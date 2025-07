Der XTB Morgenticker (07.07.2025)

Der US-Dollar legt aufgrund von Trumps Drohung, zusätzliche Zölle in Höhe von 10 % zu erheben, zu.

Der US-Präsident hat erklärt, dass Länder, die die Politik der BRICS-Allianz unterstützen, die den Interessen der USA zuwiderläuft, mit zusätzlichen bedingungslosen Zöllen in Höhe von 10 % belegt werden.

Trump hat angekündigt, dass Schreiben zu den Zöllen und/oder Vereinbarungen am 7. Juli um 12:00 Uhr ET (18:00 Uhr deutscher Zeit) zugestellt werden.

Darüber hinaus haben Vertreter der Trump-Regierung die Verlängerung der Verhandlungen über die Zölle bestätigt. Finanzminister Scott Bessent erklärte, dass die Zölle am 1. August wieder auf das Niveau vom 2. April zurückgesetzt werden, sollte keine Einigung erzielt werden.

Die Ölpreise fielen während der Globex-Eröffnung am Sonntagabend US-Zeit um etwas mehr als 1,4 %, aber das Ausmaß dieser Rückgänge hat sich inzwischen auf 0,3 % verringert. Die OPEC+ wird die Ölproduktion stärker als erwartet erhöhen: +548.000 Barrel pro Tag (+411.000 erwartet).

Das New Zealand Institute of Economic Research (NZIER) betreibt einen „Schattenrat” von Analysten, die der RBNZ angesichts der Inflationsrisiken empfohlen haben, die Zinsen diese Woche unverändert zu lassen. Trotzdem ist der neuseeländische Dollar derzeit eine der schwächsten Währungen.

China beschränkt als Teil seiner Vergeltungsmaßnahmen wegen der Zölle die staatlichen Käufe von medizinischer Ausrüstung aus der Europäischen Union.

Auch der japanische Yen verliert heute an Boden. Im Mai sanken die Reallöhne um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr, was den stärksten Rückgang seit fast zwei Jahren und den fünften Rückgang in Folge bei inflationsbereinigten Löhnen darstellt. Diese Daten schränken derzeit den Spielraum der BoJ für Zinserhöhungen ein.

Der Anstieg der Aktienindizes aufgrund der Nachricht über die Verlängerung der Handelsgespräche drückt die Edelmetallpreise nach unten. Gold verliert derzeit 0,8 % und Silber 1 %.

