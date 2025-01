Delta Air Lines übertrifft Erwartungen für das 4. Quartal, prognostiziert starkes Wachstum für 2025

Delta Air Lines Inc. (DAL) veröffentlichte heute vorbörslich seinen Gewinnbericht für das vierte Quartal 2024, woraufhin die Aktien im vorbörslichen Handel um 6 % stiegen, da die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten übertrafen, was auf die robuste Nachfrage nach internationalen und Geschäftsreisen zurückzuführen ist. Die Performance der Aktie spiegelt das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsaussichten der Fluggesellschaft wider, insbesondere in den Premium-Reisesegmenten. Die implizite Gewinnüberraschung war positiv, da der Gewinn pro Aktie die Prognosen um 5,1 % übertraf. Delta erzielte im vierten Quartal starke Ergebnisse mit einer bemerkenswerten Stärke in den Segmenten internationale und Geschäftsreisen, während die Premium-Produktstrategie weiterhin an Dynamik gewinnt. Das Unternehmen profitierte von gestiegenen Umsätzen im Bereich Geschäftsreisen und einem deutlichen Wachstum der Einnahmen aus Kreditkartenpartnerschaften. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Delta Q4 2024 Ergebnisse: Umsatz: 14,44 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 14,16 Milliarden US-Dollar (+5,7 % Jahresvergleich)

Angepasster Gewinn je Aktie: 1,85 US-Dollar gegenüber erwarteten 1,76 US-Dollar (1,28 US-Dollar Jahresvergleich)

Passagierumsatz: 12,82 Milliarden US-Dollar (+5,3 % Jahresvergleich)

Frachtumsatz: 249 Millionen US-Dollar (+32 % Jahresvergleich)

Angepasster Nettogewinn: 1,20 Milliarden US-Dollar (+46 % Jahresvergleich)

Auslastungsfaktor: 84 % (unverändert Jahresvergleich) Gewinn gegenüber Prognosen. Quelle: Bloomberg Segmentleistung: Umsatz mit Geschäftsreisen: +10 % im Jahresvergleich (angeführt von Technologie und Finanzdienstleistungen)

Umsatz mit internationalen Reisen: +6 % im Jahresvergleich

Umsatz mit Premium-Kabinen: 6 Prozentpunkte über der Hauptkabine

Umsatz aus der Partnerschaft mit American Express: 2 Milliarden US-Dollar (+14 % im Jahresvergleich)

Verfügbare Sitzmeilen: 72,04 Milliarden (+5,2 % im Jahresvergleich) Aktualisierter Ausblick für das 1. Quartal und das Gesamtjahr 2025: Umsatzwachstum im 1. Quartal: Erwartet werden 7 % bis 9 % im Jahresvergleich

Gewinnprognose für das 1. Quartal: 0,70 bis 1,00 US-Dollar

Betriebsmarge im 1. Quartal: Erwartet werden 6 % bis 8 %

Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr 2025: Erwartet wird ein Wert von über 7,35 US-Dollar

Freier Cashflow: Für 2025 werden über 4 Milliarden US-Dollar prognostiziert

