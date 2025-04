Rund 7,8% Minus f√ľr den DAX liegt in der vergangenden Handelswoche hinter uns, und dieser Wert kann nur den "politischen B√∂rsen" zugeordnet werden! US-Z√∂lle f√ľr fast alle relevanten Handelsnationen sind Gift f√ľr die Weltwirtschaft; ob sie positiv f√ľr die US-Wirtschaft sind, das ist die Wette, auf die US Pr√§sident Trump setzt... Das DAX Tageschart jedenfalls hat sich innerhalb von wenigen Handelstagen deutlich eingetr√ľbt. Solange der Index per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben, bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 20.037 Punkten) zu laufen.

DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 06.04.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

 

DAX Rahmenbedingungen:

Die M√§rkte standen in den letzten Handelstagen unter dem Eindruck der Entscheidung der US-Administration die Z√∂lle, praktisch f√ľr alle L√§nder der Welt, anzuheben. Die hat ein Beben an den Aktienm√§rkten ausgel√∂st. Die Richtung der Indizes in den letzten Handelstagen kannte nur eine Richtung, n√§mlich abw√§rts. Volkswirte sind sich einig, dass diese Entscheidung die Inflation in den kommenden Monaten wieder anheizen k√∂nnte. Diese Entwicklung wird sich wahrscheinlich schon im Sp√§tsommer zeigen, wobei dieses Ph√§nomen weltweit auftreten k√∂nnte. Damit k√∂nnten die Zentralbanken gezwungen sein, erneut die Zinsen anzuheben, was Wachstumshemmend sein k√∂nnte. Gerade f√ľr Deutschland als exportorientierte Nation ist die amerikanische Zollpolitik eine Herausforderung. Aber auch die US-Wirtschaft k√∂nnte leiden, und zwar deutlich mehr wie jetzt angenommen. Auch in den USA k√∂nnte die Inflation erneut anziehen, wenn die Importe sich durch Gegenz√∂lle, wie beispielsweise am Freitag von China verk√ľndet, verteuern. Insgesamt k√∂nnte dies ein Kreislauf sein, bei dem es nur Verlierer gibt. Am Freitag hat der DAX, als auch die amerikanischen Indizes, mit einem Blutbad auf diese Entwicklung reagiert.

Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag ist robust ausgefallen und hat die Experten √ľberrascht. So ist die Zahl der Besch√§ftigten st√§rker als erwartet gestiegen, w√§hrend die Arbeitslosenquote sich leicht erh√∂hte. Diese stieg im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Dies ist allerdings der zweite Anstieg in Folge. Analysten waren davon ausgegangen, dass die Arbeitslosenquote stabil bleibt. Auf der anderen Seite verzeichnete die US-Wirtschaft im M√§rz einen unerwartet hohen Zuwachs an neuen Jobs. Es wurden 228.000 neue Arbeitspl√§tze au√üerhalb der Landwirtschaft geschaffen, √Ėkonomen hatten nur mit der H√§lfte gerechnet. Im Februar wurden 117.000 neue Jobs geschaffen. Es wird allerdings bef√ľrchtet, dass sich die US-Arbeitslosenquote in den kommenden Monaten, bedingt durch die von den USA eingeleiteten Zollkrieg, deutlich erh√∂hen wird.

DAX R√ľckblick: (31.03.2025 -04.04.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 22.252 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 779 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 222 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab bis Montagmittag zun√§chst nach, konnte sich aber stabilisieren und nachfolgend sukzessive aufw√§rtslaufen. Das Wochenhoch wurde am Dienstag formatiert. Nach einem weiteren moderaten R√ľcksetzer am Mittwoch, stellte sich im Sp√§thandel eine hohe Vola ein. Diese dr√ľckte den DAX deutlich abw√§rts. Es ging an die 21.700 Punkte und nach einer kleineren Zwischenerholung, die am Donnerstagvormittag ausgelaufen ist, weiter abw√§rts. Die Abgaben waren am Donnerstag gegen√ľber den Verlusten am Freitag noch √ľberschaubar. Am letzten Tag der Handelswoche gab der Index dynamisch und mit Momentum nach. Es ging am Freitagmittag bis an die 20.450 Punkte. Die Erholungsbewegung, die sich nachfolgend eingestellt hatte, wurde direkt wieder abverkauft. Der DAX ging bei 20.341 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter der 23 Punkte-Marke formatiert, als auch unter dem Wochentief der Vorwoche. Das Wochentief wurde deutlich unter dem Level der Woche zuvor festgestellt. Die Range war vierstellig und eine der gr√∂√üten in den letzten Jahren. Das gleiche trifft auch auf den Wochenverlust zu, der √ľber 2.000 Punkte betragen hat.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 22.578/80 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 22.593/95 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde erreicht und minimal √ľberschritten. Das Setup hat damit fast perfekt gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†22.055/53 Punkte unter unser maximales Anlaufziele auf der Unterseite bei¬†22.038/36 Punkten.¬†¬†¬†¬†¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände 20.364   20.492   20.593   20.640   20.866   21.052/79   21.167/82

 

DAX-Unterst√ľtzungen 20.195/50 ¬† 20.099/37 ¬† 18.841 ¬† 18.672 ¬† 18.485

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                20.844 und  20.336

Tagesschlussmarken                     21.422  und 19.737

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.170  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976         

