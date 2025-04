Es kommt jetzt darauf an, ob es die Bullen zu Wochenbeginn schaffen, den DAX √ľber der SMA20 zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnten erneute Versuche gestartet werden an die SMA50 bzw. das 50 % Retracement zu laufen. Entspannen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es der Index es schafft, sich √ľber der SMA50 festzusetzen. Sollte diese Bewegung abgebildet werden k√∂nnen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an das 38,2 % Retracement bzw. an das Wochenhoch der Vorwoche gehen.

‚áí geschrieben von¬†Jens Chrzanowski¬†| Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX¬†CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 13.04.2025: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die M√§rkte sind in der letzten Woche ordentlich durchgesch√ľttelt worden. Unser Titel des letzten Wochenausblicks "Trump bestimmt die Richtung" h√§tte nicht treffender umgesetzt werden k√∂nnen als in der zur√ľckliegenden Handelswoche! Nachdem die US-Administration zun√§chst gegen praktisch alle L√§nder der Welt Z√∂lle erhoben haben, wurde diese wenig sp√§ter wieder ausgesetzt - mit Ausnahme von China. Hier wurden die Z√∂lle sogar drastisch erh√∂ht. Beide Entscheidungen haben zu heftigen Ausschl√§gen an den Aktienm√§rkten gef√ľhrt. Die Volatilit√§t an den B√∂rsen ist das eine, der massive Vertrauensverlust in die USA als zuverl√§ssiger Wirtschaftspartner ist das andere. Am besten kann man dieses schwindende Vertrauen an den Wechselkursen sehen. Der Euro hat gegen√ľber dem US-Dollar deutlich zulegen k√∂nnen.¬†Aber auch in der amerikanischen Wirtschaft kippt die Stimmung. Unternehmen beklagen die Unsicherheit und stellen Investitionen zur√ľck. Investmentbanker berichten, dass reihenweise Fusionen oder √úbernahmen abgesagt werden.

Alleine im Mai laufen US-Bonds im Wert von 2,75 Billionen US-Dollar aus. Bei einer aktuellen Staatsverschuldung von 36,7 Billionen US-Dollar sind das 7,5 % der Schulden, die es im kommenden Monat zu refinanzieren gilt. Die Renditen am Anleihemarkt haben in den letzten Tagen deutlich zugelegt. Damit erh√∂hen sich auch die Refinanzierungskosten f√ľr die USA. Ob und wann die angek√ľndigten Einsparungen greifen, bleibt abzuwarten, entlasten aktuell aber nicht. Dazu kommt, dass die Steuererleichterungen, die die Trump Regierung bereits in der ersten Amtszeit durchgesetzt hat, verl√§ngert worden sind. Auch diese Ausgaben erh√∂hen das Staatsdefizit.¬†Das bereits riesige Haushaltsloch droht zu explodieren. In der Trump Administration zirkulieren bereits erste Vorschl√§ge, wie mit den Treasuries umgegangen werden k√∂nnte. Anteilseigner k√∂nnen gezwungen werden, aktuelle Schuldverschreibungen in endlos laufende umzuwandeln. Sollte diese Idee umgesetzt werden, so w√§ren wir in Lichtgeschwindigkeit in einer neuen Weltwirtschaftskrise.

