Börse aktuell: Nasdaq unter Druck - Nasdaq Prognose vor Fed und Tech-Zahlen

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell: Der Nasdaq startet mit Verlusten von knapp 2% in die US-Sitzung.

Der Nasdaq startet mit Verlusten von knapp 2% in die US-Sitzung. Halbleiterwerte stehen wegen China-Sorgen und CAPEX-Bedenken besonders stark unter Druck.

Die Nasdaq Prognose hängt nun vor allem von der Fed sowie den Quartalszahlen von Meta, Microsoft und Amazon ab.

Nasdaq verliert deutlich - Nasdaq Prognose hängt an Fed und Tech-Giganten Die Börse aktuell zeigt sich zum Start der US-Sitzung deutlich schwächer. Vor allem der Nasdaq gerät unter Druck und verliert zeitweise fast 2%. Anleger reagieren auf die anhaltende Schwäche im Halbleitersektor, neue Sorgen um den Wettbewerb aus China sowie die Unsicherheit vor der nächsten Fed-Entscheidung. Entsprechend bleibt auch die Nasdaq Prognose kurzfristig eingetrübt. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nasdaq fällt unter wichtige technische Marken Der Nasdaq hat eine wichtige Unterstützung unterschritten und notiert inzwischen unter dem EMA100. Gleichzeitig nähert sich der Index der 161,8%-Fibonacci-Extension der Aufwärtsbewegung vom Mai. Der RSI (14) ist unter die Marke von 35 gefallen und erreicht damit den niedrigsten Stand seit März 2025. Das deutet auf einen deutlich überverkauften Markt hin, zeigt aber gleichzeitig die hohe Dynamik der aktuellen Abwärtsbewegung. Halbleiterwerte belasten den Markt Trotz des kräftigen Rückgangs ist der Ausverkauf stark auf den Technologiesektor konzentriert. Besonders Speicherhersteller und Halbleiterunternehmen stehen unter Druck und verlieren branchenweit teilweise rund 10%. Neben Sorgen über sinkende Investitionsausgaben (CAPEX) belasten auch Entwicklungen in China die Stimmung. Der geplante Börsengang von CXMT sowie Gerüchte über technologische Fortschritte bei chinesischen DUV-Lithografiesystemen könnten den Wettbewerbsdruck erhöhen und die Margen der Branche belasten. Gerade Halbleiterunternehmen hatten zuletzt stark vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch eine Analyse von Citadel, in der spekuliert wird, dass die Fed die Märkte sogar mit einer Zinserhöhung überraschen könnte. Nasdaq Prognose: Fed und Quartalszahlen werden entscheidend Für die Nasdaq Prognose dürften die kommenden Tage richtungsweisend sein. Neben der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank stehen die Quartalszahlen von Meta, Microsoft und Amazon im Fokus. Die Ergebnisse dieser Schwergewichte könnten darüber entscheiden, ob der Technologiesektor seine Korrektur ausweitet oder eine Erholung einleitet. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Vor allem schwache Halbleiterwerte, Sorgen über China und die Unsicherheit vor der Fed-Sitzung belasten den Technologiesektor. Welche Rolle spielen die Tech-Konzerne?

Die Quartalszahlen von Meta, Microsoft und Amazon dürften die kurzfristige Richtung des Nasdaq maßgeblich beeinflussen. Wie ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Kurzfristig bleibt das Bild angeschlagen. Die weitere Entwicklung hängt von der Fed-Kommunikation und den Ergebnissen der großen Technologieunternehmen ab.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



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