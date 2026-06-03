DAX Prognose für den 03.06.2026: DAX Aktuell zwischen Allzeithoch und Rücksetzer

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.127 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX dynamisch erholen. Es ging am Vormittag bis in den Bereich der 25.370 Punkte. Nachdem das Tageshoch am Vormittag formatiert war, stellte sich breite Schwäche ein. Diese führte den Index bis zum Nachmittag erneut unter die 25.100 Punkte-Marke. Zwar konnte sich der DAX zum Xetra Schluss hin noch einmal erholen, nachbörslich wurden die Gewinne wieder abgegeben. Es ging im weiteren Handelsverlauf deutlich unter die 25.100 Punkte, unter der sich der Index dann auch etabliert hat. Der DAX ging bei 25.105 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

💡 Key Takeaways

1. DAX Aktuell an entscheidender Chartmarke

Der DAX notiert aktuell direkt an SMA20, SMA50 und SMA200, die alle im Bereich von 25.110 Punkten verlaufen. Ein Ausbruch über diese Marken könnte einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch einleiten. Ein Scheitern würde dagegen das Risiko einer größeren Korrektur erhöhen. 2. Bären haben kurzfristig einen leichten Vorteil

Die jüngsten Versuche, neue Rekordstände zu erreichen, wurden jeweils abverkauft. Solange sich der DAX nicht nachhaltig über 25.371 Punkte etablieren kann, bleibt das kurzfristige Chancen-Risiko-Verhältnis leicht zugunsten der Verkäufer. Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt aktuell bei 55 Prozent. 3. Wichtige Unterstützungen rücken in den Fokus

Fällt der DAX unter die Zone um 25.000 Punkte zurück, könnten die nächsten relevanten Unterstützungen bei 24.790 Punkten und anschließend bei 24.520 Punkten angesteuert werden. Auf der Oberseite bleibt der Bereich um 25.625 Punkte das nächste größere Kursziel der Käufer.

Der DAX startete gestern bei 25.127 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach der Eröffnung des Xetra-Handels konnten die Käufer zunächst die Kontrolle übernehmen und den deutschen Leitindex bis auf 25.371 Punkte nach oben treiben. Damit näherte sich der DAX erneut seinem Allzeithoch.

Im weiteren Handelsverlauf setzte jedoch Verkaufsdruck ein. Die Gewinne wurden sukzessive abgegeben und der Index fiel zeitweise wieder unter die Marke von 25.100 Punkten zurück. Zwar gelang zum Xetra-Schluss noch eine Stabilisierung, die nachbörslichen Verkäufe führten jedoch erneut zu einer Eintrübung des Chartbildes. Der Tagesschluss erfolgte bei 25.105 Punkten.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Von den 40 DAX-Werten schlossen 17 Aktien im Plus, während 23 Titel Verluste verzeichneten.

Stärkste DAX-Werte

Infineon: +9,47 %

Zalando: +2,90 %

Continental: +2,85 %

Schwächste DAX-Werte

Bayer: -3,00 %

SAP: -2,85 %

Deutsche Börse: -2,33 %

DAX Prognose aus dem Stundenchart (1h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der DAX aktuell in einer entscheidenden Phase. Nach dem Rücksetzer notiert der Index wieder direkt an den wichtigen gleitenden Durchschnitten:

SMA20 bei 25.111 Punkten

SMA50 bei 25.113 Punkten

SMA200 bei 25.114 Punkten

Die drei Durchschnittslinien verlaufen nahezu auf demselben Niveau und bilden damit einen bedeutenden technischen Entscheidungsbereich.

Kann sich der DAX per Stundenschluss wieder oberhalb dieser Marken etablieren und das gestrige Tageshoch bei 25.371 Punkten überwinden, würden sich die nächsten Aufwärtsziele bei 25.625 bis 25.640 Punkten sowie anschließend bei 25.810 bis 25.825 Punkten eröffnen.

