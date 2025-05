Der XTB Morgenticker (06.05.02025)

Asiatische Märkte steigen aufgrund von Optimismus im Handel zwischen den USA und China: Der chinesische Shanghai Composite gewann 0,8 % und der CSI 300 sprang um 0,9 % nach oben, da die Anleger aus den Feiertagen zurückkehrten und neue Hoffnung auf Handelsgespräche aufkam. Der Hang Seng in Hongkong legte um 0,5 % zu, während der australische S&P/ASX 200 und der Straits Times in Singapur weitgehend unverändert blieben, da die Händler vor der Fed-Sitzung Vorsicht walten ließen.

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China gewinnen an Dynamik, da Finanzminister Scott Bessent gegenüber CNBC erklärte, er erwarte „erhebliche Fortschritte in den kommenden Wochen“ und wies darauf hin, dass die derzeitigen Zölle in Höhe von 145 % „einem Embargo gleichkommen“. Präsident Trump behauptete, China wolle „unbedingt“ ein Abkommen, obwohl Peking weiterhin daran festhält, dass es keine Verhandlungen geben werde, solange die USA ihre Zölle nicht senken. China signalisierte letzte Woche Bereitschaft zum Dialog, betonte jedoch, dass die Gespräche auf „Aufrichtigkeit“ und der Aufhebung der einseitigen Zölle basieren müssten.

Die Fed steht vor ihrer heute beginnenden Sitzung vor einem Dilemma in der Zollpolitik, da die Entscheidungsträger zwischen einer zu langen Wartezeit für Zinssenkungen und voreiligen Maßnahmen angesichts der handelsbedingten Inflationsrisiken hin- und hergerissen sind. Es wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen unverändert belassen und gleichzeitig sorgfältig beobachten wird, wie sich die Zölle auf die Inflation und die Beschäftigung auswirken. Es zeichnen sich interne Meinungsverschiedenheiten darüber ab, ob die kurzfristigen Preissteigerungen nur vorübergehend sein werden und ob der Vermeidung einer Rezession oder der Stärkung der Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation Vorrang eingeräumt werden sollte.

Trump unterzeichnet Verordnung zur Förderung der heimischen Arzneimittelproduktion, indem die Zulassungszeiten für neue Anlagen verkürzt und die FDA angewiesen wird, die Prüfungsverfahren zu straffen. Der Präsident warnte außerdem, dass er innerhalb von zwei Wochen Einfuhrzölle für diesen Sektor verhängen werde, von denen jährlich verschreibungspflichtige Arzneimittel im Wert von über 200 Milliarden Dollar betroffen sein könnten. Am stärksten betroffen dürften europäische Unternehmen sowie Hersteller in Indien und Ausrüstungshersteller in China sein.

Justizministerium strebt Aufspaltung des Werbegeschäfts von Google an und fordert das Unternehmen auf, seinen Werbemarktplatz AdX unverzüglich zu veräußern, gefolgt von einer „schrittweisen“ Veräußerung seines Werbeservers DoubleClick for Publishers. Dieser Schritt folgt auf die Feststellung eines Bundesrichters, dass Google zwei Online-Werbe-Technologiemärkte illegal dominiert habe. Google lehnt die vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen ab und argumentiert, dass sie „weit über die Feststellungen des Gerichts hinausgehen“ und Publishern und Werbetreibenden schaden würden.

Ölpreis erholt sich nach starkem Einbruch um über 1,5 %: Brent-Rohöl steigt auf 61,15 USD und WTI auf 58,02 USD. Die Preise hatten sich am Montag auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2021 eingependelt, nachdem die OPEC+ beschlossen hatte, die Ölfördermenge zum zweiten Mal in Folge weiter zu erhöhen. Der Ölpreis ist in sechs aufeinanderfolgenden Handelstagen um über 10 % gefallen und seit April, als Trumps Zollankündigungen weltweit Sorgen über eine Konjunkturabkühlung ausgelöst hatten, um über 20 %.

Chinesische Dienstleistungsaktivität sinkt auf Siebenmonatstief, da der Caixin/S&P Global Services PMI im April von 51,9 im März auf 50,7 fiel, wobei die Unternehmen die US-Zölle als Hauptgrund nannten. Obwohl die Konsumausgaben während der Maifeiertage im Vergleich zum Vorjahr um 8 % auf 180,27 Mrd. Yuan stiegen, erhöhten sich die Pro-Kopf-Ausgaben nur um 1,5 % und blieben damit unter dem Niveau von 2019. Die Kinokartenverkäufe während der fünftägigen Feiertage gingen auf etwa die Hälfte des Vorjahreswertes zurück.