ABSTRACT: Um den bärischen Tendenzen, die sich in den letzten Handelstagen für den DAX gebildet hat entgegenzutreten, muss der Index zeitnah und zügig über die SMA20 laufen und sich vor allen darüber per Tagesschluss festsetzen. Sollte dies gelingen, so wäre es unserer Meinung auch wichtig, dass es gleich weiter rasch aufwärts geht, um zu verhindern, dass sich ein Fehlausbruch einstellt. Realisiert sich dieses Szenario, so könnte es weiter aufwärts zunächst in den Bereich der 16.950/70 Punkte und übergeordnet in Richtung des Jahreshochs gehen.

Aktuelle DAX Analyse am 14.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die US-Verbraucherpreise sind im Dezember moderat gestiegen und lagen auch über den Erwartungen der Analysten. Die Aktienmärkte sind aufgrund dieser Nachricht erst einmal deutlich gefallen, konnten sich aber bereits am Abend stabilisieren und wieder deutlich erholen. Die Inflation scheint doch hartnäckiger zu sein, als von vielen angenommen. Die Fed hat das Problem, dass der US-Arbeitsmarkt nach wie vor stabil läuft, die Zinspolitik hat bisher zumindest keinerlei Einfluss auf den amerikanischen Arbeitsmarkt gehabt. Die US-Wirtschaft hingegen könnte sich etwas abkühlen - Daten zum BIP werden in einigen Wochen veröffentlicht. Somit muss die US-Zentralbank auf der einen Seite darauf achten, dass Sie die Inflation bekämpft, was sie deutlich früher als die EZB gemacht hat, zum anderen auch dafür Sorge tragen, dass die US-Wirtschaft "weich" landet.

In diesem Jahr stehen auch die US-Präsidentschaftswahlen an, die bereits ihren Schatten vorauswerfen. Zunächst entscheiden die Republikaner wer Präsidentschaftskandidat wird. Ein Überraschung wäre es, wenn Donald Trump nicht nominiert wird. Bezüglich der diversen Gerichtsverfahren könnte dem früherern US-Präsidenten untersagt werden, erneut anzutreten, bzw. er würde gar nicht zur Wahl zugelassen werden. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die gesellschaftlichen Spannungen weiter verstärken könnten. Das Jahr 2024 könnte in viellerlei Hinsicht ein entscheidendes für die USA werden.

DAX Rückblick: (08.01.2024 - 12.01.2024)

Der deutsche Leitindex ging am Montagmorgen bei 16.695 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 262 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Dienstagmorgen der Vorwoche und 33 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab am Montagvormittag zunächst etwas nach, konnte sich dann aber rasch stabilisieren und wieder aufwärts laufen. Bis zum Handelsschluss ging es an und über die 16.900 Punkte, über die sich der Index aber nicht halten konnte. Bereits im Frühhandel zu Dienstag gaben die Notierungen wieder nach. Am Dienstag ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter, erst am Mitwochabend zogen die Notierungen wieder merklich an. Es ging bis Donnerstagmorgen bis an die 16.972 Punkte. Hier stellten sich Abgaben ein, die sich am Nachmittag noch weiter verstärkten. Der DAX gab im Zuge dessen bis an die 16.662 Punkte nach. Die Bullen konnten den DAX am Abend stabilisieren und nachfolgend wieder aufwärts über die 16.700 Punkte schieben. Der Handel am Freitag war von einer größeren Vola geprägt, wobei sich weder die Bullen noch die Bären durchsetzen konnten. Der DAX ging bei 16.844 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief hingegen darüber. In der abgelaufenen Handelswoche konnte der DAX einen kleinen Wochengewinn (rund 0,6%) ausweisen. Die Range war deutlich kleiner als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 16.863/65 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.873/75 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde minimal verfehlt, das Setup hat damit fast perfekt gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 16.668/66 Punkte exakt am unser nächstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 16.654/52 Punkten. Damit hat das Setup sehr gut gepasst.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

16.845/50/85

16.904/16/44/79/95

17.061/84

17.146

DAX-Unterstützungen

16.823/19/05/00

16.789/86/67/54/30

16.688/73/67/23

16.587/67

16.488/04

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 16.998 und 16.478

Tagesschlussmarken 17.333 und 15.831

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 17.333 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 19.177 bis 2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich in den letzten Handelstagen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 16.825 Punkten) festgesetzt. Er hat es zwar geschafft, sich wieder über diese Linie zu schieben, es aber nicht vermocht, sich auch darüber festzusetzen. Je länger die Versuche dauern, diese Linie zu nehmen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Bewegung nicht vollzogen wird.