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Nachdem sich der DAX Anfang Januar √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 22.644 Punkten) hat schieben k√∂nnen ging es bis Anfang M√§rz kontinuierlich aufw√§rts. Es stellten sich dann zwar Abgaben ein, diese konnten sich im Dunstkreis der SMA20 stabilisieren und erholen. Es ging Mitte M√§rz an ein neues Allzeithoch, dass aber direkt wieder abverkauft wurde. Der Index schaffte es sich im Bereich der SMA20 zu stabilisieren, aber nicht zu erholen. Nachdem die Erholung nicht gelungen ist, gaben die Notierungen nachfolgend nach und hatten in den letzten Handelstagen, insbesondere am Freitag, einen dynamischen Charakter. Die SMA50 (aktuell bei 22.496 Punkten) konnte im Zuge der Schw√§che nur einen bedingten Support bieten. Mitte der Woche wurde die SMA50 aufgegeben, der DAX wurde nachfolgend bis an die 20.350 Punkte-Marke durchgereicht.¬†

Damit hat sich das Tageschart innerhalb von wenigen Handelstagen deutlich eingetr√ľbt. Solange der Index per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben, bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 20.037 Punkten) zu laufen. Im Chart ist erkennbar, dass der DAX das letzte Mal im August 2024 an dieser Linie notierte, sich von hier aus nachfolgend deutlich erholen konnte. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Gelingt hier aber keine Stabilisierung und kann sich der Index auch nicht im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben noch deutlich ausdehnen k√∂nnten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die 19.730/10 Punkte und √ľbergeordnet die 18.850/30 Punkte sein.

K√∂nnen die Bullen aber einen Richtungswechsel sp√§testens im Bereich der¬†SMA200 abbilden, so k√∂nnten dieser als belastbar interpretiert werden, wenn die Aufw√§rtsimpulse einen dynamischen und kontinuierlichen Charakter haben. Kann sich der DAX wieder √ľber die 21.400 Punkte schieben, so besteht die Perspektive wieder in den Bereich der 22.000 Punkte zu laufen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): b√§risch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX im Rahmen des R√ľcksetzers von der SMA50 (aktuell bei 22.289 Punkten) unter die¬†SMA20 (aktuell bei 21.818 Punkten) und dann auch unter die SMA200 (aktuell bei 22.677 Punkten) gelaufen ist. Es ist zun√§chst gelungen sich im Dunstkreis der SMA200 festzusetzen. Diese Durchschnittslinie wurde nachfolgend aufgegeben. Nach einem R√ľcksetzer an das 23 % Retracement konnte sich der Index wieder etwas erholen und √ľber die SMA20 laufen. Es ist aber nicht gelungen sich √ľber dieser Linie zu etablieren. Es ging im Rahmen einer Erholungsbewegung mit dem Docht einer Kerze an die SMA50 und von hier aus dynamisch in Richtung S√ľden. Zwar gelang eine Stabilisierung im Bereich der 21.980 / 21.880 Punkte, der Abw√§rtsdruck hat am Freitag weiter angehalten. Es ging im Zuge der Schw√§che an die 20.400 Punkte-Marke.¬†

Solange der DAX unter der¬†SMA20 notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.¬†

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich des 50,0 % Retracement, bzw. an das 38,2 % Retracement gehen. Sollte es der DAX es schaffen, sich √ľber dem 38,2 % Retracement zu etablieren, so k√∂nnte die SMA20 angelaufen werden. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen erreicht werden, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Gelingt es den Bullen den Index √ľber die SMA20 zu schieben und zu etablieren, so w√ľrde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn sich der DAX rasch von der SMA20 nach Norden l√∂sen kann. Stellen sich diese Kursmuster ein, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufw√§rts bis in den Bereich der¬†SMA50 gehen k√∂nnte.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: Der DAX muss zunächst versuchen sich zu stabilisieren. Gelingt dies, so könnte es im Zuge von Entlastungsbewegungen wieder aufwärts in den Bereich des 50,0 % Retracements bzw. des 38,2 % Retracement gehen. Solange der Index aber per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange muss der Fokus aber auf die Unterseite gelegt werden.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 20.341 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.359/61, bei 20.380/82, bei 20.397/99, bei 20.416/18, bei 20.439/41, bei 20.455/57, bei 20.471/73, bei 40.490/92, bei 20.511/13, bei 20.529/31, bei 20.555/57, bei 20.573/75, bei 20.595/97, bei 20.611/13, bei 20.631/33 und dann bei 20.655/57 Punkten gehen. √úber der 20.655/57 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.680/82, bei 20.701/03, bei 20.723/25, bei 20.745/47, bei 20.765/67, bei 20.786/88, bei 20.815/17, bei 20.836/38, bei 20.860/62, bei 20.885/87, bei 20.907/09, bei 20.924/26, bei 20.941/43, bei 20.964/66, bei 20.983/85, bei 21.008/10, bei 21.029/31, bei 21.052/54, bei 21.075/77, bei 21.091/93, bei 21.114/16, bei 21.133/35, bei 21.154/56 bzw. bei 21.179/81 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 20.341 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.328/26, bei 20.310/08, bei 20.290/88, bei 20.267/65, bei 20.241/39, bei 20.222/20, bei 20.197/95, bei 20.178/76, bei 20.158/56, bei 20.138/36, bei 20.118/16, bei 20.099/97, bei 20.079/77, bei 20.055/53, bei 20.037/35 und dann bei 20.020/18 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 20.020/18 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.005/03, bei 19.988/86, bei 19.975/73, bei 19.958/56, bei 19.935/33, bei 19.910/08, bei 19.889/87, bei 19.863/61, bei 19.839/37, bei 19.821/23, bei 19.805/03, bei 19.786/84, bei 19.761/59, bei 19.840/38, bei 19.822/20, bei 19.799/97 bzw. bei 19.784/82 Punkten erreichen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 15 / 2025: 

seitwärts / aufwärts*

 

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

