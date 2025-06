Der Markt glaubt nach der Veröffentlichung der Mai-Inflationszahlen stärker an Zinssenkungen

Die CPI-Inflationsrate für Mai überraschte die Anleger, die aufgrund steigender Unternehmenskosten und Basiseffekten deutlich höhere Zahlen als im April erwartet hatten. Die Inflation stieg jedoch nicht wie erwartet an. Darüber hinaus blieb die Kerninflation im Jahresvergleich unverändert. Was müssen wir also über den heutigen Inflationsbericht wissen? Die Gesamtainflationsrate stieg minimal auf 2,4 % im Jahresvergleich.

Die Kerninflation blieb mit 2,8 % gegenüber dem Vorjahr auf einem weiterhin als hoch anzusehenden Niveau.

Die monatliche Dynamik fiel mit 0,1 % gegenüber dem Vormonat deutlich geringer aus als erwartet.

Die Unternehmen haben begonnen, einen Teil der Zollkosten an die Verbraucher weiterzugeben, jedoch in geringerem Umfang als erwartet.

Sowohl auf Jahres- als auch auf Monatsbasis wurde die Gesamtinflation vor allem durch niedrigere Kraftstoffkosten und günstigere Bekleidungspreise gedämpft.

Der Hauptfaktor für die Inflation bleibt die Mietinflation, deren Anteil an der Gesamtinflation jedoch zugunsten anderer Kategorien zurückgeht.

Die Lebensmittelpreise, Versorgungsleistungen wie Strom und Gas, Kosten für medizinische Dienstleistungen und Transportkosten steigen wieder an. Wichtigsten Beiträge zum Verbraucherpreisindex (CPI) Mieten bleiben der Hauptfaktor für die Inflation. Allerdings gewinnen Lebensmittel, Gesundheitsdienstleistungen und Versorgungskosten zunehmend an Bedeutung. Quelle: Macrobond, XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Inflation wurde durch niedrigere Kraftstoffpreise gebremst, die den Jahreswert um fast 0,4 Prozentpunkte senkten! Quelle: Macrobond, XTB Die Transportkosten und Lebensmittelpreise steigen monatlich wieder an, wobei die Mietinflation weiterhin den größten Anteil ausmacht. Quelle: Macrobond, XTB Angesichts der anhaltenden Erholung der weltweiten Lebensmittelpreise beginnt auch die Lebensmittelinflation wieder anzusteigen. Quelle: Macrobond, XTB Research Die Inflation bei Gebrauchtwagen hat sich leicht verlangsamt, aber die Preise könnten aufgrund der gestiegenen Nachfrage steigen, da die Preise für Neuwagen aufgrund von Zöllen steigen. Quelle: Macrobond, XTB Wir beobachten auch eine Erholung der Dienstleistungsinflation nach den jüngsten deutlichen Rückgängen, insbesondere ohne Berücksichtigung der Mieten. Dies deutet darauf hin, dass die Dienstleistungskosten in den kommenden Monaten aufgrund steigender Ausgaben im Zusammenhang mit Zöllen steigen könnten. Quelle: Macrobond, XTB Niedrigere Inflation erhöht Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen Die heute veröffentlichten niedrigeren Inflationszahlen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen in diesem Jahr. Gestern hat der Markt eine Wahrscheinlichkeit von 65 % für eine Zinssenkung im September eingepreist, die nun auf 80 % gestiegen ist. Natürlich warten wir auf weitere Nachrichten zum Handelsabkommen zwischen den USA und China und darauf, wie sich die Verhandlungen zwischen den USA, Europa und anderen Ländern entwickeln werden, insbesondere angesichts des Auslaufens der ausgesetzten Zölle Anfang Juli. Es ist erwähnenswert, dass ein US-Berufungsgericht die Erhebung von umfassenden Zöllen in Höhe von 10 % in den USA genehmigt hat. EURUSD Chart Der EURUSD erholt sich stark, zusammen mit einem starken Anstieg der Anleihepreise, nachdem die US-Inflationszahlen unter den Erwartungen lagen. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

