Der XTB Morgenticker (04.12.2024)

Die südkoreanischen Märkte stürzen ab, nachdem die kurzlebige Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk-Yeol eine politische Krise ausgelöst hat. Der KOSPI brach um über 2 % ein, während die Oppositionsparteien ein Amtsenthebungsverfahren vorbereiten. Der Won stabilisiert sich nach dem Erreichen eines Zweijahrestiefs, vermutlich aufgrund einer Intervention der Behörden.

brach um über 2 % ein, während die Oppositionsparteien ein Amtsenthebungsverfahren vorbereiten. Der Won stabilisiert sich nach dem Erreichen eines Zweijahrestiefs, vermutlich aufgrund einer Intervention der Behörden. Asiatische Märkte aufgrund politischer Unruhen in Südkorea weitgehend im Minus. Nikkei fällt um 0,4 %, CSI 300 fällt um 0,3 %. Thailands SET trotzt dem Trend und steigt um 1,3 % aufgrund von Zinssenkungshoffnungen. Australische Aktien fallen um 0,5 % nach schwachen BIP-Daten.

fällt um 0,4 %, fällt um 0,3 %. Thailands trotzt dem Trend und steigt um 1,3 % aufgrund von Zinssenkungshoffnungen. Australische Aktien fallen um 0,5 % nach schwachen BIP-Daten. Die australische Wirtschaft wuchs im 3. Quartal mit 0,8 % im Jahresvergleich weniger als erwartet, gegenüber einer Prognose von 1,1 %. Der AUD/USD fällt um über 1 % auf ein Viermonatstief, da die Märkte frühere Zinssenkungen der RBA einpreisen.

fällt um über 1 % auf ein Viermonatstief, da die Märkte frühere Zinssenkungen der RBA einpreisen. ANZ und Westpac erwarten, dass die RBA ab Mai 2025 mit Zinssenkungen beginnt, während Capital Economics eine Lockerung des Zyklus im 2. Quartal prognostiziert.

Der chinesische Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen zeigt ein verlangsamtes Wachstum im November und fällt von 52,0 auf 51,5. Chinesische Chiphersteller-Aktien steigen, nachdem die Regierung vom Kauf von in den USA hergestellten Chips abrät.

Der thailändische Verbraucherpreisindex steigt im November um 0,95 % im Jahresvergleich und liegt damit unter der Prognose von 1,1 % und dem Zielbereich der Zentralbank. Finanzminister signalisiert mögliche Zinssenkung angesichts niedriger Inflation.

Der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen in Indien bleibt im November trotz des höchsten Preisanstiegs seit zehn Jahren mit 58,4 Punkten stark. Rekordhohes Einstellungsniveau bei robuster Geschäftsstimmung.

Die Märkte warten auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Powell, um Hinweise auf die Zinsaussichten zu erhalten. Der US-Dollar-Index steigt zum dritten Mal in Folge um 0,1 %.

Gold steigt aufgrund der Spannungen in Südkorea und der Besorgnis über den Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah leicht auf 2.646 US-Dollar. Kupfer-Futures fallen um 0,3 % auf 9.096 US-Dollar pro Tonne.

Seltene Erden-Aktien steigen, nachdem China den Export von Gallium- und Germaniumverbindungen in die USA verboten hat. Australiens Lynas steigt um 6 %, Iluka Resources um 4 %.

Das südkoreanische Finanzministerium verspricht „unbegrenzte“ Liquiditätsunterstützung zur Stabilisierung der Märkte. Die Bank of Korea kündigt spezielle Repo-Geschäfte und eine lockerere Sicherheitenpolitik an.

Wichtige Ereignisse in Kürze: Rede des Fed-Vorsitzenden Powell, PMI-Daten für Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die Eurozone, Misstrauensvotum in Frankreich. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.