DAX R√ľckblick: (07.04.2025 -11.04.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.702 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 2.250 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 639 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte am Montagvormittag das Wochentief am 100 % Retracement. Dieses Tief wurde direkt zur√ľckgekauft. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder zur√ľck √ľber die 20.000 Punkte-Marke. Dem Dax ist es aber nicht gelungen, sich auch √ľber dieser Marke festzusetzen. Am Dienstagabend br√∂ckelten die Notierungen wieder ab. Es ging deutlich abw√§rts. Mittwochmorgen stellte sich zwar eine kleinere Entlastungsbewegung ein, die aber keine Substanz hat. Dem Index gelang bei 19.400 Punkten eine Stabilisierung und nachfolgend moderate Erholung. Am Abend ging es mit Dynamik und mit Momentum aufw√§rts. Der DAX gewann innerhalb von kurzer Zeit fast 1.800 Punkte. Die Bewegung lief im Sp√§thandel aus. Ein gro√üer Teil der Gewinne wurde am Donnerstag wieder abgegeben. Der DAX konnte sich am Abend wieder stabilisieren und bis Freitagmorgen eine kleine Erholung abbilden, die Schw√§che setzte sich zun√§chst weiter fort. Erst am Freitagmittag gelang es dem DAX eine weitere Erholungsbewegung abzubilden. Es ging im Zuge dessen am Abend wieder an und √ľber die 20.600 Punkte, √ľber die sich der Index hat, wieder festsetzen k√∂nnen. Der DAX ging bei 20.693 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde deutlich unter der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Level der Woche zuvor festgestellt. In keiner Handelswoche in diesem Jahr hat der DAX tiefer als in der abgelaufenen Handelswoche geschlossen. Die Range war noch einmal größer als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 21.154/56 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 21.179/81 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 19.799/97 Punkte unter unser maximales Anlaufziele auf der Unterseite bei¬†19.784/82 Punkten.¬†¬†¬†¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände 20.766   20.829   20.930/41/72   21.088   21.149   21.287   21.378   21.596   21.694   21.777   22.036/92   22.361/87

 

DAX-Unterst√ľtzungen 20.661/32/14 ¬† 20.584/48/42 ¬† 20.478/70 ¬† 20.092 ¬† 19.909 ¬† 19.667 ¬† 19.340 ¬† 19.299

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

Intraday-Marke                                21.626 und  20.336

Tagesschlussmarken                     22.211  und 18.793

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.170  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976                                     

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat im Rahmen der ausgepr√§gten Schw√§che in den letzten Handelswochen deutlich an Substanz verloren. Es ging dynamisch abw√§rts. Im Zuge der R√ľcksetzer hat auch die¬†SMA200 (aktuell bei 20.092 Punkten) zun√§chst keinen Support geboten. Im Chart ist gut erkennbar, dass das Tief exakt im Bereich des 100 % Retracement formatiert worden ist. Damit hat der DAX in diesem Bereich einen Doppelboden formatiert. Es ging im Rahmen der Erholungsbewegung wieder zur√ľck √ľber diese Linie. Am Freitag konnte sich der R√ľcksetzer direkt an der SMA200 erholen. Die Lunte der Tageskerze ist exakt an die SMA200 gelaufen. Diese Bewegungen k√∂nnen gut aus dem Chart herausgelesen werden. Die letzten beiden Tageskerzen haben einen roten Kerzenk√∂rper.¬†

Das Tageschart ist zwar aktuell als neutral zu interpretieren, ist aber angeschlagen. Solange der Index per Tagesschluss √ľber der¬†SMA200 notiert, solange k√∂nnte es im Rahmen von Erholungsbewegungen - Zwischenerholungen -¬† wieder in Richtung des 50,0 % Retracements, bzw. dar√ľber an das 38,2 % Retracement gehen. Dar√ľber k√∂nnte die¬†SMA20 (aktuell bei 22.036 Punkten) angelaufen werden. Sollten die Bullen es schaffen, den DAX in den kommenden Handelstagen bis in den Bereich dieser Durchschnittslinie zu schieben, so gilt es die Kursmuster im Dunstkreis der¬†SMA20 engmaschig zu beobachten. Hintergrund ist, dass die SMA20 in den letzten Handelswochen und -monaten immer ein guter Support gewesen ist, denkbar somit, dass es jetzt eine harte Barriere sein k√∂nnte.¬†