Um den bärischen Tendenzen, die sich in den letzten Handelstagen gebildet hat, entgegenzutreten, muss der Index zeitnah und zügig über die SMA20 laufen und sich vor allen darüber per Tagesschluss festsetzen. Sollte dies gelingen, so wäre es unserer Meinung auch wichtig, dass es gleich weiter rasch aufwärts geht, um zu verhindern, dass sich ein Fehlausbruch einstellt. Realisiert sich dieses Szenario, so könnte es weiter aufwärts zunächst in den Bereich der 16.950/70 Punkte und übergeordnet in Richtung des Jahreshochs gehen.

Setzen sich hingegen die Bären durch und kann der Index sich per Tagesschluss nicht über der SMA20 festsetzen, so könnten sich Abgaben einstellen, die zunächst bis an die SMA50 (aktuell bei 16.108 Punkten) laufen könnten. Hält dieser Support per Tagesschluss nicht und etabliert sich der DAX unter der SMA50, so könnte die SMA200 (aktuell bei 15.925 Punkten) angelaufen werden. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie eine besondere Relevanz hat.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral / bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX ist Zuge der Rücksetzer zunächst bis in den Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 15.559 Punkten) gelaufen, konnte sich hier aber knapp über dieser Durchschnittslinie stabilisieren und nachfolgend sukzessive erholen. Im 4h Chart sind nach dem Anlaufen der SMA200 zunächst keine roten Kerzen mehr ausgebildet worden. Erst zum Wochenschluss ist eine kleine rote Kerze sichtbar. Der Index konnte sich im Zuge der Erholungen wieder über die SMA50 (aktuell bei 16.653 Punkten) als auch über die SMA20 (aktuell bei 16.687 Punkten) schieben.

***

Damit hat sich das 4h Chart bullisch aufgehellt. Solange es der Dax es schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Im Zuge von Rücksetzern könnte sowohl die SMA20 als auch die SMA50 einen Support bieten. Wird die SMA50 aufgegeben, so könnte es noch weiter abwärts an die SMA200 gehen. Den Bullen ist anzuraten, sollte diese Durchschnittslinie erneut angelaufen werden, spätestens hier einzugreifen und den Dax wieder aufwärts zu schieben. Sollte dies aber nicht gelingen und geht es unter die SMA200, so kommt es darauf an, ob sich der Index unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Sollte dies der Fall sein, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Schwäche weiter ausdehnen könnte. Weitere Abgaben in Richtung der 16.460/40 Punkte und übergeordnet bis an die 16.300/280 Punkte wären denkbar und möglich.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bullisch

Fazit: solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die perspektivisch an die SMA50 gehen könnten. Aufhellen würde sich das Tageschart aber erst dann wieder, wenn es den Bullen gelingt, den Dax über der SMA20 festzusetzen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 16.840 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.863/65, bei 16.873/75, bei 16.886/88, bei 16.897/99, bei 16.911/13, bei 16.924/26, bei 16.937/39 und dann bei 16.951/53 Punkten gehen. Über der 16.951/53 Punkte Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 16.962/64, bei 16.976/78, bei 16.989/91, bei 17.005/07, bei 17.019/21, bei 17.035/37, bei 17.052/54, bei 17.066/68, bei 17.080/82, bei 17.095/97 bzw. bei 17.111/13 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 16.840 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.824/22, bei 16.809/07, bei 16.791/89, bei 16.772/70, bei 16.758/56, bei 16.739/37, bei 16.725/23, bei 16.708/07, bei 16.696/94 und dann bei 16.685/83 Punkten zu drücken. Unter der 16.685/83 Punkte-Marke könnte der Index an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.668/66, bei 16.654/52, bei 16.641/39, bei 16.625/23, bei 16.609/07, bei 16.589/87, bei 16.578/76, bei 16.565/63, bei 16.552/50, bei 16.536/37, bei 16.524/22 bzw. bei 16.511/09 Punkten laufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 03 / 2024:

abwärts

