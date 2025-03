Der XTB Morgenticker (05.03.2025)

Die Märkte in der Asien-Pazifik-Region erholen sich, unterstützt durch das Ausbleiben weiterer extremer und unerwarteter Ankündigungen während der Konferenz von Donald Trump gestern Abend. Die Gewinne sind auch auf die Aussage des US-Handelsministers Howard Lutnick zurückzuführen, dass die Trump-Regierung einige Zölle zurücknehmen könnte.

Als Reaktion auf Lutnicks Aussage konnten sich die US-Indizes vor dem Ende der Kassasitzung erholen.

In der Zwischenzeit profitieren Aktien in China und Hongkong zusätzlich von den auf der jährlichen Sitzung des chinesischen Parlaments angekündigten Wirtschaftswachstumszielen.

Der CH50cash-Index ist um 0,75 % gestiegen, der CHN.cash wird mit einem Plus von 2,00 % gehandelt und der Nikkei 225-Index legt um 0,60 % zu und erreicht 37.400 Punkte. Der SG20cash -Index aus Singapur ist um 0,24 % gestiegen, während der australische AU200cash als einziger Index mit einem Minus von 0,65 % im Minus liegt.

Terminkontrakte auf europäische Indizes deuten auf eine höhere Eröffnung für die Kassasitzung hin. Der deutsche DAX -Index legt um 0,44 % zu und hält bei rund 22.800 Punkten, während der FTSE 100 um 0,18 % und der europäische EuroStoxx 50 -Index um 0,50 % zulegen.

Diese Woche beginnt der Nationale Volkskongress (NPC – Chinas jährliche parlamentarische Versammlung), der bis zum 11. März andauern wird. Auf der diesjährigen Sitzung wurde eine Reihe von Wirtschafts- und Haushaltsmaßnahmen vorgestellt, die für die Wirtschaftspolitik des Landes im Jahr 2025 von entscheidender Bedeutung sind. Zu den wichtigsten makroökonomischen Zielen gehören: Chinas BIP-Wachstumsziel für 2025 liegt weiterhin bei „etwa 5 %“. Die Zielvorgabe für die städtische Arbeitslosenquote liegt bei etwa 5,5 %. Das Inflationsziel des Verbraucherpreisindex liegt bei etwa 2 %, was einem Rückgang von derzeit 3 % entspricht. Das Haushaltsdefizit für 2025 wird auf 4 % des BIP festgelegt. China wird eine proaktivere Fiskalpolitik verfolgen und weiterhin eine angemessen lockere Geldpolitik umsetzen.

Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Hauser, trat heute öffentlich auf und wies auf die Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Handelskrieg hin. Die Reserve Bank of Australia erwartet einen sehr langsamen Weg der Zinssenkungen. Zu den Risikofaktoren gehören das verlangsamte globale Wachstum und die Auswirkungen der Zölle auf die australische VPI-Inflation.

Außerdem wurde der australische BIP-Bericht veröffentlicht. Die Wirtschaft des Landes wuchs im vierten Quartal 2024 um 0,6 % gegenüber dem Vorquartal und um 1,3 % gegenüber dem Vorjahr. Das Tempo des Wirtschaftswachstums hat sich gegen Ende 2024 deutlich beschleunigt.

Donald Trump hielt die Rede zur Lage der Nation vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses. Trump kündigte einen Steuerabzug für Zinsen auf Autokredite an und erklärte, dass dieser nur für in den USA hergestellte Fahrzeuge gelten würde. Trump bestätigte, dass die gegenseitigen Zölle am 2. April in Kraft treten würden, und räumte ein, dass die neuen Zölle zu wirtschaftlichen Störungen führen würden, und betonte die Notwendigkeit einer Anpassungsfrist. Trump kündigte die Aufhebung des Chips Act an, der die inländische Halbleiterproduktion unterstützte. Er bekräftigte die Einführung von 25-prozentigen Zöllen auf Aluminium, Kupfer und Stahl.

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), Shinichi Uchida, bestätigte in seiner Rede die geldpolitische Falkenhaltung der BOJ. Die Bank of Japan beabsichtigt, die Zinsen weiter zu erhöhen, wenn sich die Wirtschaftsprognosen bewahrheiten.

Chinas Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen stieg im Februar auf 51,4 und übertraf damit die Erwartungen von 50,8 und den vorherigen Wert von 51,0. Das Wachstum neuer Geschäfte war moderat, während die Exportaufträge ein Dreimonatshoch erreichten, was den Optimismus im Dienstleistungssektor beflügelte.

