88/58/14 ¬† 18.791/68 ¬† 18.634

 

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                19.555   und  19.223

Tagesschlussmarken                     20.336  und 18.793

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  20.336  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         20.844  bis  2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX konnte sich zunächst deutlich aufwärtsschieben, was im Tageschart auch gut erkennbar ist. Bereits zu Beginn der Handelswoche setzte sich Schwäche durch, die ausgeprägt war. Vier Tageskerzen dieser Handelswoche sind rot eingefärbt, die Tageskerze am Freitag war die erste und einzige in dieser Handelswoche, die einen Tagesgewinn zeigte. Der Index hat in den letzten Handelstagen eindeutig Luft abgelassen.

Trotz der R√ľcksetzer kann das Chartbild noch bullisch interpretiert werden, wobei die b√§rischen Tendenzen zugenommen haben. Der DAX notiert per Tagesschluss nach wie vor √ľber der SMA20 (aktuell bei 18.898 Punkten). Solange es die Bullen schaffen, den Index √ľber der SMA20 zu halten, solange besteht die Perspektive aufw√§rtszulaufen. Denkbare √ľbergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten die 19.610/20, die 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte sein. Diese Anlaufziele k√∂nnten erreicht werden, solange es die Bullen schaffen, den Index per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten.

Vorstellbar ist, dass der Index im Zuge der Abgaben noch die SMA20 erreichen k√∂nnte. Wird diese Linie angelaufen, so k√∂nnte sich der Index im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. H√§lt diese Unterst√ľtzung nicht und setzt der Index unter diese Linie zur√ľck, so besteht die Berechtigung die ersten Zweifel an die Substanz der vorangegangenen Aufw√§rtsbewegung zu stellen, insbesondere dann, wenn der Kontakt zur SMA20 verloren geht. Dies k√∂nnte ein Hinweis sein, dass sich weitere Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 18.518 Punkten) einstellen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich nicht √ľber der¬†SMA20 (aktuell bei 19.114 Punkten) halten konnte, sondern nicht nur diese Durchschnittslinie, sondern auch die SMA50 (aktuell bei 19.177 Punkten) aufgegeben hat. Der Index hat sich stabilisieren, und zum Wochenschluss erholen k√∂nnen.

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Erholungsbewegung am Freitag √ľber die SMA20 bis an die SMA50 gelaufen ist. Der Wochenschluss wurde √ľber dieser Durchschnittslinie formatiert. Damit haben die Bullen einen Teilerfolg erzielen k√∂nnen. Wesentlich und wichtig wird jetzt sein, dass es der DAX, idealerweise direkt zu Wochenbeginn, schafft, sich √ľber die SMA50 verbindlich festzusetzen. Das Chartbild kann dann als bullisch interpretiert werden, wenn es dem Index gelingt sich rasch von der SMA50 zu l√∂sen und in Richtung der 19.500 Punkte zu laufen. √úber dieser Marke k√∂nnte der DAX dann die Anlaufziele erreichen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Sollte die Bewegung nicht abgebildet werden k√∂nnen, so k√∂nnte der Index wieder an und unter die SMA20 zur√ľcksetzen. Etabliert sich der Index unter dieser Durchschnittslinie, so k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 18.791 Punkten) gehen k√∂nnten. Wird die SMA200 angelaufen, so sollten die Bullen sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden. Die Relevanz dieser Linie kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bullisch

Fazit:¬† Die Bullen m√ľssen versuchen, den DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten. Gelingt dies, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs gehen. Sollten sich die Abgaben fortsetzen und die SMA20 nicht als Support halten, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 19.203 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.221/23, bei 19.238/40, bei 19.252/54, bei 19.268/70, bei 19.283/85, bei 19.296/98, bei 19.311/13, bei 19.327/29, bei 19.343/45, bei 19.361/63, bei 19.375/77, bei 19.390/92, bei 19.411/13 und dann bei 19.431/33 Punkten gehen. √úber der 19.431/33 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.442/44, bei 19.457/59, bei 19.475/77, bei 19.491/93, bei 19.505/07, bei 19.526/28, bei 19.541/43, bei 19.559/61, bei 19.575/77, bei 19.589/91, bei 19.609/11, bei 19.624/26, bei 19.634/36, bei 19.649/51, bei 19.665/67, bei 19.680/82 bzw. bei 19.695/97 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 19.203 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.184/82, bei 19.167/65, bei 19.151/49, bei 19.135/33, bei 19.121/19, bei 19.105/03, bei 19.091/89, bei 19.072/70, bei 19.057/55, bei 19.039/37, bei 19.022/20, bei 19.005/03, bei 18.989/87 bzw. bei 18.971/69 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 18.971/73 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.958/56, bei 18.941/39, bei 18.923/21, bei 18.905/03, bei 18.888/86, bei 18.871/69, bei 18.848/46, bei 18.832/30, bei 18.815/13, bei 18.797/95, bei 18.779/77 und dann bei 18.763/61 Punkten erreichen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 41 / 2024: 

seitwärts / aufwärts*

 

Quellen: xStation5 von XTB

 

DER DEUTSCHE LEITINDEX