Wird auf der anderen Seite die SMA200 auf Tagesschlussbasis im Rahmen von R√ľcksetzern aufgegeben und geht nachfolgend auch der Kontakt zu dieser Linie verloren, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere R√ľcksetzer einstellen k√∂nnten, die die Perspektive haben, wieder an das Monatstief zu laufen. Sollten sich diese Bewegungen einstellen und die Marke erreicht werden, so besteht dann die Chance, dass ein Dreifachboden formatiert werden k√∂nnte.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX im Rahmen einer dynamischen Aufw√§rtsbewegung zur Wochenmitte √ľber die SMA20 (aktuell bei 20.478 Punkten) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 20.922 Punkten) laufen konnte. An beiden Durchschnittslinien ist der Index in den letzten Handelstagen zuvor immer wieder gescheitert. Es ging zur Wochenmitte deutlich √ľber die¬†SMA50 bis an das 38,2 % Retracement - weiter aber nicht. Hier kam es zu Gewinnmitnahmen, die den DAX wieder unter die SMA50 gedr√ľckt haben. Im Handelsverlauf konnte sich der DAX mehrmals an der SMA20 bzw. dem 61,8 % Retracement stabilisieren. Am Freitagabend konnte sich der DAX wieder etwas von der SMA20 nach Norden absetzen.

Es kommt darauf an, ob es die Bullen zu Wochenbeginn schaffen, den DAX √ľber der SMA20 zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnten erneute Versuche gestartet werden an die SMA50 bzw. das 50 % Retracement zu laufen. Entspannen w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn es der Index es schafft, sich √ľber der SMA50 festzusetzen. Sollte diese Bewegung abgebildet werden k√∂nnen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an das 38,2 % Retracement bzw. an das Wochenhoch der Vorwoche gehen. Kann sich der DAX per Tagesschluss √ľber dieser Marke festsetzen, so w√ľrde sich die Wahrscheinlichkeit erh√∂hen, dass es weiter aufw√§rts an das 23,6 % Retracement bzw. bis an die¬†SMA200 (aktuell bei 22.361 Punkten) gehen k√∂nnte.

Setzt sich der DAX auf der anderen Seite, im Rahmen von weiterer Schw√§che, unter der SMA20 fest, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Index im Rahmen weiterer R√ľcksetzer den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte daraus abgeleitet werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung des 78,6 % Retracements bzw. des Wochentiefs der Vorwoche fortsetzen k√∂nnte.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch / neutral

Fazit: Der DAX hat die Perspektive wieder aufw√§rtszulaufen, solange er sich per Tagesschluss √ľber der¬†SMA200 halten kann. Erholungen k√∂nnten sich √ľbergeordnet bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Wird auf der anderen Seite die SMA200 auf Tagesschluss aufgegeben, so muss der Fokus wieder auf die Unterseite gelegt werden.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 20.693 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.708/10, bei 20.732/34, bei 20.755/57, bei 20.771/73, bei 20.790/92, bei 20.810/12, bei 20.830/32, bei 20.851/53, bei 20.868/70, bei 20.885/87, bei 20.909/11 und dann bei 20.923/25 Punkten gehen. √úber der 20.923/25 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.946/48, bei 20.966/68, bei 20.983/85, bei 21.006/08, bei 21.025/27, bei 21.043/45, bei 21.062/64, bei 21.079/81, bei 21.097/99, bei 21.115/17, bei 21.138/40, bei 21.161/63, bei 21.183/85, bei 21.209/11, bei 21.228/30, bei 21.249/51, bei 21.278/80 bzw. bei 21.305/07 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 20.693 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.669/67, bei 20.648/46, bei 20.629/27, bei 20.609/07, bei 20.589/87, bei 20.570/68, bei 20.551/49, bei 20.535/33, bei 20.519/17,¬†bei 20.496/94, bei 20.479/77, bei 20.459/57und dann bei 20.441/39 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 20.441/39 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.424/22, bei 20.410/08, bei 20.388/86, bei 20.369/67, bei 20.348/46, bei 20.328/26, bei 20.311/09, bei 20.293/91, bei 20.275/73, bei 20.258/56, bei 20.237/35, bei 20.217/15, bei 20.198/96, bei 20.184/82, bei 20.161/59, bei 20.148/46, bei 20.124/22, bei 20.110/08 bzw. bei 20.095/93 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 16 / 2025: 

seitwärts / aufwärts*

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!