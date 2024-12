Der XTB Morgenticker (02.12.2024)

Die Indizes der Region Asien-Pazifik werden mit gemischter Stimmung gehandelt. Die chinesischen Indizes sind um 0,30–0,40 % gesunken. Der japanische Nikkei 225-Index gewinnt 0,30 % auf 38.400 Punkte, während die SG20cash-Futures in Singapur 0,09 % verlieren. Auf dem Devisenmarkt ist der US-Dollar der größte Gewinner in der ersten Tageshälfte. Seine Gewinne liegen zwischen 0,3 % und bis zu 0,5 % gegenüber anderen Währungen. Der Dollar-Index erholt sich um 0,41 % auf 106,2000 Punkte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Andererseits gehört der japanische Yen zu den größten Verlierern und verlor 0,4 % bis zu 0,7 %. Das Währungspaar USD/JPY stieg um 0,67 % auf 150,5380. Im ersten Teil des Tages wurden unter anderem die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe für Japan, China und Indien veröffentlicht. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan lag im November bei 49,0 Punkten, was einem Rückgang von 49,2 Punkten im Oktober entspricht und den niedrigsten Wert seit März darstellt. Der Rückgang spiegelt die anhaltenden Herausforderungen wider, wobei die schwächere Nachfrage zu anhaltenden Rückgängen bei den Auftragseingängen und den Produktionsniveaus führt. Der Wert im November entsprach den Erwartungen der Analysten. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von Caixin in China erreichte im November 51,5 Punkte, gegenüber 50,3 Punkten im Oktober. Dies ist der zweite Monat in Folge, in dem eine Verbesserung verzeichnet wurde, was auf eine leichte wirtschaftliche Erholung in China hindeutet, da die staatlichen Konjunkturpakete allmählich Wirkung zeigen. Indiens Produktionsaktivität verlangsamte sich im November, wobei der PMI von 57,5 Punkten im Oktober auf 56,5 Punkte fiel. Dieser Wert liegt unter den Erwartungen von 57,3 Punkten und markiert den niedrigsten Stand seit 8 Monaten, was dem Wert vom September entspricht. Heute wurden auch Daten zum Wohnungsneubau in Australien veröffentlicht. Im Oktober wurden fast 15.500 neue Wohnungen zum Bau genehmigt, die höchste Zahl an Genehmigungen seit Dezember 2022. Die Zahl der Genehmigungen stieg um 4,2 %, nachdem sie im September bereits um 5,8 % gestiegen war. Der Einzelhandelsumsatzbericht Australiens für Oktober zeigte einen unerwartet starken Anstieg. Der Einzelhandelsumsatz stieg im Oktober um 0,6 % gegenüber dem Vormonat, nach einem Anstieg um 0,1 % im September und einem Anstieg um 0,7 % im August. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen eines Anstiegs um 0,4 % gegenüber dem Vormonat. Auf dem Kryptowährungsmarkt ist im ersten Teil des Tages eine leichte Korrektur zu beobachten. Bitcoin ist um 0,90 % auf 96.200 $ und Ethereum um 0,85 % auf 3.678 $ gefallen. Am Wochenende blieb Bitcoin relativ stabil im Bereich von 96.000 bis 98.000 US-Dollar, während kleinere Projekte ein Wachstum verzeichneten. Die Marktkapitalisierung anderer Altcoins (ohne BTC und ETH) überstieg 1 Billion US-Dollar. Kryptowährungsprojekte im Zusammenhang mit Zahlungen verzeichnen erneut erhebliche Zuwächse. Hedera und XRP sind um über 25 % gestiegen, was einem Gesamtgewinn seit den Wahlen von fast 500 % entspricht.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.