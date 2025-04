Der XTB Morgenticker (01.04.2025)

Die Stimmung auf den APAC-Märkten verbessert sich leicht, nachdem gestern eine Welle von Verlusten die wichtigsten Börsen der Welt getroffen hat. Der japanische Nikkei legt derzeit um 0,35 % zu, der Hang Seng ebenfalls um fast 0,3 % und der KOSPI , der Indexführer, um über 1,9 %.

legt derzeit um 0,35 % zu, der ebenfalls um fast 0,3 % und der , der Indexführer, um über 1,9 %. US-Finanzminister Bessent sagte in einem Interview mit Fox, dass Trump am Mittwoch, dem 2. April, um 20:00 Uhr dt. Zeit seine nächste Zollrunde ankündigen wird. Trump sprach zuvor mit den Medien und gab einige Hinweise darauf, was zu erwarten ist.

Trump sagte, er habe einen Zollplan aufgestellt und dieser werde für andere Länder „sehr schön“ sein. Der Präsident bekräftigte, dass „das Wort der Gegenseitigkeit im Zusammenhang mit den bevorstehenden Änderungen sehr wichtig ist“.

Die Bank of Australia beschloss, die Zinssätze wie erwartet bei 4,1 % zu halten. Die RBA hielt in einer Erklärung am Status quo fest. Das wichtigste Detail ist, dass die Banker bestätigen, dass die Geldpolitik weiterhin restriktiv ist, und anerkennen, dass die Risiken für die Inflationsaussichten weiterhin bilateral sind.

Gouverneur Bullock sagte, dass die Möglichkeit einer Zinssenkung heute nicht diskutiert wurde und dass die RBA noch keine Entscheidung über ihre Sitzung am 20. Mai getroffen hat. Die australischen VPI-Daten werden am 30. April erwartet, sodass die RBA angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen die Zeit nutzen dürfte, um ihre Haltung zu künftigen Entscheidungen so offen wie möglich zu halten.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in China verzeichnete im März das schnellste Wachstum seit vier Monaten, was auf eine stärkere Nachfrage und solide Exportaufträge zurückzuführen ist, obwohl steigende US-Zölle kein gutes Zeichen sind. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China lag bei 51,2, was über den erwarteten 51,1 und den zuvor gemessenen 50,8 liegt.

Die Bank of Japan veröffentlichte ihren vierteljährlichen Tankan-Bericht, die PMI-Daten und den Arbeitslosenbericht. Insgesamt entsprechen die Tankan-Daten für das verarbeitende Gewerbe den Erwartungen, zusammen mit einem höheren Wert im Dienstleistungssektor sowie einer niedrigeren Arbeitslosigkeit und höheren PMI-Daten, was die Inflationserwartungen ankurbelt, was den zukünftigen Kurs der BoJ-Zinserhöhungen etwas begünstigen wird.

Die Marktvolatilität bleibt hoch. Der VIX-Volatilitätsindex legt derzeit um 1,1 % zu, während Gold seinen Aufwärtstrend wieder aufnimmt und neue Höchststände erreicht. Die Futures auf die wichtigsten Indizes sind leicht niedriger.

Die wichtigsten makroökonomischen Berichte des Tages sind die PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe aus den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt und die JOLTS-Daten aus den USA.

