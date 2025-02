Der XTB Morgenticker (04.02.2025)

Die globalen Märkte gaben nach, nachdem Trumps 10-prozentige Zölle auf chinesische Importe in Kraft traten. China kündigte umgehend Vergeltungsmaßnahmen an, darunter 15-prozentige Zölle auf US-Kohle und LNG sowie 10-prozentige Zölle auf Rohöl und andere Güter. Die S&P-500 -Futures fielen um 0,8 %, die Nasdaq-100 -Futures um 0,9 % und die Dow-Futures um 0,6 %.

-Futures fielen um 0,8 %, die -Futures um 0,9 % und die Dow-Futures um 0,6 %. China kündigte zusätzliche Gegenmaßnahmen an, darunter Exportkontrollen für kritische Metalle (Wolfram, Tellur, Ruthenium, Molybdän), leitete eine kartellrechtliche Untersuchung gegen Google ein und fügte PVH Corp und Illumina seiner Liste unzuverlässiger Unternehmen hinzu. Die chinesischen Märkte blieben wegen des Mondneujahrsfestes geschlossen, während der Hang Seng in Hongkong aufgrund von Gewinnen im Technologiebereich um 1,8 % zulegte.

Trump verschob die geplanten 25-prozentigen Zölle auf Kanada und Mexiko um 30 Tage, nachdem er Vereinbarungen über die Durchsetzung der Grenzkontrollen und den Drogenhandel getroffen hatte. Beide Länder verpflichteten sich zu verstärkten Maßnahmen zur Grenzsicherung, wobei Kanada den Schwerpunkt auf die organisierte Kriminalität legte und Mexiko 10.000 Mitglieder der Nationalgarde einsetzte.

Die Ölpreise gaben nach: Brent fiel um 0,7 % auf 75,09 $ und WTI um 1,2 % auf 71,85 $, was auf die vorübergehende Einigung mit Kanada (dem größten Öllieferanten der USA) und die Pläne der OPEC+ zur Erhöhung der Produktion ab April zurückzuführen ist.

fiel um 0,7 % auf 75,09 $ und um 1,2 % auf 71,85 $, was auf die vorübergehende Einigung mit Kanada (dem größten Öllieferanten der USA) und die Pläne der OPEC+ zur Erhöhung der Produktion ab April zurückzuführen ist. Trump kündigte Pläne an, innerhalb von 90 Tagen einen staatlichen US-amerikanischen Vermögensfonds zu schaffen, der möglicherweise TikTok erwerben könnte. Finanzminister Bessent deutete an, dass der Fonds „die Aktivseite der US-Bilanz monetarisieren“ würde, wobei die spezifischen Finanzierungsmechanismen noch unklar sind.

Präsident Donald Trump schlug vor, dass die Ukraine im Austausch für US-Verteidigungshilfe Zugang zu ihren natürlichen Ressourcen gewähren sollte, und forderte die europäischen Verbündeten auf, ihre finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen.

Sam Altman, CEO von OpenAI, kündigte Partnerschaften mit dem südkoreanischen Unternehmen Kakao und dem japanischen Unternehmen SoftBank für die Entwicklung von KI-Produkten an. Altman hob die potenzielle Rolle koreanischer Unternehmen beim US-amerikanischen Stargate-Rechenzentrumsprojekt hervor und soll sich mit Führungskräften von Samsung und der SK Group treffen.

Die Palantir-Aktie stieg nach Börsenschluss um 23 %, nachdem der Umsatz im vierten Quartal um 36 % auf 827,5 Millionen US-Dollar gestiegen war. Das Unternehmen prognostiziert für 2025 einen Umsatz von 3,75 Milliarden US-Dollar, was über den Prognosen der Analysten liegt. Die Einnahmen der US-Regierung stiegen um 45 % auf 343 Millionen US-Dollar, während die kommerziellen Einnahmen um 64 % auf 214 Millionen US-Dollar stiegen.

Der Gouverneur der Bank of Japan, Ueda, bekräftigte das Engagement der Zentralbank für eine nachhaltige Inflation von 2 % und verdeutlichte ihren Fokus auf die zugrunde liegenden Inflationstrends, wobei er die Herausforderungen bei der Messung einmaliger Faktoren anerkannte.

Der nicht-ölbasierte Einkaufsmanagerindex (PMI) in Saudi-Arabien stieg im Januar auf 60,5, den höchsten Stand seit September 2014, was auf starke neue Orders und Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist. Der Nicht-Öl-Sektor in Ägypten expandierte auf 50,7 und verzeichnete damit die beste Leistung seit über vier Jahren.

Die asiatischen Währungen erholten sich leicht, nachdem Trump die Einführung von Zöllen auf Kanada und Mexiko verschoben hatte, obwohl die Gewinne durch die Unsicherheit über die Zölle auf China begrenzt waren. Der Dollar-Index stabilisierte sich nach Verlusten über Nacht, da die Märkte auf die US-Beschäftigungsdaten für den Nicht-Agrarsektor am Freitag warteten. SO SEHEN GEWINNER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.