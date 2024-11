Der XTB Morgenticker (05.11.2024)

Die US-Indizes schlossen die gestrige Sitzung leicht niedriger ab; der S&P 500 und der Nasdaq 100 verloren vor dem Hintergrund der Unsicherheit, die die Märkte vor der US-Präsidentschaftswahl erfasst hat, rund 0,4 %. 24 Stunden vor der Wahl hat sich der Vorsprung von Donald Trump erneut vergrößert, sodass er auf dem Kalshi-Prognosemarkt einen Vorsprung von 55 % zu 44 % hat

und gewinnen mehr als 2 %, da die Anleger hoffen, dass bessere Daten aus dem Dienstleistungssektor des Landes eines der ersten Anzeichen für „echte“ Konjunkturpakete sind, die Peking für die schwächelnde Wirtschaft auf den Weg bringt Die Caixin-Dienstleistungs-PMI-Daten für Oktober in China lagen bei 52 gegenüber einer Prognose von 50,5 und zuvor 50,3. Im Gegensatz dazu lag der S&P-PMI in Hongkong bei 52,5 gegenüber 50 im September. Die besser als prognostizierten Werte erfreuten die Märkte

Die australische Zentralbank (RBA) beließ die Zinsen erwartungsgemäß bei 4,35 %. Das Währungspaar AUDUSD verzeichnet heute einen Anstieg von fast 0,3 %. Die Bank gab an, dass sie aufgrund der Konjunkturmaßnahmen in China einen inflationsfördernden Effekt erwartet, während die Kerninflation unverändert auf einem hohen Niveau bleibt.

Einzelhandelsumsätze in Singapur stiegen im Oktober um 2 %, gegenüber 1,8 % prognostiziert und 0,6 % zuvor (das Wachstum gegenüber dem Vormonat betrug 0,4 % gegenüber 0,7 % im September)

Nach einem erfolgreichen Handelstag in Asien verzeichneten auch die europäischen Index-Futures leichte Gewinne im Bereich von 0,2 bis 0,3 %. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz entsprach im Oktober mit 2,6 % den Erwartungen; keine Veränderung gegenüber dem Vormonat.

Der Betriebsgewinn von Hugo Boss im 3. Quartal übertraf die Erwartungen der Analysten leicht (1 % Anstieg des währungsbereinigten Gruppenumsatzes) angesichts der „anhaltend schwachen Nachfrage in China“; EBIT sank um 7 % auf 95 Millionen Euro gegenüber 90 Millionen Euro, die von Analysten erwartet wurden

Axios berichtete, dass die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien ein mögliches regionales Sicherheitsabkommen diskutieren, das kein umfassenderes Abkommen mit Israel beinhalten würde. Der Iran hat zugestimmt, die Ölproduktion um 250.000 Barrel pro Tag zu erhöhen

WSJ berichtet, dass neue Beschränkungen Chiphersteller wie Applied Materials und Lam Research dazu gezwungen haben, chinesische Lieferanten und Investoren zu entfernen

Die Volatilität auf den Agrarmärkten ist derzeit sehr gering, wobei die Öl-Futures leicht an Wert verlieren, nachdem sie in den letzten Tagen aufgrund der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der Entscheidung der OPEC+, die Wiederherstellung der Produktion zu verzögern, zugelegt hatten. Bitcoin liegt wieder in der Nähe von 69.000 US-Dollar und legt heute um etwas mehr als 1 % zu.

