Der XTB Morgenticker (06.07.2023)

Indizes aus der Asien-Pazifik-Region wurden während der heutigen Sitzung niedriger gehandelt. Nikkei gab um 1,0% nach, S&P/ASX 200 fiel um 0,9% und Kospi verlor 0,7%. Chinesische Indizes fallen um mehr als 2%.

Asiatische Aktien, darunter Japan, Australien, Südkorea und Hongkong, gaben nach der Veröffentlichung des FOMC-Protokolls und restriktiven Signalen der Federal Reserve nach

Europäische Futures-Kontrakte für Indizes deuten ebenfalls auf eine schwache Eröffnung der Kassasitzung auf dem alten Kontinent hin, wobei der DAX 0,4% niedriger notiert.

Die S&P 500 - und Nasdaq 100 -Futures gingen zurück, da die Anleger auf US-Arbeitsmarktdaten warteten, um Einblicke in die Zinstrends zu erhalten

Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen Australiens und Neuseelands erreichten im Jahr 2023 ihren höchsten Stand, nachdem sie in den USA zugelegt hatten.

Die australischen Exporte stiegen im Mai, übertrafen die Erwartungen und führten zu einer Handelsbilanz von 11,8 Milliarden US-Dollar

Einer von Reuters durchgeführten Umfrage zufolge prognostizieren 23 von 25 Wirtschaftsexperten, dass die RBA den Leitzins im August auf 4,35% anheben wird, wobei zwei eine Pause prognostizieren

Aus dem Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve im Juni ging hervor, dass die Beamten planen, die Zinssätze nach einer Pause im Vormonat weiter anzuheben

Fed-Chef Williams unterstützte die Entscheidung, die Zinsen im Juni stabil zu halten, voll und ganz und geht davon aus, dass es ein oder zwei Jahre dauern wird, bis die Geldpolitik ihre volle Wirkung entfaltet. Er würdigte Fortschritte bei der Inflation, wies jedoch auf den anhaltend hohen Preisdruck hin

Das US-Handelsministerium lehnt Chinas Exportkontrollen für Gallium und Germanium entschieden ab und beabsichtigt, mit Verbündeten und Partnern zusammenzuarbeiten, um diese Kontrollen anzugehen

Öl wird nach den gestrigen Zuwächsen um 0,1% niedriger gehandelt

Edelmetall-CFDs werden etwas höher gehandelt. Gold und Silber werden um 0,2% höher gehandelt, während Platin um 0,1% zulegt und Palladium um 0,3% fällt.

Der chinesische Hang Seng Index () setzte seine Underperformance am zweiten Tag in Folge fort und verzeichnete erhebliche Rückgänge. Der Index nähert sich seinem Jahrestief und nähert sich der Marke von 18.067 Punkten. Quelle: xStation5 von XTB

