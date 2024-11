Der XTB Morgenticker (04.11.2024)

Die Sitzung in der Asien-Pazifik-Region verläuft moderat. Die chinesischen Indizes legen zwischen 0,30 und 0,60 % zu, der SG20cash-Index aus Singapur ist um 0,30 % gestiegen und der australische AU200.cash wird um 0,20 % höher gehandelt. Die Börse in Japan bleibt heute wegen eines nationalen Feiertags geschlossen.

Diese Woche wird für Investoren entscheidend sein, da morgen in den USA ein neuer Präsident gewählt wird und am Donnerstag der FOMC-Ausschuss seine Entscheidung über die Zinssätze treffen wird. Eine Senkung um 25 Basispunkte ist derzeit fast vollständig eingepreist. Die Aufmerksamkeit der Investoren wird sich jedoch auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und die Aussichten für die kommenden Monate richten.

Im ersten Teil des Tages beobachten wir auf dem Forex-Markt einen deutlichen Rückgang des USD-Index, USDIDX. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der Index 0,60 % niedriger bei 103,6000 Punkten. Diese erhebliche Volatilität ist auf die bevorstehenden Wahlen in den USA und den drastischen Rückgang der Wettquoten für Trumps Sieg zurückzuführen.

Noch am Freitag vor dem Wochenende schätzten die Buchmacher die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Trump auf über 62 %. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt sie nur noch bei 54 %. Diese große Veränderung ist auf Gewinnmitnahmen von Spekulanten zurückzuführen.

Der Rückgang des Dollars erfolgt trotz stark steigender Ölpreise. Die OIL.WTI-Notierungen sind heute um 2,10 % auf 70,80 USD pro Barrel gestiegen, nachdem die OPEC+ beschlossen hat, die Produktionssteigerungen um einen Monat zu verschieben.

Am Sonntag kündigte die OPEC+ an, die Produktionskürzung von 2,2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) im Dezember um einen weiteren Monat zu verlängern. Die Produktionssteigerung wurde bereits im Oktober aufgrund fallender Preise und geringer Nachfrage verschoben. Die Gruppe sollte die Produktion ab Dezember um 180.000 Barrel pro Tag erhöhen.

Die RBNZ hat eine vorläufige Veröffentlichung für ihren kommenden Finanzstabilitätsbericht herausgegeben, in dem erhebliche geopolitische Risiken als Hauptanliegen für die Finanzstabilität hervorgehoben werden. Die Hauptrisiken ergeben sich aus den globalen Spannungen in Bezug auf Russland, China und den Nahen Osten.

Auf dem Markt für Kryptowährungen beobachten wir Rückgänge, die durch sinkende Wettquoten für einen Sieg von Donald Trump und die allgemeine Unsicherheit der Anleger im Zusammenhang mit den bevorstehenden Wahlen unterstützt werden.

Bitcoin ist wieder unter die Marke von 70.000 USD gefallen und lag am Wochenende sogar bei 67.500 USD. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erholt sich der Kurs leicht auf 69.000 USD.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.