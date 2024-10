Der XTB Morgenticker (05.09.2024)

Die asiatisch-pazifischen Indizes verzeichnen einen bärische Handelstag. Der chinesische Markt verliert rund 1 %, der japanische Nikkei-225 -Index verliert 0,2 % und die Futures-Kontrakte für den SG20cash -Index in Singapur handeln 0,5 % niedriger.

Die Rückgänge an den asiatischen Aktienmärkten sind auf den jüngsten Ausverkauf an den US-Märkten und besorgniserregende Wirtschaftsaussichten zurückzuführen.

Futures-Kontrakte auf europäische Indizes deuten ebenfalls auf eine niedrigere Eröffnung des Handels hin. DAX und UK100 notieren 0,2 % niedriger.

Zu den Währungen, die sich heute schlecht entwickelten, gehören der mexikanische Peso und die norwegische Krone, die beide rund 0,2% gegenüber dem USD verloren. Dem gegenüber steht der thailändische Baht, der nach besser als erwarteten VPI-Daten um 0,7% gegenüber dem USD zulegt und damit knapp unter den Prognosen liegt.

Analysten sind der Ansicht, dass die indische Rupie gegenüber dem USD überbewertet sein könnte und dass die indische Zentralbank weiterhin auf dem Markt intervenieren wird, um die Währung in einer Bandbreite zu halten.

Die Einzelhandelsumsätze in Singapur lagen heute um 1 % gegenüber den Erwartungen von 1,5 %, wobei die Kaufhäuser den Rückgang anführten.

Die Märkte rechnen nun mit einer 44%igen Chance, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 17. und 18. September die Zinsen um 50 Basispunkte senkt, gegenüber 38% am Vortag, was eine stärkere Senkung wahrscheinlicher macht als 25 Basispunkte. Der Markt rechnet in diesem Jahr mit einer Lockerung um 110 Basispunkte.

Bitcoin verliert heute fast 1,5 %, nachdem er gestern seine Verluste vollständig ausradiert hatte, und wird derzeit mit 57,149 USD gehandelt. Ethereum verzeichnet sogar noch größere Verluste von 2,1% auf 2.404 USD.

