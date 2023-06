Der Wirtschaftskalender am 13.06.2023: US-VPI-Daten im Rampenlicht❗

Futures-Indizes deuten auf eine höhere Eröffnung des Handels in Europa hin

Die wichtigsten VPI-Daten in den USA

VPI und ZEW in Deutschland

Die positive Stimmung an den Märkten hält auch am zweiten Tag dieser Woche an, da die Anleger die Bestätigung des Rückgangs der Inflation in den USA in den heute um 14:30 Uhr deutscher Zeit veröffentlichten Daten erwarten. Erwartet wird ein deutlicher Rückgang der Verbraucherpreisinflation auf 4,1% im Jahresvergleich, gegenüber 4,9% im Vormonat. Für die Kerninflation erwarten die Analysten jedoch keinen so deutlichen Rückgang, sie wird für Mai auf 5,3% geschätzt, verglichen mit 5,5% im Vormonat. Dies sind die jüngsten und wahrscheinlich wichtigsten Daten vor der morgigen Zinsentscheidung der Fed. Derzeit rechnet der Markt mit einer 81%igen Chance, den Zielzinssatz in der Spanne von 5,00-5,25% zu halten.

Der Deutsche Aktienindex (DAX) ist heute um 0,4% gestiegen und wird derzeit um 16.200 Punkte gehandelt. Die Anleger haben bereits um 07:00 Uhr BST den Verbraucherpreisindex erhalten. Die Inflation lag im Mai bei 6,1% gegenüber dem Vorjahr. In weniger als 1,5 Stunden, um 10:00 Uhr MESZ, wird auch der ZEW-Stimmungsindex veröffentlicht. Für Juni wird ein Rückgang auf -12,5 Punkte erwartet, verglichen mit -10,7 Punkten im Vormonat.

Wirtschaftskalender:

11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungsindex für Juni

Erwartet: -12,5, Zuvor: -10,7

14:30 Uhr: USA - VPI für den Monat Mai:

Erwartet: 4,1% YoY, zuvor: 4,9% YoY

Kern-VPI: Erwartet: 5,3% YoY, zuvor: 5,5% YoY

10:40 Uhr: USA - Wöchentliche Rohölvorräte

Erwartet: -1,3 Mio. brk, Zuvor: -1,71 Mio. brk

Reden der Zentralbanken:

16:00 Uhr: UK - Bailey, BoE Vorsitzender

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB Über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.