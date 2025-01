Der XTB Morgenticker (03.01.2025)

Die asiatischen Märkte legten am Freitag zu, angeführt von starken Gewinnen in Südkorea, wobei der KOSPI nach der Ankündigung neuer Investitionsrichtlinien um fast 2 % zulegte. Die japanischen Märkte blieben wegen Feiertagen geschlossen, während der chinesische CSI 300 unverändert blieb und der Hang Seng in Hongkong angesichts neuer Hoffnungen auf Anreize um 1 % zulegte.

Die politische Krise in Südkorea verschärfte sich, als die Behörden das Gelände von Präsident Yoon betraten, um nach seiner Amtsenthebung einen Haftbefehl zu vollstrecken. Die Regierung kündigte Maßnahmen an, um ausländische Investitionen anzuziehen und die Märkte angesichts des sinkenden Verbrauchervertrauens und der wirtschaftlichen Unsicherheit zu stabilisieren.

China kündigte Pläne an, die Finanzierung von ultralangen Staatsanleihen im Jahr 2025 stark zu erhöhen, um Investitionen und Konsum anzukurbeln. Spezielle Anleihen werden Initiativen finanzieren, darunter Verbrauchersubventionen für digitale Produkte und den Eintausch von Gebrauchsgütern, während Peking die fiskalischen Anreize verstärkt.

US-Präsident Biden hat beschlossen, den geplanten Kauf von U.S. Steel durch Nippon Steel zu blockieren, wie die Washington Post berichtete, obwohl das japanische Unternehmen der Regierung ein Vetorecht bei Entscheidungen über die inländische Produktion einräumte. Der Schritt erfolgt Wochen vor Trumps Amtseinführung, der versprochen hatte, den Deal zu blockieren.

Südkorea verlängerte die Inspektionen aller 101 Boeing 737-800-Jets bis zum 10. Januar, nachdem am Sonntag das Flugzeug der Jeju Air mit 179 Menschen an Bord abgestürzt war. Das Verkehrsministerium und GE untersuchen, warum das Fahrwerk nicht ausgefahren wurde, bevor das Flugzeug nach der Meldung eines Vogelschlags eine überstürzte zweite Landung versuchte.

Der chinesische Yuan erreichte seinen schwächsten Stand seit fast 16 Monaten, nachdem die PBOC Zinssenkungen von derzeit 1,5 % „zu einem geeigneten Zeitpunkt“ im Jahr 2025 ankündigte. Die Zentralbank strebt einen Übergang zu einer konventionelleren geldpolitischen Struktur an, da frühere Liquiditätsmaßnahmen das Wachstum nicht ankurbeln konnten.

Gold stieg um 0,2 % auf 2.662,94 $ und ist damit auf dem besten Weg, trotz der Dollarstärke einen wöchentlichen Zuwachs von 2 % zu erzielen. Kupfer blieb nach enttäuschenden chinesischen Produktionsdaten mit 8.815,50 $ verhalten, obwohl die Märkte auf neue Konjunkturmaßnahmen warten. Eisenerz wurde aufgrund von Wachstumssorgen in China unter 100 $/Tonne gehandelt.

Bitcoin stieg um 1,2 % auf 96.852 US-Dollar, während Tether durch die neuen Krypto-Vorschriften der EU unter Druck geriet. Die Marktkapitalisierung der Stablecoin sank um 1,4 % auf 137 Milliarden US-Dollar, der schlimmste Rückgang seit dem FTX-Crash im Jahr 2022, da mehrere europäische Börsen sie aufgrund von Compliance-Bedenken vom Handel ausschlossen.

Die Ölpreise legten weiter zu: Brent stieg um 0,3 % auf 76,15 $ und WTI auf 73,38 $ und erreichte damit ein Zweimonatshoch aufgrund von Konjunkturerwartungen. Tesla meldete für 2024 einen Rekordabsatz in China von 657.000 Einheiten, was einem Anstieg von 8,8 % entspricht, obwohl die weltweiten Auslieferungen aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch BYD erstmals zurückgingen. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.