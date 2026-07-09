Nasdaq 100 Prognose: KI-Boom stärkt den Nasdaq trotz Chip-Korrektur

Trotz der jüngsten Korrektur im Halbleitersektor bleibt die langfristige Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz ungebrochen. Die Nasdaq 100 Prognose verbessert sich, nachdem die Futures auf den Nasdaq um knapp 1% zulegen und gleichzeitig der Brent Ölpreis von rund 81 USD auf unter 78 USD je Barrel gefallen ist. Die sinkenden Energiepreise entlasten die Märkte zusätzlich, während die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach der ADR-Platzierung von SK hynix ein weiteres starkes Signal für den KI-Sektor liefert.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Laut Bloomberg war die Nachfrage nach den angebotenen SK hynix ADRs mehr als siebenmal so hoch wie das verfügbare Angebot. Sollte die Platzierung nahe dem aktuellen Aktienkurs erfolgen, wäre dies mit rund 24,5 Mrd. USD der zweitgrößte Börsengang eines ausländischen Unternehmens in den USA nach Alibaba. Für die Nasdaq 100 Analyse unterstreicht dies, dass institutionelle Investoren die jüngste Schwäche im Chipsektor weiterhin als Kaufgelegenheit betrachten.

Massive Nachfrage trotz deutlicher Kurskorrektur

SK hynix startet seine ADR-Platzierung in einer Phase erhöhter Unsicherheit für den Halbleitersektor. Seit dem Rekordhoch Ende Juni verlor die Aktie rund 30,5% an Wert. Auch Konkurrent Micron geriet zuletzt deutlich unter Druck, wodurch Marktteilnehmer zunehmend die Nachhaltigkeit des KI-Booms hinterfragten. Die Zahlen der Platzierung sprechen jedoch eine andere Sprache. Für insgesamt 177,9 Millionen ADRs gingen Kaufaufträge im Volumen von rund 171,5 Mrd. USD ein. Damit lag die Nachfrage mehr als siebenmal über dem angebotenen Volumen.

Dies deutet darauf hin, dass die weltweit größten Vermögensverwalter die jüngste Schwäche nicht als Ende des KI-Zyklus, sondern als attraktive Einstiegschance betrachten.

Zweitgrößte ausländische Börsennotierung an der Wall Street

Die ADR-Emission entspricht 17,79 Millionen Stammaktien von SK hynix. Bei einer Preisfestsetzung auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch würde das Unternehmen rund 24,5 Mrd. USD einnehmen. Damit würde die Transaktion lediglich hinter dem Alibaba-Börsengang mit 25 Mrd. USD zurückbleiben und Geschichte an der Wall Street schreiben. Noch vor wenigen Wochen gingen Analysten von einem Emissionsvolumen von knapp 29 Mrd. USD aus. Der zwischenzeitliche Kursrückgang reduzierte zwar den möglichen Erlös, änderte jedoch nichts am außergewöhnlich hohen Interesse institutioneller Anleger.

Die strategische Bedeutung der Börsennotierung wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass SK-Group-Chef Chey Tae-won gemeinsam mit SK hynix CEO Kwak Noh-jung persönlich an der Nasdaq-Zeremonie teilnehmen wird. Im Rahmen der Veranstaltung will das Management die langfristige KI-Strategie sowie die technologische Führungsrolle des Unternehmens gegenüber internationalen Investoren präsentieren.

Milliarden fließen in neue KI-Kapazitäten

Ein Großteil der Erlöse soll in den Ausbau der Produktionskapazitäten investiert werden.

Geplant sind unter anderem:

der Bau einer neuen Halbleiterfabrik in Südkorea,

zusätzliche Kapazitäten für modernes Chip-Packaging,

Investitionen zur Deckung der stark steigenden Nachfrage nach HBM-Speichern für KI-Anwendungen.

Darüber hinaus wird Chey Tae-won Gespräche mit führenden US-Technologieunternehmen wie Nvidia und Tesla führen. Dies verdeutlicht die strategische Bedeutung langfristiger Partnerschaften innerhalb der globalen KI-Infrastruktur.

