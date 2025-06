Der XTB Morgenticker (02.06.2025)

Die amerikanischen Indizes gaben am Freitag aufgrund der erneuten Handelsspannungen zwischen China und den USA größtenteils nach. Die Futures deuten auf weitere Verluste im heutigen Handelstag hin ( Nasdaq / US100 : -0,6 %, S&P 500 / US500 : -0,4 %, Dow Jones / US30 : -0,34 %).

: -0,6 %, : -0,4 %, : -0,34 %). Das chinesische Handelsministerium warf Donald Trump vor, während der Verhandlungen gegen Handelsvereinbarungen verstoßen zu haben, und betonte die Bereitschaft Chinas, seine Interessen zu verteidigen. Die Erklärung trübt die Hoffnungen auf ein Treffen zwischen Xi und Trump, obwohl Scott Bessent zuvor erklärt hatte, dass solche Gespräche bald stattfinden sollten.

Die US-Regierung plant, die Beschränkungen für Chinas Technologiesektor zu verschärfen, indem sie für Transaktionen mit Unternehmen, die mit bereits sanktionierten Firmen (z. B. Huawei) in Verbindung stehen, spezielle Lizenzen verlangt.

Trump kündigte am Samstag in den sozialen Medien an, dass die Zölle auf Stahl und Aluminium ab Mittwoch von 25 % auf 50 % erhöht werden.

Die negative Stimmung breitet sich auf den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum aus. Der HSCEI -Index verzeichnet mit -2,15 % den größten Verlust, Verluste sind auch beim japanischen Nikkei 225 (-1,3 %), dem südkoreanischen Kospi (-0,2 %), dem indischen Nifty 50 (-0,5 %) und dem australischen S&P/ASX 200 (-0,24 %) zu verzeichnen.

-Index verzeichnet mit -2,15 % den größten Verlust, Verluste sind auch beim japanischen (-1,3 %), dem südkoreanischen (-0,2 %), dem indischen 50 (-0,5 %) und dem australischen (-0,24 %) zu verzeichnen. Die größten Verlierer des asiatischen Handelstages sind Technologieunternehmen, chinesische Elektroautohersteller und Unternehmen aus dem Stahl- und Aluminiumsektor.

Der australische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Mai von 51,7 auf 51, während der japanische Index von 49 auf 49,4 stieg.

An den Devisenmärkten schwächt sich der Dollar gegenüber allen G10-Währungen ( USDIDX : -0,1 %) angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China. Die Währungen der Antipoden legen am stärksten zu ( AUDUSD : +0,36 %, NZDUSD : +0,52 %). Der Yen legt zu ( USDJPY : -0,48 %), nachdem Premierminister Ishiba erklärt hat, dass Japan bei den Zöllen keine Kompromisse eingehen werde. Der EURUSD erholt sich um 0,2 % auf 1,137. Der polnische Zloty schwächt sich nach der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen ab ( EURPLN : +0,5 %, USDPLN : +0,35 %).

: -0,1 %) angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China. Die Währungen der Antipoden legen am stärksten zu ( : +0,36 %, : +0,52 %). Der Yen legt zu ( : -0,48 %), nachdem Premierminister Ishiba erklärt hat, dass Japan bei den Zöllen keine Kompromisse eingehen werde. Der erholt sich um 0,2 % auf 1,137. Der polnische Zloty schwächt sich nach der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen ab ( : +0,5 %, : +0,35 %). Die OPEC+ wird die Ölproduktion im Juli um 411.000 Barrel pro Tag erhöhen und damit ihre Strategie fortsetzen, Marktanteile zurückzugewinnen und Überproduzenten zu bestrafen. Trotz fallender Preise halten Länder wie Saudi-Arabien und Russland an ihrer Strategie fest und verweisen auf die steigende Nachfrage und die starken Fundamentaldaten. Die Kontrakte für Brent - und WTI - Rohöl legten um 2,3 % bzw. 2,8 % zu.

- und - legten um 2,3 % bzw. 2,8 % zu. Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt negativ: Bitcoin fällt um 0,2 % auf 104.770 USD, während Ethereum um 1,5 % auf 2.489 USD nachgibt.

