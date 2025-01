Der XTB Morgenticker (06.01.2025)

Wir starten in eine neue Handelswoche an den Finanzmärkten.

Die asiatischen Märkte setzen die in der letzten Woche begonnenen Rückgänge fort, obwohl die heute veröffentlichten Caixin-PMI-Daten für Dienstleistungen besser ausfielen als erwartet. Stellt man die Daten jedoch dem Industriebericht gegenüber, so verschlechtert sich das Gesamtbild der Wirtschaft für Dezember (Composite-Wert).

Die Stimmung wurde auch nicht durch die Erklärungen der PBoC vom Samstag gestützt, in denen neue Pläne zur Ankurbelung der Wirtschaft vorgestellt wurden, darunter die Aufstockung der finanziellen Unterstützung für technologische Innovationen und die Bereitstellung von Liquidität für den Aktienmarkt.

Der kanadische Dollar legt heute zu, nachdem Reuters berichtet hat, dass der derzeitige Premierminister Trudeau am Mittwoch/Donnerstag zurücktreten wird.

Europäische Futures deuten auf eine leicht höhere Eröffnung der Handelssitzung hin. Eurostoxx - 50 -Kontrakte gewinnen derzeit 0,25 %.

- -Kontrakte gewinnen derzeit 0,25 %. USD/JPY stieg leicht über 157,80. Der heutige Handelstag war der erste des Jahres für die japanischen Märkte. Der Gouverneur der Bank of Japan, Ueda, sprach, gab aber keinen klaren Hinweis auf den Zeitpunkt einer Zinserhöhung. Der japanische Nikkei verlor heute 1,65 % im Vergleich zum letzten Handelstag im Jahr 2024.

stieg leicht über 157,80. Der heutige Handelstag war der erste des Jahres für die japanischen Märkte. Der Gouverneur der Bank of Japan, Ueda, sprach, gab aber keinen klaren Hinweis auf den Zeitpunkt einer Zinserhöhung. Der japanische verlor heute 1,65 % im Vergleich zum letzten Handelstag im Jahr 2024. Erdgas verzeichnete heute einen Anstieg von mehr als 8 %, was erneut auf die Prognosen zurückzuführen ist, die eine deutliche Abkühlung im Osten der USA vorhersagen.

verzeichnete heute einen Anstieg von mehr als 8 %, was erneut auf die Prognosen zurückzuführen ist, die eine deutliche Abkühlung im Osten der USA vorhersagen. Bitcoin hat nach dem Handel am Wochenende wieder an Boden gewonnen und liegt wieder nahe der runden 100.000-Dollar-Marke.

hat nach dem Handel am Wochenende wieder an Boden gewonnen und liegt wieder nahe der runden 100.000-Dollar-Marke. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute auf die PMI-Daten der Dienstleistungen aus den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Auch die Inflationsrate für Dezember aus Deutschland könnte sich als wichtiger Wert erweisen. Zu Beginn des Handelstages an der Wall Street werden auch die Zahlen zu den Orders für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA bekannt gegeben. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.