Institutionelle Investoren setzen weiter auf KI

Nach Angaben von Bloomberg beteiligten sich zahlreiche internationale Großinvestoren an der Platzierung.

Zu den interessierten Investoren zählen unter anderem:

Baillie Gifford

Coatue Management

Situational Awareness

globale Long-only-Fonds

Staatsfonds

technologieorientierte Investmentgesellschaften

Allein diese drei genannten Investoren sollen Interesse an ADRs im Wert von bis zu 7 Mrd. USD signalisiert haben.

Begleitet wird die Emission von Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Citi - ein weiterer Hinweis auf die außergewöhnliche Bedeutung der Transaktion.

Warum SK hynix für die KI-Branche so wichtig ist

SK hynix zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern von High Bandwidth Memory (HBM). Diese Hochleistungsspeicher gehören zu den wichtigsten Komponenten moderner KI-Beschleuniger von Nvidia und AMD. Mit jeder neuen GPU-Generation steigt gleichzeitig der Bedarf an leistungsfähigem HBM-Speicher. Dadurch profitiert SK hynix unmittelbar von den weltweit steigenden Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur und nimmt eine Schlüsselrolle innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette der Künstlichen Intelligenz ein.

Nasdaq 100 Analyse: Positives Signal für den gesamten Halbleitersektor

Die außergewöhnlich hohe Nachfrage nach der SK hynix-Platzierung dürfte auch für die Nasdaq 100 Analyse von Bedeutung sein. Wäre der Markt tatsächlich davon überzeugt, dass der KI-Boom bereits beendet ist, wäre eine mehr als siebenfach überzeichnete Platzierung dieser Größenordnung kaum erklärbar. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass das enorme Interesse erst nach einer Korrektur von über 30% bei SK hynix sowie vergleichbaren Verlusten bei Micron entstand.

Dies spricht dafür, dass professionelle Investoren die jüngste Schwäche weiterhin als normale Korrektur innerhalb eines langfristigen Wachstumstrends bewerten. Kurzfristig dürfte die Volatilität im Halbleitersektor zwar erhöht bleiben. Mittel- bis langfristig sendet die Platzierung jedoch ein starkes Signal, dass institutionelles Kapital den Ausbau der KI-Infrastruktur unverändert unterstützt.

Nasdaq 100 Prognose: Technische Lage verbessert sich

Der Nasdaq konnte seine jüngste Abwärtsbewegung im Bereich der 50-Tage-EMA (orange) stoppen. Gelingt nun ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 30.000 Punkten, könnte dies neues Kaufinteresse an der Wall Street auslösen und die Nasdaq 100 Prognose weiter verbessern.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch die in Europa gehandelten SK hynix ADRs konnten sich bereits um mehr als 15% von ihrem jüngsten Tief erholen. Gleichzeitig notiert die Aktie weiterhin rund 15% unter ihrem Rekordhoch. Die 50-Tage-EMA fungierte erneut als wichtige technische Unterstützung.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose

Warum ist die SK hynix-Platzierung wichtig für die Nasdaq 100 Prognose?

Die außergewöhnlich hohe Nachfrage zeigt, dass institutionelle Investoren trotz der jüngsten Korrektur weiterhin massiv in den KI-Sektor investieren. Das unterstützt die langfristigen Wachstumsaussichten vieler Nasdaq-Unternehmen.

Warum spielt HBM-Speicher eine so große Rolle?

High Bandwidth Memory (HBM) ist eine Schlüsselkomponente moderner KI-Prozessoren. Ohne diese Speichertechnologie wären leistungsfähige KI-Anwendungen und Rechenzentren kaum möglich.

Ist die Korrektur bei Halbleiteraktien bereits beendet?

Eine Garantie gibt es nicht. Die hohe institutionelle Nachfrage deutet jedoch darauf hin, dass viele professionelle Investoren die jüngste Schwäche als langfristige Kaufchance und nicht als Ende des KI-Booms interpretieren.