Das Wichtigste in Kürze Der Ölpreis belastet einmal mehrt die europäischen Aktienwerte

Inditex ist ein Highlight heute im europäischen Aktienmarkt

Ein steigender Ölpreis und anhaltende geopolitische Spannungen sorgen heute am deutschen Aktienmarkt für Verunsicherung. Beim Blick auf den DAX Aktuell zeigt sich ein deutlicher Dämpfer: Der deutsche Leitindex DAX verliert am Vormittag rund 0,8%. Während die europäischen Märkte überwiegend Schwäche zeigen, stemmt sich der spanische Index mit einem Plus von 0,8% gegen den Trend. Grund dafür ist eine furiose 6%-Rallye des Modegiganten Inditex. Anleger richten ihren Fokus am Nachmittag zudem auf wichtige US-Wirtschaftsdaten wie den ADP-Arbeitsmarktbericht und den ISM-Einkaufsmanagerindex. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Höherer Ölpreis und schwache Autowerte belasten den DAX Die Eskalation im Nahen Osten hat den Ölpreis um fast 2% nach oben getrieben. Diese Entwicklung belastet die Risikobereitschaft der Investoren spürbar. Zwar konntne die Verluste etwas eingedämmt werden, da US-Politiker anhaltende Gespräche mit dem Iran andeuteten, dennoch bleiben zyklische Branchen unter Verkaufsdruck. Die wichtigsten Markttreiber im Überblick: Luftfahrt im Sinkflug: Treibstoffintensive Aktien wie Lufthansa und Air France verlieren jeweils rund 2%.

Automobilsektor schwächelt: Der europäische Automobilsektor sinkt um 1,5% und zieht insbesondere den DAX nach unten.

Einzelhandel als Gewinner: Gestützt durch die starken Inditex-Zahlen klettert der Einzelhandelssektor um 2% nach oben.

Konjunkturdaten: Europäische PMI-Daten übertreffen Erwartungen Die frisch veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Eurozone fielen besser aus als von Analysten prognostiziert. Vor allem der Dienstleistungssektor zeigte sich resilienter als gedacht. Trotz der positiven Überraschung notieren die Indizes jedoch weiterhin unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Indikator Aktueller Wert Prognose Vorheriger Wert Deutschland PMI Dienstleistungen 48,1 47,8 47,8 Deutschland Composite PMI 48,8 48,6 48,6 Eurozone Composite PMI 48,5 47,5 47,5 Eurozone PMI Dienstleistungen 47,7 Chartanalyse: DE40, OIL (D1)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Inditex-Aktie explodiert nach starken Q1-Zahlen ► Inditex WKN: A11873 | ISIN: ES0148396007 | Ticker: ITX (Madrid Stock Exchange) Während der DAX Aktuell mit den geopolitischen Risiken kämpft, feiert die Zara-Mutter Inditex ein echtes Kursfeuerwerk. Der Modekonzern überzeugte mit einer massiven Umsatzbeschleunigung im Mai. Zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juni sprangen die Erlöse währungsbereinigt um 11,5% im Vergleich zum Vorjahr an – ein deutliches Plus gegenüber den 8,8% Wachstum aus dem ersten Quartal. Analysten-Echo: Die Zahlen beweisen die enorme Widerstandsfähigkeit des Inditex-Geschäftsmodells in einem konsumfeindlichen Umfeld. Die Q1-Finanzhighlights von Inditex: Umsatz: +5,8% auf 8,7 Milliarden Euro

Nettogewinn: +5,4% auf 1,4 Milliarden Euro

Bruttomarge: Verbesserung um 67 Basispunkte auf starke 61,2%

EBITDA: +7,3% auf 2,6 Milliarden Euro Mit einer Nettoliquidität von 10,8 Milliarden Euro und absoluter Schuldenfreiheit ist die Bilanz des Konzerns extrem robust. Für das Gesamtjahr 2026 plant Inditex Investitionen von rund 2,3 Milliarden Euro in den Ausbau der Online-Plattformen und die Optimierung der Stores. Das starke Ergebnis zog auch Branchenkollegen wie H&M mit nach oben und stabilisierte den europäischen Textilsektor. Chartanalyse Inditex - ITX.ES (D1 interval)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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