Der XTB Morgenticker (04.10.2024)

Asiatische Aktien legten zu, angeführt vom Hang Seng aus Hongkong (+2,7 %), da die Trader die Nachhaltigkeit der jüngsten Gewinne einschätzten und auf Einzelheiten zu den fiskalischen Anreizen und den Feiertagsausgaben in China warteten. Die japanischen und südkoreanischen Indizes stiegen, während die australischen Aktien fielen.

US-amerikanische Hafenarbeiter und Hafenbetreiber haben eine vorläufige Einigung erzielt, um einen dreitägigen Streik zu beenden, der den Schiffsverkehr an der Ost- und Golfküste lahmlegte. Die Vereinbarung beinhaltet eine Lohnerhöhung von rund 62 % über sechs Jahre, wodurch sich der Durchschnittslohn von 39 $ pro Stunde auf etwa 63 $ pro Stunde erhöht.

Die Ölpreise steuern auf den größten wöchentlichen Anstieg seit über einem Jahr zu, was auf die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen ist. Die Brent -Rohöl-Futures sollten in dieser Woche um etwa 8 % zulegen, während der wöchentliche Anstieg der US-Rohöl-Futures mit 8,2 % der größte seit März letzten Jahres wäre.

Der Dollar bewegte sich vor dem US-Arbeitsmarktbericht heute um 14:30 Uhr dt. Zeit in der Nähe eines Sechs-Wochen-Hochs. Der Dollar-Index ist in dieser Woche um fast 1,5 % gestiegen, die stärkste Leistung dieser Art seit April. Der Euro lag stabil bei 1,1034 $.

Wirtschaftswissenschaftler erwarten, dass im US-amerikanischen Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnung im September ohne Landwirtschaft 140.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden und die Arbeitslosenquote bei 4,2 % stabil bleibt. Der Bericht könnte die Zinsentscheidungen der Federal Reserve beeinflussen.

Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba wies sein Kabinett an, ein neues Konjunkturpaket zu schnüren, um die Auswirkungen steigender Lebenshaltungskosten auf die Haushalte abzufedern. Ein Nachtragshaushalt wird nach den Unterhauswahlen am 27. Oktober aufgestellt.

Die Mitglieder der Europäischen Union stehen vor einer entscheidenden Abstimmung darüber, ob Zölle von bis zu 45 % auf die Einfuhr von in China hergestellten Elektrofahrzeugen erhoben werden sollen. Deutschland wird gegen die Einführung von Zöllen stimmen, während Frankreich, Griechenland, Italien und Polen voraussichtlich dafür stimmen werden.

Der Yen legte nach seinem größten wöchentlichen Rückgang seit 2016 zu, was auf die Unsicherheit über die japanische Geldpolitik zurückzuführen ist. Der neue Wirtschaftsminister Japans betonte, wie wichtig es sei, geldpolitische Änderungen mit dem Ziel der Regierung in Einklang zu bringen, die Deflation zu beenden.

Die Märkte für Kryptowährungen zeigten Anzeichen einer Erholung, wobei Bitcoin um 0,56 % auf 61.052,92 $ und Ether um 1,18 % auf 2.372,71 $ stiegen.

Der Goldpreis stieg um 0,38 % auf 2.666,37 $ pro Unze, während die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen bei 3,84 % stabil blieben.