Scheitert der DAX dagegen erneut an den gleitenden Durchschnitten und verliert nachhaltig die SMA200, könnte sich die Schwächebewegung in Richtung 24.790 bis 24.775 Punkte beziehungsweise 24.535 bis 24.520 Punkte ausweiten.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): Neutral bis bärisch

YouTube Trading Videos

DAX Prognose aus dem 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im mittelfristigen Zeitfenster zeigt sich weiterhin ein insgesamt konstruktives Bild. Allerdings gelang es den Käufern zuletzt nicht, den DAX nachhaltig oberhalb der SMA20 und SMA50 zu etablieren.

Die nächsten Handelstage dürften darüber entscheiden, ob der Index einen erneuten Angriff auf das Jahreshoch starten kann oder ob eine größere Konsolidierung bevorsteht.

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 bei aktuell 25.131 Punkten würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Besonders zwei aufeinanderfolgende positive 4-Stunden-Kerzen könnten als Signal für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gewertet werden.

Fällt der DAX hingegen unter die SMA20 und etabliert sich darunter, rückt die SMA200 bei 24.492 Punkten wieder in den Fokus.

Mittelfristige DAX Prognose (4h): Bullisch bis neutral

DAX Aktuell: Ausblick für den heutigen Handel

Der DAX startete heute Morgen bei 25.048 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index 79 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 25.048 Punkten behaupten, rücken zunächst folgende Kursziele in den Fokus:

25.113 bis 25.115 Punkte

25.145 bis 25.147 Punkte

25.182 bis 25.184 Punkte

25.237 bis 25.239 Punkte

25.291 bis 25.293 Punkte

Darüber wären weitere Ziele bei:

25.333 bis 25.335 Punkten

25.371 bis 25.373 Punkten

25.411 bis 25.413 Punkten

25.498 bis 25.500 Punkten

möglich.

Bärisches Szenario

Fällt der DAX unter 25.048 Punkte zurück, könnten die Verkäufer den Index zunächst in Richtung:

25.018 bis 25.016 Punkte

24.995 bis 24.993 Punkte

24.960 bis 24.958 Punkte

24.925 bis 24.923 Punkte

drücken.

Unterhalb von 24.868 Punkten würden anschließend die Unterstützungsbereiche bei:

24.791 bis 24.789 Punkten

24.717 bis 24.715 Punkten

24.649 bis 24.647 Punkten

24.580 bis 24.578 Punkten

in den Fokus rücken.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im DAX

Widerstände

25.095 Punkte

25.111 bis 25.130 Punkte

25.222 bis 25.277 Punkte

25.309 bis 25.378 Punkte

25.442 bis 25.463 Punkte

25.531 Punkte

25.621 Punkte

Unterstützungen

25.015 Punkte

24.974 bis 25.003 Punkte

24.953 Punkte

24.777 bis 24.700 Punkte

24.636 Punkte

24.569 Punkte

24.492 bis 24.451 Punkte

24.272 Punkte

DAX Prognose: Wahrscheinlichkeiten für den heutigen Handel

Auf Basis unseres Handelssystems erwarten wir aktuell einen seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 55 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.977 und 25.358 Punkten.

Anlegerstimmung bleibt im Bereich Greed

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 57 Punkten und signalisiert weiterhin eine von Optimismus geprägte Marktstimmung.

Aktuell: 57 Punkte (Greed)

Vor einer Woche: 60 Punkte (Greed)

Vor einem Monat: 71 Punkte (Greed)

Vor einem Jahr: 62 Punkte (Greed)

Trotz der weiterhin positiven Anlegerstimmung zeigt der Rückgang des Indikators, dass die Risikobereitschaft zuletzt leicht nachgelassen hat.

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX steht aktuell an einer wichtigen charttechnischen Wegmarke. Die eng beieinanderliegenden gleitenden Durchschnitte im Stundenchart entscheiden kurzfristig über die weitere Richtung. Gelingt die Rückeroberung der SMA20, SMA50 und SMA200, könnte ein neuer Anlauf auf das Allzeithoch folgen. Bleibt der DAX hingegen unter diesen Marken, steigt das Risiko einer Ausweitung der Konsolidierung.

DAX Aktuell bleibt damit in einer entscheidenden Phase. Für die heutige DAX Prognose überwiegen die Risiken leicht, weshalb wir das bärische Szenario mit 55 Prozent Wahrscheinlichkeit favorisieren.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren