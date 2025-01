DE40 erreicht neues Allzeithoch 📈

Die europ√§ischen Indizes haben die Verluste vom Monatsanfang wieder wettgemacht und erreichen neue H√∂chstst√§nde ūüĒĒ Die europ√§ischen M√§rkte erleben eine starke erste Wochenh√§lfte und gewinnen an Schwung, da die Bedenken der Anleger hinsichtlich der ersten wirtschaftlichen Entscheidungen der Trump-Regierung nachlassen. Zwar betont der neue US-Pr√§sident, dass auch die EU Z√∂llen unterliegen wird, doch die verbindlichen Entscheidungen beinhalten bisher nur eine √úberpr√ľfung der Handelspolitik. Diese Situation st√ľtzt die europ√§ischen Indizes, die ihre Rallyes in dieser Woche fortsetzen, angef√ľhrt vom deutschen DAX. Allein der STOXX Europe 600 Index ist in dieser Woche um 2,7 % gestiegen und hat ein neues Allzeithoch (ATH) erreicht. Seit Anfang 2025 ist der Wert des Index bereits um 4,2 % gestiegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Es ist erw√§hnenswert, dass solche Bewegungen die europ√§ischen M√§rkte potenziellen Risiken aussetzen, wenn ein starkes Zollszenario eintritt ‚Äď ein Szenario, das die Anleger in der ersten Januarh√§lfte eingepreist haben. Angesichts der Struktur des Handels zwischen der EU und den USA k√∂nnte ein Zollsatz von 10 % zu einem R√ľckgang der Exporte um 30 % f√ľhren, w√§hrend ein Zollsatz von 25 % laut Prognosen von Bloomberg einen R√ľckgang der Exporte um bis zu 70 % verursachen k√∂nnte. Dies w√ľrde sich auf das BIP der EU mit 0,7 % bis 1,5 % auswirken. Deutschlands Wirtschaft w√ľrde am st√§rksten von der Einf√ľhrung von Z√∂llen betroffen sein, wobei die gr√∂√üten Auswirkungen gegen Ende des Jahres zu sp√ľren sein werden. In den darauffolgenden Quartalen k√∂nnte der Effekt der Z√∂lle durch den Ersatz von aus den USA importierten Produkten gemildert werden, sodass die EU mit eigenen Z√∂llen reagieren k√∂nnte. Diese Prognose st√ľtzt derzeit das sichtbare Wachstum auf dem deutschen Markt, der von der geringeren Wahrscheinlichkeit von Z√∂llen im Vergleich zur Marktpositionierung vor der Amtseinf√ľhrung profitiert. Auswirkungen eines 25-prozentigen Zolls auf das BIP nach L√§ndern. Quelle: Bloomberg Finance L.P. Situation im DAX-Index Der DAX ist heute um 0,82 % auf 21.400 Punkte gestiegen und hat damit neue Rekordh√∂hen erreicht. Seit Jahresbeginn hat der DAX insgesamt 6,44 % zugelegt und ist von einem Niveau um die 20.000 Punkte nach oben ausgebrochen. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Index 16 Mal √§hnliche oder gr√∂√üere Gewinne. Am darauffolgenden Tag stieg er zehn Mal, was einem durchschnittlichen Anstieg von 0,54 % entspricht, und ging sechs Mal zur√ľck, was einem durchschnittlichen R√ľckgang von 0,83 % entspricht. Zu den Top-Gewinnern geh√∂ren Adidas (ADS.DE) und Siemens Energy (ENR.DE), die um 6,55 % bzw. 7,70 % gestiegen sind. Die gr√∂√üten Verlierer im DE40-Index sind heute Bayer (BAYN.DE) und Zalando (ZAL.DE), die um 2,50 % bzw. 1,90 % gefallen sind. Insgesamt 24 Unternehmen tragen zu den heutigen Gewinnen bei, w√§hrend die √ľbrigen 16 leichte R√ľckg√§nge verzeichnen. Aus fundamentaler Sicht sind die Bewertungen deutscher Unternehmen nach wie vor deutlich niedriger als die von US-Aktien im S&P 500. Sie befinden sich jedoch auch nicht auf einem niedrigen Niveau. Der DAX-Index wird mit einem Kurs-Gewinn-Verh√§ltnis (KGV) von 17,8 bzw. 16,1 f√ľr die Prognosen f√ľr das kommende Jahr gehandelt. Im Vergleich dazu werden US-Unternehmen im S&P 500 derzeit mit einem KGV von etwa 28‚Äď29 gehandelt. Die Dividendenrendite f√ľr den DAX liegt bei 2,63 % √ľber die letzten 12 Monate. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND¬† niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen g√ľnstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

