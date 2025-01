Der XTB Morgenticker (09.01.2025)

Die Stimmung an der Wall Street war am gestrigen Handelstag gemischt, aber am Ende traten die Käufer in den Vordergrund. Der S&P 500 Index und der DJIA stiegen um 0,2 %, während der Nasdaq 100 kaum Veränderungen aufwies. Die Renditen fielen heute von 4,72 % auf 4,66 %, wobei ein Teil der Gewinne auch durch den nach wie vor sehr starken US-Dollar wieder abgegeben wurde. Heute ist der US-Aktienmarkt geschlossen, um des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter zu gedenken.

Index und der stiegen um 0,2 %, während der kaum Veränderungen aufwies. Die Renditen fielen heute von 4,72 % auf 4,66 %, wobei ein Teil der Gewinne auch durch den nach wie vor sehr starken US-Dollar wieder abgegeben wurde. Heute ist der US-Aktienmarkt geschlossen, um des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter zu gedenken. Der Markt fand im gestrigen FOMC-Protokoll für Dezember keine Überraschungen; Vertreter der Fed wiesen angesichts höherer Inflationsrisiken auf die Notwendigkeit vorsichtigerer Maßnahmen hin. Der Fed-Vertreter Waller sagte gestern, dass die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation nicht klar seien, und er erwarte nicht, dass Trump besonders aggressive Zölle einführen werde. Er sagte, er glaube, dass die Inflation weiter in Richtung des 2%-Ziels der Zentralbank fallen werde.

Die gestrigen ADP-Daten fielen schwächer aus, mit einer Beschäftigungsveränderung von 120.000 gegenüber erwarteten 140.000. Andererseits fielen die Leistungsansprüche jedoch viel niedriger aus und sanken fast auf 200.000, während man mit etwa 220.000 gerechnet hatte. Heute wartet der Markt auf den NFP-Bericht für Dezember, der um 13:30 Uhr GMT das endgültige Bild des US-Arbeitsmarktes zeichnen wird. Der Markt erwartet eine Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft von 220.000 gegenüber 160.000 im November. Der Optionsmarkt preist nach dem Bericht eine implizite Volatilität von S&P 00 von 1,2 % in beide Richtungen ein; die höchste seit September.

Der US-Verbraucherkreditbericht für November fiel mit einem Rückgang von 7,49 Mrd. USD gegenüber einer Prognose von 10,5 Mrd. USD deutlich niedriger aus als erwartet. Im Vormonat beliefen sich die Kredite auf 17,32 Mrd. USD gegenüber 19,24 Mrd. USD zuvor. Die revolvierenden Kredite beliefen sich auf 13,726 Mrd. USD gegenüber 15,151 Mrd. USD im Vormonat

Die Inflationsdaten für Dezember aus China fielen etwas besser aus als erwartet, wenn auch immer noch schwach. Die Erzeugerpreisinflation (PPI) fiel im Jahresvergleich um -2,3 %, während ein Rückgang um -2,4 % erwartet wurde, nach einem Rückgang um -2,5 % im November. Die Verbraucherpreisinflation (VPI) Chinas stieg im Jahresvergleich um 0,1 %, was den Prognosen entspricht und leicht unter dem Anstieg von 0,2 % im Jahresvergleich im Vormonat liegt; das monatliche VPI-Wachstum fiel flach aus, obwohl im November ein Rückgang um 0,6 % zu verzeichnen war. Hang Seng Index legt leicht zu

legt leicht zu Australiens Einzelhandelsumsätze stiegen im Dezember um 0,8 % im Jahresvergleich, erwartet wurde ein Anstieg um 1 % nach einem Anstieg um 0,6 % im November

US-Indexkontrakte verlieren leicht, wobei der VIX nach dem gestrigen Rückgang wieder um fast 2 % zulegte. Öl legt leicht zu, und NATGAS gibt nach dem gestrigen Anstieg um fast 2 % nach. Die Volatilität auf dem Markt für Agrarrohstoffe ist heute sehr begrenzt. Bitcoin entwickelt sich weiterhin schlecht und wird bei 94.000 $ gehandelt; die Stimmung auf dem Markt für Kryptowährungen bleibt gedämpft. Europäische Indexkontrakte werden ebenfalls etwas niedriger gehandelt.

nach dem gestrigen Rückgang wieder um fast 2 % zulegte. Öl legt leicht zu, und gibt nach dem gestrigen Anstieg um fast 2 % nach. Die Volatilität auf dem Markt für Agrarrohstoffe ist heute sehr begrenzt. Bitcoin entwickelt sich weiterhin schlecht und wird bei 94.000 $ gehandelt; die Stimmung auf dem Markt für Kryptowährungen bleibt gedämpft. Europäische Indexkontrakte werden ebenfalls etwas niedriger gehandelt. 22V Research-Umfrage zeigt, dass die meisten Investoren die Situation auf dem US-Arbeitsmarkt genauer als sonst beobachten. Nur 26 % der Befragten glauben, dass die heutigen NFP-Daten die Risikobereitschaft verbessern werden; 40 % glauben, dass sie den „Risk-off“ weiter verstärken werden; und 34 % glauben, dass sie gemischt ausfallen werden. Mehrere Vertreter der US-Notenbank werden heute Nachmittag sprechen

Gestern betonte Donald Trump erneut die Notwendigkeit, den Panamakanal an die Vereinigten Staaten zurückzugeben, und wies darauf hin, dass China heute davon profitiere. Gestern kündigte Taiwan an, dass es für den Fall eines Krieges mit China eine militärische Fremdenlegion aufstellen werde. 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.