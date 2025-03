Der XTB Morgenticker (04.03.2025)

Die asiatischen Märkte stürzten am Dienstag ab, als Trumps Zölle in Kraft traten. Der japanische Nikkei 225 gab um 1,9 % nach, während der TOPIX um 1,3 % fiel. Der Hang Seng in Hongkong fiel um 1,4 %, der indonesische JSX verlor 1,1 % und der STI in Singapur ging um 0,4 % zurück. Der australische S&P/ASX 200 gab um 0,9 % nach, während der südkoreanische KOSPI nach der Rückkehr aus dem Urlaub unverändert blieb. Der Ausverkauf spiegelte den Einbruch an der Wall Street über Nacht wider, der auf die Bestätigung der Einführung von Trumps Zöllen folgte.

Trumps Zölle traten offiziell am Dienstag um 06:00 Uhr deutscher Zeit in Kraft und führen zu einer Verdoppelung der Zölle auf chinesische Waren von 10 % auf 20 %. Die Maßnahmen zielen auf einen jährlichen Handel in Höhe von fast 2,2 Billionen US-Dollar mit den drei wichtigsten Handelspartnern Amerikas ab und begründen dies mit deren angeblichem Versagen, den Fentanylfluss in die USA einzudämmen.

China reagierte umgehend mit Gegenmaßnahmen und kündigte mit Wirkung zum 10. März Zölle in Höhe von 10–15 % auf US-Agrarprodukte wie Sojabohnen, Mais, Weizen, Baumwolle, Rindfleisch und Milchprodukte an. Peking setzte außerdem 15 US-Unternehmen auf eine Exportkontrollliste und fügte 10 US-Firmen seiner Liste „unzuverlässiger Unternehmen“ hinzu, darunter das Gensequenzierungsunternehmen Illumina. Das chinesische Handelsministerium kritisierte die USA dafür, dass sie die Schuld für die Fentanylkrise „abwälzen“.

Kanada kündigte sofortige Vergeltungszölle auf US-Importe im Wert von 30 Milliarden CAD (20,7 Milliarden USD) an und plant, weitere 125 Milliarden CAD ins Visier zu nehmen, falls Trumps Maßnahmen nach 21 Tagen noch in Kraft sind. Premierminister Trudeau sagte, die Zölle würden „eine unglaublich erfolgreiche Handelsbeziehung stören“ und gegen das USMCA-Abkommen verstoßen. Ontarios Premierminister drohte, die Nickel- und Stromlieferungen in die USA einzustellen.

Chinas „Zwei Sitzungen“ politische Treffen beginnen am Dienstag mit der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, gefolgt vom Nationalen Volkskongress am Mittwoch. Analysten erwarten, dass Peking für 2025 ein BIP-Wachstum von etwa 5 % anstrebt und ein Haushaltsdefizit von 4 % des BIP ankündigt. Die Treffen finden vor dem Hintergrund verschärfter Handelsspannungen statt, wobei Investoren auf Konjunkturmaßnahmen warten, um dem wirtschaftlichen Gegenwind entgegenzuwirken.

Die Einzelhandelsumsätze in Australien stiegen im Januar um 0,3 % und erholten sich damit von dem Rückgang um 0,1 % im Dezember, was hauptsächlich auf höhere Ausgaben für Lebensmittel in Cafés, Restaurants und bei Lieferdiensten zurückzuführen ist. Die australische Zentralbank veröffentlichte das Protokoll ihrer Sitzung im Februar, aus dem hervorgeht, dass die Entscheidung der Zentralbank, die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 4,10 % zu senken, auf einem schneller als erwarteten Rückgang der Inflation und einem langsameren Lohnwachstum beruhte.

Die Ölpreise fielen im asiatischen Handel auf ein Dreimonatstief, da Zollsorgen die globalen Wachstumsaussichten belasteten. Die Rohölsorte Brent fiel um 0,8 % auf 71,07 $ pro Barrel, während WTI auf 67,64 $ fiel. Die OPEC+ kündigte an, die geplanten Produktionssteigerungen im April fortzusetzen, was den Preisdruck weiter erhöhte.