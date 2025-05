Der XTB Morgenticker (02.05.2025)

Asiatische Märkte erholen sich dank Chinas Offenheit für Handelsgespräche Der Hongkonger Hang Seng führte die Gewinne an und stieg um 2,2 %, da die chinesischen Technologieriesen Alibaba und Xiaomi um 4,2 % bzw. 5,4 % zulegten. Der japanische Nikkei 225 stieg um 1,2 %, der australische S&P/ASX 200 kletterte um 1,5 %, während der südkoreanische KOSPI und der Straits Times in Singapur um 0,4 % bzw. 0,3 % zulegten. Die Märkte wurden durch die Bestätigung des chinesischen Handelsministeriums beflügelt, dass es die Möglichkeit von Handelsverhandlungen mit den USA prüfe, wobei jedoch betont wurde, dass alle Gespräche auf „Aufrichtigkeit“ und der Aufhebung einseitiger Zölle basieren müssten.

Analysten sehen auch den südkoreanischen Won, den Taiwan-Dollar und den malaysischen Ringgit zum ersten Mal seit Oktober wieder positiv, da der Dollar im April seine schwächste Monatsperformance seit 2,5 Jahren verzeichnete. Der philippinische Peso, der im April um 2,6 % zulegte, verzeichnete die höchsten bullischen Wetten seit Mitte September, da das Land im Vergleich zu anderen südostasiatischen Volkswirtschaften mit relativ moderaten Zöllen von 17 % konfrontiert ist. Japan warnt vor Einsatz von US-Staatsanleihen Treasury-Bestände in Handelsgesprächen, als der Finanzminister erstmals ausdrücklich erwähnte, dass Japan seine US-Treasuries im Wert von über 1 Billion Dollar als Druckmittel in den Verhandlungen mit Washington einsetzen könnte. Die Erklärung unterstreicht die wachsenden Spannungen, obwohl die Bank of Japan gestern die Zinsen bei 0,5 % belassen und ihre Wachstumsprognose für das Jahr gesenkt hat. Japan hatte zuvor ein Notfallpaket zur Abfederung der Auswirkungen der US-Zölle angekündigt, das Subventionen zur Senkung der Benzinpreise und eine teilweise Übernahme der Stromrechnungen umfasst.

