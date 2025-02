Der XTB Morgenticker (07.02.2025)

Chinesische Aktien konnten ihre Gewinne trotz der US-Zölle ausbauen, wobei der Shanghai Composite um 0,8 % und der CSI 300 um 1 % zulegten, was auf den KI-Optimismus nach den Entwicklungen bei DeepSeek zurückzuführen ist. Der Hang Seng Tech Index stieg um fast 3 % und erreichte damit den Bereich des Bullenmarktes. Xiaomi stieg um 6 % auf ein Rekordhoch, während Lenovo um 7,5 % zulegte.

um 1 % zulegten, was auf den KI-Optimismus nach den Entwicklungen bei DeepSeek zurückzuführen ist. Der stieg um fast 3 % und erreichte damit den Bereich des Bullenmarktes. stieg um 6 % auf ein Rekordhoch, während Lenovo um 7,5 % zulegte. Die meisten anderen asiatischen Märkte gaben nach, wobei der japanische Nikkei um 0,5 %, der indonesische JCI um 1,7 % und der thailändische SET um 1,9 % fielen. Die Schwäche kam inmitten der anhaltenden Unsicherheit über Trumps Handelspolitik, obwohl der australische ASX 200 mit einem Plus von 0,4 % dem Trend trotzte.

um 0,5 %, der indonesische JCI um 1,7 % und der thailändische um 1,9 % fielen. Die Schwäche kam inmitten der anhaltenden Unsicherheit über Trumps Handelspolitik, obwohl der australische mit einem Plus von 0,4 % dem Trend trotzte. Die BYD-Aktien stiegen vor der für den 10. Februar geplanten Bekanntgabe der Strategie für autonome Fahrzeuge auf nahezu Rekordhöhen. Die Aktien des Unternehmens in Hongkong stiegen um 4,8 % auf 332,40 HK$, während die in Shenzhen notierten Aktien um fast 5 % zulegten, was einem Anstieg von über 20 % in dieser Woche entspricht.

Die RBI senkte unter ihrem neuen Gouverneur Sanjay Malhotra den Reposatz um 25 Basispunkte auf 6,25 % und nahm damit die erste Zinssenkung seit 2020 vor. Die Zentralbank behielt eine neutrale Haltung bei und hielt den Mindestreservesatz unverändert bei 4 %. Die Prognose für das Wachstum im Geschäftsjahr 2025 wurde mit 6,4 % bestätigt, wobei eine durchschnittliche Inflation von 4,8 % erwartet wird.

Die Ölpreise stabilisierten sich im asiatischen Handel, blieben aber auf Kurs für einen dritten wöchentlichen Rückgang. Brent hielt sich bei 74,67 $ und WTI bei 70,92 $, unter Druck durch Trumps Versprechen, die US-Produktion anzukurbeln, und Bedenken hinsichtlich eines Überangebots nach einem höher als erwarteten Aufbau der US-Lagerbestände.

hielt sich bei 74,67 $ und bei 70,92 $, unter Druck durch Trumps Versprechen, die US-Produktion anzukurbeln, und Bedenken hinsichtlich eines Überangebots nach einem höher als erwarteten Aufbau der US-Lagerbestände. Der Yen stieg gegenüber dem Dollar auf ein Neun-Wochen-Hoch, nachdem die Bank of Japan (BoJ) sich in Kommentaren als aggressiv erwiesen hatte. Tamura, Vorstandsmitglied der BoJ, schlug vor, dass die Zinsen Ende des Geschäftsjahres 2025 mindestens 1 % erreichen sollten. Die Märkte warten auf die US-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft, die voraussichtlich einen Stellenzuwachs von 170.000 im Januar zeigen werden.

Der IWF warnte Japan, sich unverzüglich um seine finanzielle Gesundheit zu kümmern, und verwies auf die zunehmenden Risiken von Naturkatastrophen und steigende Sozialversicherungskosten. Die Organisation geht davon aus, dass die Staatsverschuldung Japans in diesem Jahr 232,7 % des BIP erreichen wird, und erwartet eine leichte Ausweitung des Primärdefizits auf 2,2 %.

Die US-Aktien-Futures blieben im asiatischen Handel weitgehend unverändert, da die Anleger auf den entscheidenden Beschäftigungsbericht warten. Finanzminister Bessent bekräftigte seine Unterstützung für eine Politik des starken Dollars und deutete an, dass es keine Änderungen an den Plänen zur Schuldtitelemission geben werde. SO SEHEN SIEGER AUS! Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.